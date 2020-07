Heilen verboten

von Michel Chossudovsky

Ein anhaltender Kampf findet statt, um Hydroxychloroquin (HCQ) als ein billiges und wirksames Medikament zur Behandlung von Covid-19 zu unterdrücken. Die Kampagne wird durch verleumderische politische Äußerungen und Diffamierungen in den Medien ausgetragen, um gar nicht von einer auf falschen Zahlen und Untersuchungen basierenden und am 22. Mai 2020 im Lancet veröffentlichten autoritativen „Evaluierung“ mit Peer-Review zu sprechen.Die Studie stützte sich angeblich auf die Analyse der Daten von 96.032 Patienten, die zwischen dem 20. Dezember 2019 und dem 14. April 2020 wegen Covid-19 in 671 Krankenhäusern in aller Welt hospitalisiert waren. Man hatte die Rohdaten gefälscht. Ziel war es, der Behandlung mit Hydroxychloroquin (HCQ) im Dienste von Big Pharma den Todesstoß zu geben.

Während der Lancet-Artikel zurückgezogen wurde, warfen die Medien kurzer Hand „einem winzigen US-amerikanischen Unternehmen“ namens Surgisphere vor, zu dessen Mitarbeitern „ein Science-Fiction-Autor und ein Modell für Erwachseneninhalte“ zählten, „fehlerhafte Daten“ zu verbreiten. Dieses Unternehmen mit Sitz in Chicago beschuldigte man, sowohl die Weltgesundheitsorganisation WHO als auch die nationalen Regierungen hinters Licht geführt und dadurch zum Verbot von HCQ verleitet zu haben. Keine der Untersuchungen hatte tatsächlich stattgefunden.

Zwar schob man Surgisphere den Schwarzen Peter zu, verschwiegen wird dabei aber die — von der wissenschaftlichen Gemeinschaft wie auch von den Medien gleichermaßen nicht registrierte — Tatsache, dass die Koordination der Studie durch Harvard-Professor Mandeep Mehra und unter Schirmherrschaft des Brigham and Women's Hospital (BWH), das in einer Partnerschaft mit der Harvard Medical School steht, stattfand.

Als der Betrug aufflog, erklärte Dr. Mandeep Mehra, Inhaber des Harvey Distinguished Chair of Medicine am Brigham and Women's Hospital, entschuldigend:

„Ich habe meine Forschung immer im Einklang mit den höchsten ethischen und professionellen Richtlinien betrieben. Dennoch dürfen wir niemals die uns als Forscher aufgegebene Verantwortung vergessen, mit Sorgfalt zu gewährleisten, uns auf Datenquellen zu verlassen, die unsere hohen Standards einhalten. Für mich ist jetzt offensichtlich, dass ich in meiner Hoffnung, in Zeiten großer Not einen Beitrag zur Forschung zu leisten, nicht genug unternommen habe, um die Eignung der Datenquelle für diesen Zweck sicherzustellen. Dies, ebenso wie all die Unterbrechungen — sowohl direkter als auch indirekter Art —, bedaure ich sehr“ (Hervorhebung durch den Autor hinzugefügt).

Der Mediziner Mandeep R. Mehra, Mitglied der Medical Service Corps — offizielle Stellungnahme auf der Website des BWH.

Aber diese „bedaure ich sehr“-Bemerkung war nur die Spitze des Eisbergs. Warum das?

Zur gleichen Zeit wurden Studien über Remdesivir aus dem Hause Gilead Sciences und Hydroxychloroquin durch das Brigham and Women‘s Hospital (BWH) durchgeführt.

Während der durch Dr. Mandeep Mehra koordinierte Lancet-Artikel am 22. Mai 2020 darauf zielte, die Legitimität von HCQ als Mittel zur Behandlung von Covid-19 zu „töten“, wurde im Auftrag von Gilead Sciences Inc. am BWH — zeitgleich — eine weitere wichtige — und darauf bezogene — Studie zu Remdesivir durchgeführt. Im Rahmen des Vertrags zwischen Brigham und Gilead Sciences Inc. betraute man den Spezialisten für Infektionskrankheiten und außerordentlichen Professor an der Harvard Medical School Dr. Francisco Marty mit der Koordination der klinischen Tests des antiviralen Medikaments Remdesivir:

„Das Brigham and Women‘s Hospital begann damit, Patienten in zwei klinische Studien für Gileads antivirales Medikament Remedesivir aufzunehmen. Das Brigham-Krankenhaus ist einer von mehreren Orten, an denen klinische Tests für eine durch Gilead veranlasste Studie des Medikaments mit 600 moderat an Covid-19 erkrankten Teilnehmern sowie eine von Gilead initiierte Studie mit 400 schwer an Covid-19 erkrankten Teilnehmern durchgeführt werden. (...)

Sollten die Ergebnisse vielversprechend sein, könnte dies eine Zulassung seitens der FDA (Anmerkung des Übersetzers: Food and Drug Administration) nach sich ziehen, andernfalls gibt es uns entscheidende Informationen im Kampf gegen Covid-19 und erlaubt uns, zu anderen Therapien fortzuschreiten.“

Zwar war Dr. Mandeep Mehra nicht direkt an Gileads unter der Aufsicht seines Kollegen Dr. Francisco Marty stehenden Remdesevir-Studie am BWH beteiligt, doch hatte er ungeachtet dessen Kontakte zu Gilead Sciences Inc.:

„Anfang April 2020 wohnte er einer von Gilead gesponserten Konferenz im Zuge der Covid-19-Debatte bei“ (France Soir, 23. Mai 2020).

Was war das Ziel seiner (gescheiterten) Studie? Ging es ihm darum, Hydroxychloroquin zu delegitimieren?

Dazu France Soir, in einem im Anschluss an die Zurücknahme des im Lancet veröffentlichten Berichts:

„Die oft ausweichenden Antworten Dr. Mandeep R. Mehras, (...) Professor an der Harvard Medical School, waren nicht dazu angetan, Vertrauen zu wecken, sondern befeuerten vielmehr Zweifel an der Integrität dieser retrospektiven Studie und ihrer Ergebnisse“ (France Soir, 5. Juni 2020).

Stand Dr. Mandeep Mehra in einem Interessenkonflikt? Dies zu entscheiden obliegt dem BWH und der Harvard Medical School.

Wer sind die zentralen Akteure?

Donald Trumps Berater Dr. Anthony Fauci, in der öffentlichen Darstellung „Amerikas führender Experte für Infektionskrankheiten“, kam eine Schlüsselrolle dabei zu, die erfolgreiche Behandlung mit dem schon seit Jahren durch die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) genehmigten HCQ zu verschleiern und Gileads Remdesivir Legitimation zu verleihen.

Dr. Fauci ist seit der Regierung Reagan Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Man kennt ihn als Big-Pharma-Sprachrohr. Dr. Fauci brachte Remdesivir Ende Juni ins Spiel (Einzelheiten siehe unten). Fauci zufolge handelt es sich bei Remdesevir um ein von Gilead Science Inc. entwickeltes „Corona-Wundermittel“. Es ist eine Goldgrube im Wert von 1,6 Milliarden Dollar.

Gilead Sciences Inc.: Geschichte

Gilead Sciences Inc. ist ein milliardenschweres biopharmazeutisches und augenblicklich an der Entwicklung und Vermarktung von Remdesivir beteiligtes Unternehmen. Gilead blickt auf eine lange Geschichte zurück. Es verfügt über die finanzielle Unterstützung solch großer Investitionskonglomerate wie neben anderen der Vanguard Group und Capital Research & Management Co. Es hat Beziehungen zur US-Regierung aufgebaut.

1999 entwickelte Gilead Sciences Inc. Tamiflu (welches zur Behandlung der saisonalen Grippe und der Vogelgrippe verwendet wird). Zu dieser Zeit (1997 bis 2001) leitete Donald Rumsfeld, der anschließend (2001 bis 2006) als Verteidigungsminister der Regierung von George W. Bush angehörte, Gilead Sciences Inc..

Donald Rumsfeld zeichnete für die Koordinierung der illegalen und verbrecherischen Kriege in Afghanistan (2001) und im Irak (2003) verantwortlich.

Seine Beziehungen zu Gilead Sciences Inc. pflegte Rumsfeld auch während seiner Amtszeit als Verteidigungsminister (2001 bis 2006). Bei CNN Money (2005) heißt es:

„Die Aussicht auf einen Ausbruch der Vogelgrippe (...) war für Verteidigungsminister Donald Rumsfeld (der noch immer Gilead-Aktien hielt) und andere politisch nahe stehende Investoren von Gilead Sciences eine ausgesprochen gute Nachricht.“

Anthony Fauci leitet das NIAID seit 1984 und nutzte seine Stellung als „Mittelsmann“ zwischen der US-Regierung und Big Pharma. Während Rumsfelds Amtszeit als Verteidigungsminister wuchs das auf Bioterrorismus bezogene Budget, unter anderem durch Verträge mit Big Pharma und darunter Gilead Sciences Inc., substanziell an. Anthony Fauci vertrat die Ansicht, dass die Anfang 2002 für den Bioterrorismus bereitgestellten Gelder:

“... unseren Verständnisprozess der Biologie und Pathogenese von Mikroben, die sich für Angriffe einsetzen ließen, sowie der Biologie der Wirte der Mikroben — Menschen und ihr Immunsystem — beschleunigen (würden). Wirksamere und weniger toxische Impfstoffe dürften ein Ergebnis sein“ (WPo-Bericht).

2008 zeichnete Präsident George W. Bush Dr. Anthony Fauci „für seine entschlossenen und aggressiven Anstrengungen, anderen zu einem längeren und gesünderen Leben zu verhelfen“ mit der Presidential Medal of Freedom aus.

Das Remdesivir-Projekt von Gilead Sciences Inc. im Jahr 2020

Wir werden uns auf zentrale Dokumente — und Ereignisse — konzentrieren.

Chronologie

21. Februar: Erste Veröffentlichung zur Remdesivir-Placebo-Teststudie von den NIH (National Institutes of Health) und NIAID,

10. April: Veröffentlichung der Studie von Gilead Sciences Inc. im NEJM ( New England Journal of Medicine) über den „Compassionate Use von Remdesivir“ (Anmerkung des Übersetzers: Compassionate Use ist ein Rechtsterminus für die Anwendung eines nicht zugelassenen Medikaments in Ermangelung anderer Behandlungsoptionen),

29. April: Veröffentlichung der NIH: Studie zu Remdesivir, (Bericht veröffentlicht am 22. Mai in NEJM),

22. Mai: Die durch Dr. Mandeep Mehra koordinierte Studie über Hydroxychloroquin von BWH und Harvard wird im Lancet publiziert,

22. Mai: Erscheinen von Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report (Remdesivir für die Behandlung von Covid-19-Vorläufiger Bericht) , National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, New England Journal of Medicine,

5. Juni: Der — auf gefälschten Daten beruhende — Bericht im Lancet (vom 22. Mai) über HCQ wird zurückgezogen,

29. Juni: Faucis Bekanntgabe des 1,6 Milliarden Dollar schweren Remdevisir-Abkommens zwischen HHS (United States Department of Health and Human Services) und Gilead Sciences Inc.,

10. April: Veröffentlichung der Studie von Gilead Sciences Inc. im NEJM über den „Compassionate Use of Remdesivir“

Im New England Journal of Medicine ist ein von Gilead mitfinanzierter Bericht in Form eines Artikels mit dem Titel „Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19“ veröffentlicht worden. Als Co-Autoren wurde eine beeindruckende Liste 56 angesehener Ärzte und Wissenschaftler aufgeführt, von denen viele Beratungshonorare von Gilead Sciences Inc. erhielten. Gilead Sciences Inc. finanzierte diese Studie, an der mehrere Firmenmitarbeiter als Co-Autoren mitwirkten.

„Die Tests umfassten insgesamt 61 Patienten, die am oder vor dem 7. März 2020 mindestens eine Dosis Remedesivir erhielten; acht dieser Patienten wurden wegen fehlender Informationen über den Zeitraum nach Behandlungsbeginn (sieben Patienten) und eines falschen Remedesivir-Ersteinnahmedatums (ein Patient) ausgeschlossen (...) Von den verbleibenden 53 in dieser Analyse berücksichtigten Patienten erhielten 40 (75 Prozent) die volle zehntägige Behandlung mit Remedesivir, zehn (19 Prozent) erhielten eine fünf- bis neuntägige Behandlung und drei (sechs Prozent) weniger als fünf Tage Behandlung.“

Der NEJM-Artikel stellt fest, „Gilead Sciences Inc. (habe) am 25. Januar 2020 damit begonnen, Anfragen von behandelnden Ärzten für einen Compassionate Use von Remedesivir entgegenzunehmen“.

Von wem und woher? Laut WHO vom 30. Januar 2020 existierten außerhalb Chinas 82 Fälle in 18 Ländern, davon fünf in den USA, fünf in Frankreich und drei in Kanada.

Mehrere prominente Ärzte und Wissenschaftler haben mit Blick auf ihren geringen Umfang Zweifel an der von Gilead durchgeführten Studie „Compassionate Use of Remdesivir“ angemeldet. Ironischerweise weist die Studie weniger Patienten als Co-Autoren aus: „53 Patienten“ gegenüber „56 Co-Autoren“.

Weiter unten führen wir Auszüge aus der unmittelbar nach der Veröffentlichung des NEJM-Artikels herausgegebenen wissenschaftlichen Stellungnahmen zu Gileads NEJM-Projekt (Hervorhebung durch das Science Media Centre ) auf:

„‚Compassionate Use‘ sollte besser als Anwendung eines nicht genehmigten Therapieverfahrens zur Behandlung eines Patienten in Ermangelung einer anderen Behandlungsoption bezeichnet werden. Auf dieser Form der Anwendung beruhende Forschungsarbeiten sollten, da eine Kontrollgruppe fehlt und keine Randomisierung — beide gehören zu den Merkmalen einer guten Durchführung klinischer Tests — stattfindet, mit äußerster Vorsicht behandelt werden“ (Prof. Duncan Richard, Klinische Therapeutik, Universität Oxford).

„Man sollte diese Studie tunlichst nicht überinterpretieren. Was das Wichtigste ist: Es ist unmöglich, eine Aussage darüber zu treffen, wie das Ergebnis für diese relativ kleine Gruppe von Patienten gewesen wäre, wenn sie kein Remedesivir erhalten hätten“ (Dr. Stephen Griffin, außerordentlicher Professor, Medizinische Fakultät, Universität Leeds).

„Die Untersuchung ist interessant, aber sie beweist bis hierhin gar nichts: Die Daten entstammen einer kleinen und unkontrollierten Studie“ (Simon Maxwell, Professor für Klinische Pharmakologie und Verschreibung, Universität Edinburgh).

„Es ist beinahe unmöglich, die Daten dieser Arbeit zu interpretieren. Es überrascht schon sehr, und ist vielleicht sogar unmoralisch, dass das New England Journal of Medicine sie publiziert hat. Angemessener wäre, die Daten auf der Website des Pharmaunternehmens zu veröffentlichen, welches die Studie finanziert und verfasst hat. Wenigstens bei Gilead wusste man genau, dass nicht auf die Art und Weise gearbeitet worden war, wie es beim Verfassen einer qualitativ hochwertigen wissenschaftlichen Arbeit geschähe“ (Prof. Stephen Evans, Professor für Pharmakoepidemiologie, London School of Hygiene & Tropical Medicine).

„Es ist äußerst schwierig, brauchbare Schlüsse aus unkontrollierten Studien wie dieser zu ziehen, vor allem bei einer neuen Krankheit, bei der wir wirklich nicht wissen, was uns erwartet, und bei der starken Variation der Ergebnisse an verschiedenen Orten und im Zeitverlauf vorliegen. Man muss die Ethik hinter der Entscheidung, keine Randomisierung vorzunehmen, infrage stellen — diese Studie ist vor allem anderen eine verpasste Gelegenheit“ (Prof. Adam Finn, Professor für Pädiatrie, Universität Bristol).

29. April: Remdesivir-Studie der National Institutes of Health (NIH)

Am 29. April wurde, im Anschluss an die Veröffentlichung der Studie von Gilead Sciences Inc. vom 10. April 2020 im NEJM, eine Pressemitteilung der National Institutes of Health (NIH) über Remdevisir herausgegeben. Das vollständige Dokument wurde am 22. Mai vom NEJM unter dem Titel: „Remdevisir zur Behandlung von Covid-19 — Vorläufiger Bericht“ veröffentlicht.

Die Untersuchung war am 21. Februar 2020 aufgenommen worden. Der Titel der Pressemitteilung vom 29. April 2020 lautete:

„Einer-Peer-Review unterzogene Daten zeigen, dass Remdesivir die Dauer der Genesung bei Covid-19 verkürzt.“

Es handelt sich um einen von der Regierung finanzierten Bericht, der auf den vorläufigen Daten aus einer randomisierten Studie mit 1063 hospitalisierten Patienten fußt. Die Ergebnisse der mit „Adaptive Covid-19 Treatment Trial“ (ACTT) betitelten und unter der Leitung von Dr. Faucis National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) durchgeführten Studie sind vorläufiger Natur:

„Ein unabhängiges Gremium zum Daten- und Sicherheitsmonitoring (Anmerkung des Übersetzers: Data and Safety Monitoring Board (DSMB)), welches die Aufsicht über die Studie führt, traf sich am 27. April 2020 zur Sichtung der Daten und teilte dem Team, welches die Studie durchführt, die Ergebnisse ihrer Zwischenanalyse mit. Nach Durchsicht der Daten stellten sie fest, Remedesivir sei hinsichtlich der Genesungsdauer als primärem Endpunkt, einer für Influenzastudien häufig verwendeten Metrik, besser als ein Placebo. Genesung wurde in dieser Studie definiert als hinreichend gesund, um aus dem Krankenhaus entlassen werden oder zu einem normalen Aktivitätsniveau zurückkehren zu können.

Vorläufige Ergebnisse deuten darauf, dass Patienten, die Remedesivir erhielten, um 31 Prozent schneller gesundeten als Patienten, denen ein Placebo verabreicht wurde (Probability p kleiner als 0,001). Konkret betrug der Median der Genesungsdauer bei mit Remedesivir behandelten Patienten 11 Tage im Kontrast zu 15 Tagen bei denen, die ein Placebo erhielten. Die Ergebnisse legten außerdem einen Überlebensvorteil nahe, wobei die Mortalitätsrate in der mit Remedesivir behandelten Gruppe 8,0% betrug, im Gegensatz zu 11,6 Prozent in der Placebogruppe (p gleich 0,059)“ (Hervorhebung vom Autor hinzugefügt).

Im vorherigen NIH-Bericht vom 21. Februar 2020 (der bei Studienbeginn veröffentlicht wurde) wurde die Methodik wie folgt dargestellt:

„... Eine randomisierte, kontrollierte klinische Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit des Virostatikums Remdesivir bei hospitalisierten Erwachsenen mit der Diagnose Coronavirus-Krankheit-2019 (Covid-19)...“

Zahlen. Wo? Wann?

Der Bericht vom 21. Februar 2020 bestätigte, dass es sich beim ersten Studienteilnehmer um „einen Amerikaner handelte, der in die USA rücküberführt wurde, nachdem er seine Quarantäne auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess beendet hatte“, das in Yokohama — in japanischen Hoheitsgewässern — anlegte.

Man wählte „dreizehn durch das US-Außenministerium vom Kreuzfahrtschiff ‚Diamond Princess Repatriierte‘“ als Patienten für den Placebo-Test aus. Ironischerweise befanden sich zu Studienbeginn 58,7 Prozent aller weltweit „bestätigten Fälle“ — 542 Fälle von 924, außerhalb Chinas — auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Cruise Princess“, von dem man die Placebo-Patienten für die erste Studie auswählte.

Wo und Wann: Der Feldversuch an den 68 ausgewählten Standorten? Das war zu einem späteren Zeitpunkt, da in den USA am 19. Februar (nach WHO-Daten) nur 15 positive Fälle registriert waren (siehe Tabelle unten).

„Letztlich schlossen sich insgesamt 68 Standorte der Studie an — 47 in den Vereinigten Staaten und 21 in Ländern in Europa und Asien.“

Im abschließenden „Remdesivir for the Treatment of Covid-19-Preliminary Report“ im NEJM vom 22. Mai 2020 heißt es:

„Es gab 60 an der Studie teilnehmende Standorte und 13 untergeordnete Standorte in den Vereinigten Staaten (45 Zentren), Dänemark (8), Großbritannien (5), Griechenland (4), Deutschland (3), Korea (2), Mexiko (2), Spanien (2), Japan (1) und Singapur (1). Geeignete Patienten wurden zufällig im Verhältnis 1:1 entweder einer Behandlung mit Remedesivir oder mit Placebo zugeordnet. Die Randomisierung erfolgte stratifiziert nach Studienstandort und Schweregrad der Erkrankung zum Zeitpunkt der Aufnahme eines Probanden.“

Die Washington Post spendete der Ankündigung Anthony Faucis Applaus (29. April):

„Die im Weißen Haus durch Anthony S. Fauci verlautbarten vorläufigen Ergebnisse (...) bleiben eine Wunderwaffe oder -behandlungsmethode schuldig (...) Aber angesichts eines Fehlens irgendeiner zugelassenen Behandlung bei Covid-19“, (das ist eine Lüge) so Fauci, „wird es zum Behandlungsstandard hospitalisierter Patienten werden (…) Aus den Daten geht hervor, dass Remdesivir hinsichtlich einer Verkürzung der Genesungsdauer einen eindeutig signifikanten, positiven Effekt hat.“

„Der erste strenge klinische Test des experimentellen Medikaments Remdesivir zur Behandlung bei Covid-19 zeigte der medizinischen Gemeinschaft am Mittwoch ein unklares Bild — führte aber zu einer Erholung der Aktienmärkte und weckte die Hoffnung, bald eine Möglichkeit in Händen zu halten, einigen Patienten zu helfen.

Die im Weißen Haus von Anthony Fauci, dem Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, das die placebokontrollierte Studie leitete, enthüllten vorläufigen Ergebnisse befanden, dass das Medikament die Genesung hospitalisierter Patienten beschleunige, aber nur einen geringfügigen positiven Einfluss auf die Sterblichkeitsrate habe.

(...) Faucis Äußerungen heizten Spekulationen an, die Food and Drug Administration strebe eine Notfallgenehmigung an, die Ärzten die Verschreibung des Medikaments erlauben würde.

Neben den klinischen Studien wurde Remdesivir noch an mehr als 1.000 Patienten als ‚Compassionate Use‘ verabreicht. (Dies bezieht sich ebenfalls auf Gileads am 10. April im NEJM veröffentlichte Studie.)

Die (mehr als) 1.000 Patienten an 68 Standorten in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt (??) umfassende Studie bietet den ersten Nachweis (??) über die Wirksamkeit von Remdesivir gegen Covid-19 mittels einer großen (??), randomisierten (??) klinischen Studie.“

Die Placebo-Teststudie der NIH lieferte „vorläufige Ergebnisse“. Zwar war der Placebo-Test „randomisiert“, die Gesamtauswahl der Patienten an den 68 Standorten war hingegen nicht vollständig randomisiert. Prüfen Sie dies im vollständigen Bericht.

22. Mai: Der gefälschte Lancet-Bericht über Hydroxychloroquin

Es ist bemerkenswert, dass der vollständige „Remdesivir for the Treatment of Covid-19-Preliminary Report“ des NIH-NIAID am 22. Mai 2020 im NEJM publiziert wurde und damit am selben Tag wie der kontroverse Bericht über Hydroxychloroquin im Lancet.

Unmittelbar nach seiner Veröffentlichung gaben die Medien alles, um die Behandlung mit HCQ zu verunglimpfen, während sie dem am selben Tag veröffentlichten NIH-NIASD-Bericht applaudierten.

„Remdesivir als einziges für die Behandlung von Covid-19 zugelassenes Medikament beschleunigte die Genesung von Patienten mit dieser Krankheit (...) ‚Es ist ein sehr sicheres und wirksames Medikament‘, sagte der Gründer und Direktor des Scripps Research Translational Institute Eric Topol. ‚Wir verfügen jetzt über ein definitiv erstes wirksames Medikament gegen Covid-19, was einen bedeutenden Fortschritt darstellt und worauf man mit anderen Medikamenten und Kombinationen (von Medikamenten) aufbauen wird.‘“

Als der HCQ-Artikel von Bingham und Harvard im Lancet am 5. Juni 2020 zurückgezogen wurde, war es bereits zu spät, es fand in den Medien nur noch minimalen Widerhall. Trotz der Rücknahme war die Behandlungsoption mit HCQ „getötet worden“.

29. Juni: Fauci gibt grünes Licht. Der Remdesivir-Vertrag mit Gilead Sciences Inc. im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar

Dr. Anthony Fauci gab Gilead Sciences Inc. am 29. Juni 2020 „grünes Licht".

Der halboffizielle und von der US-Regierung finanzierte NIH-NIAID-Bericht (22. Mai 2020) mit dem Titel „Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report“ (NEJM) wurde benutzt, um ein umfangreiches Abkommen mit Gilead Sciences Inc. zu rechtfertigen.

Der Bericht wurde weitgehend vom NIAID unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci und den NIH finanziert.

Auf Basis der Erkenntnisse des NIH-NIAID-Berichts, der im NEJM erschienen war, gab das Gesundheitsministerium (Department of Health and Human Services — HHS) am 29. Juni 2020 im Auftrag der Regierung Trump eine Übereinkunft bekannt, die die Verfügbarkeit großer Mengen des Medikaments Remdesivir von Gilead Sciences Inc. zur Behandlung von Covid-19 in den privaten Krankenhäusern und Kliniken Amerikas sicherstellen sollte.

Auf die früheren und dürftigen Testergebnisse von nur 53 Fällen (bei 56 Co-Autoren) beruhende Studie von Gilead, die im NEJM (10. April 2020) veröffentlicht wurde, wurde nicht hingewiesen. Die Ergebnisse dieser Studie waren von mehreren prominenten Ärzten und Wissenschaftlern infrage gestellt worden.

Wer wird sich Remdesivir leisten können? Vorgesehen ist die Beschaffung von 500.000 Dosen Remdesivir zu einem Preis von 3.200 Dollar pro Patient, also 1,6 Milliarden US-Dollar (siehe die Studie von Elizabeth Woodworth).

Unter dem Markennamen Veklury erhielt das Medikament auch eine Zulassung für eine Vermarktung in der Europäischen Union.

Wenn dieser Vertrag planmäßig implementiert wird, bedeutet dies für Gilead Sciences Inc. und die empfangenden US-Privatkrankenhäuser und -kliniken eine immense Summe Geldes.

Dazu Alex Azar, HHS-Staatssekretär der Regierung Trump am 29. Juni 2020:

„Wir wollen, so weit dies möglich ist, gewährleisten, dass jeder amerikanische Patient, der Remdesivir benötigt, es auch bekommt (für 3.200 US-Dollar). Die Regierung Trump tut alles in ihrer Macht stehende, mehr Erkenntnisse über lebensrettende Therapeutika gegen Covid-19 zu gewinnen und den Zugang zu diesen Optionen für das amerikanische Volk sicherzustellen.“

Remdesivir versus Hydroxychloroquin (HCQ)

Sorgfältiges Timing: Die am 22. Mai 2020 veröffentlichte Lancet-Studie war dazu bestimmt, die Legitimation von Hydroxychloroquin als effektive Behandlungsoption bei Covid-19 zu untergraben, mit der Absicht, das Abkommen über 1,6 Milliarden US-Dollar zwischen HHS und Gilead Sciences Inc. vom 29. Juni 2020 zu sichern. Die Legitimität dieses Abkommens beruhte auf der NIH-NIAID-Studie vom 22. Mai im NEJM, die als „vorläufig“ betrachtet wurde.

Dr. Fauci hat unterlassen anzuerkennen, dass Chloroquin vor fünfzehn Jahren von den CDC als Medikament gegen Coronavirusinfektionen „studiert“ und geprüft wurde. Und dass Hydroxychloroquin in jüngster Zeit in mehreren Ländern bei der Behandlung von Covid-19 verwendet wurde.

Laut dem Virology Journal (2005) „ist Chloroquin ein wirksamer Inhibitor für die Infektion mit und Verbreitung von SARS-Coronaviren“. Es wurde beim Ausbruch von SARS-1 im Jahr 2002 verwendet. Es hatte die Unterstützung der CDC. HCQ ist nicht nur wirksam, es ist „günstig“, verglichen mit Remdesivir mit seinen schätzungsweise „3.120 US-Dollar pro privatversicherter US-amerikanischer Patient“.

Weiter unten finden sich Auszüge aus einem Interview des Harvard-Professors Mehra, der die am 22. Mai im Lancet veröffentlichte Studie durchführte, mit France Soir, das unmittelbar nach dem Erscheinen des Berichts im Lancet — und vor seiner Zurücknahme — veröffentlicht wurde.

„Dr. Mandeep Mehra (MM): In unserer Studie wird recht deutlich, dass der fehlende Nutzen und das Risiko einer Toxizität, wie sie bei Hydroxychloroquin beobachtet wurde, ziemlich zuverlässig belegt ist“ (Dies nimmt Bezug auf die Studie aus dem Lancet vom 22. Mai).

France Soir (FS): Verfügen Sie über die Daten für Remdesivir?

MM: Ja, wir haben die Daten, aber die Anzahl der Patienten ist zu niedrig, um Schlüsse in die eine oder andere Richtung zu ziehen.

FS: Wie Sie wissen, gibt es in Frankreich eine Debatte über die Vor- und Nachteile von Hydroxychloroquin, die sich in eine Frage der öffentlichen Gesundheit verwandelt hat, in die sogar die finanzielle Lobbyarbeit von Pharmaunternehmen involviert ist. Warum wird keine vergleichende Messung der Wirksamkeit beider vorgenommen, um den Spekulationen ein Ende zu machen? (…)

MM: Es gibt eigentlich keine rationale Basis, Remdesivir gegen Hydroxychloroquin zu testen. Einerseits hat Remdesivir unter Beweis gestellt, dass es kein Mortalitätsrisiko gibt und dass die Genesungsdauer verkürzt ist. Andererseits gilt für Hydroxychloroquin das Gegenteil: Es konnte nie irgendein Vorteil nachgewiesen werden und die meisten Studien sind klein und uneindeutig. Zusätzlich zeigt unsere Studie, dass schädliche Effekte auftreten.

Es wäre daher schwierig und wahrscheinlich ethisch nicht vertretbar, ein erwiesenermaßen schädliches Medikament mit einem Medikament zu vergleichen, das zumindest einen Hoffnungsschimmer darstellt.

FS: Sie sagten, es bestehe keine Grundlage, auf der man einen Test oder einen Vergleich von Remdesivir mit Hydroxychloroquin rechtfertigen könnte; denken Sie, dass Sie alles nötige getan haben, um schließen zu können, dass Hydroxychloroquin gefährlich ist?

MM: Genau (…) Alles, was wir sagen, ist, dass der Gebrauch von Hydroxychloroquin und seiner Ableitung nicht mehr effektiv ist, wenn man erst einmal so stark infiziert ist (fünf bis sieben Tage danach), dass man mit einer ernst zu nehmenden Virenlast hospitalisiert werden muss. Der Schaden durch das Virus ist dann bereits eingetreten und die Situation ist nicht mehr reparabel. Mit dieser Behandlung (HCQ) kann es verstärkt zur Komplikationen kommen.

FS: Mandeep Mehra hat erklärt, dass er hinsichtlich der Labore in keinerlei Interessenkonflikt stehe und dass die Studie aus dem Stiftungsvermögen des Lehrstuhls finanziert worden sei.

Er nahm Anfang April 2020 an einer von Gilead unterstützten Konferenz im Rahmen der Debatte um Covid-19 teil.“

Aus: France Soir, (Anmerkung des Übersetzers: ins Englische) übersetzt und mit Hervorhebungen versehen durch den Autor am 23. Mai 2020)

Lesen Sie im Anhang den, nachdem der Betrug um die Dr. Mehras Bericht im Lancet zugrunde liegenden Daten enthüllt war, bei France Soir erschienenen Anschlussartikel.

Abschließende Bemerkungen

Lügen und Korruption n-ten Grades unter Beteiligung von Dr. Anthony Fauci, „Der Boston-Verbindung“ und Gilead Sciences Inc.

Die Studie zu Remdesivir von Gilead Sciences Inc. — mit mehr als 50 Autoren — wurde am 10. April 2020 im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Ihr folgte am 22. Mai 2020 der Bericht „Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report“ im NEJM. Und am selben Tag, dem 22. Mai, wurde der von Dr. Mehra für BWH und Harvard verfasste „Fake Report“ zu Hydroxychloroquin im Lancet veröffentlicht.

Die Harvard Medical School und das BWH haben den von Dr. Mandeep Mehra geleiteten falschen Bericht zu HCQ als Studienausrichter und -finanziers zu verantworten.

Gibt es hier einen Interessenkonflikt? Das BWH war zeitgleich mit einer vertraglich mit Gilead Sciences Inc. vereinbarten Studie zu Remdesivir befasst.

Auch wenn der von dem für Harvard tätigen Dr. Mehra koordinierte Bericht im Lancet zurückgezogen wurde, hatte er doch den Interessen von Gilead Sciences Inc. gedient.

Es ist wichtig, dass eine unabhängige wissenschaftliche und medizinische Einschätzung vorgenommen wird, gleichermaßen der einer Peer Review unterzogenen Studie von Gilead Sciences Inc. im NEJM vom 10. April 2020 wie der ebenfalls im NEJM veröffentlichten NIH-NIAID-Studie vom 22. Mai 2020.

Anhang: Zurücknahme von France Soir

Der Betrug um den Lancet-Bericht wurde Anfang Juni 2020 enthüllt. France Soir verweist in einem folgenden Artikel vom 5. Juni 2020 auf die Boston Connection: Die Bostoner Verbindung, also die heimtückische Beziehung zwischen Gilead Sciences Inc. und Professor Mehra von der Harvard Medical School, ebenso, wie den beiden beteiligten, in Boston ansässigen Krankenhäusern (Auszüge finden sich an dieser Stelle, um Zugriff auf den kompletten Text zu erhalten, klicken Sie bitte hier, Übersetzung aus dem Französischen von France Soir, Hervorhebungen im Originalartikel.

„Die von Dr. Mandeep R. Mehra, einem auf kardiovaskuläre Chirurgie spezialisierten Arzt und Professor an der Harvard Medical School, vorgebrachten und oft ausweichenden Antworten konnten kein Vertrauen erwecken, sondern heizten vielmehr Zweifel an der Integrität seiner retrospektiven Studie und ihrer Ergebnisse an. (Anmerkung des Übersetzers: France Soir weist in einem hier nicht zitierten Satz darauf hin, sich bereits in mehreren Artikeln dem Thema gewidmet zu haben) (…) Dennoch machten die berichteten Informationen, dass Dr. Mehra an einer von Gilead — dem Hersteller von Remdesivir, einem in direkter Konkurrenz zu Hydroxychloroquin (HCQ) stehenden Medikament — finanzierten Konferenz teilgenommen habe, weitere Recherchen notwendig.

Dabei ist wichtig, im Gedächtnis zu behalten, dass Dr. Mandeep Mehra im Brigham and Women‘s Hospital in Boston praktiziert. Diese Studie stützt sich auch auf die von Surgisphere übermittelten medizinischen Aufzeichnungen von 8.910 Patienten in 169 Krankenhäusern überall auf der Welt.

Die Finanzierung der Studie wurde „unterstützt durch den William-Harvey-Lehrstuhl für kardiovaskuläre Medizin am Brigham and Women‘s Hospital. Die Entwicklung und Instandhaltung der gemeinschaftlich erarbeiteten chirurgischen Datenbank zu erzielten Resultaten wurde durch Surgisphere finanziert.“

Die am 22. Mai 2020 publizierte Studie zielte auf eine Bewertung der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit von Chloroquin und Hydroxychloroquin, allein oder im Zusammenspiel mit einem Makrolid-Antibiotikum (Anmerkung des Übersetzers: Gruppe von Antibiotika zur Behandlung bakterieller Infektionen der unteren Atemwege). (…)

Es ist daher bemerkenswert, dass von Dr. Mehra, Dr. Desai und anderen Co-Autoren unter Verwendung der Datenbank von Surgisphere, dem Unternehmen, bei dem Dr. Desai beschäftigt ist, innerhalb von drei Wochen, zwei große retrospektive Beobachtungsstudien an großen Populationen — 96.032 und 8.910 Patienten — verteilt über die gesamte Welt in zwei verschiedenen Journalen veröffentlicht wurden.

Diese beiden praktizierenden Ärzte und Chirurgen scheinen über eine außerordentliche Arbeitsleistung sowie die Gabe der Allgegenwart zu verfügen.

Das Datum 22. Mai ist auch deshalb bemerkenswert, weil am selben Tag, dem Datum der Publikation der höchst belastenden Studie gegen HCQ im Lancet, eine weitere Studie im New England Journal of Medicine erschien, die die Ergebnisse klinischer Tests von (…) Remdesivir betraf.

Im Resümee der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Untersuchung erwies sich „Remdesivir als einem Placebo hinsichtlich einer Verkürzung der Rekonvaleszenz mit Covid-19 hospitalisierter Erwachsener, bei denen eine Infektion der unteren Atemwege belegt war, überlegen“.

Konkret: Am selben Tag, dem 22. Mai 2020, macht eine Studie in einem Journal HCQ schlecht, während eine andere in einem anderen Journal beansprucht, Belege für eine Abschwächung durch Remdesivir bei einigen Patienten gefunden zu haben.

Man sollte beachten, dass mit Elizabeth „Libby“ Hohmann eine zentrale Co-Autorin eins der teilnehmenden Krankenhäuser vertritt, das Massachusetts General Hospital in Boston, das genau wie das Brigham and Women‘s Hospital in Boston, wo Dr. Mandeep Mehra praktiziert, ebenfalls an die Harvard Medical School angegliedert ist.

Zufall wahrscheinlich

Nach weiteren Nachforschungen entdeckten wir, dass die ersten drei größeren klinischen Versuchsreihen zu Remdesivir von Gilead von diesen beiden Krankenhäusern durchgeführt wurden.

„Während Covid-19 weiterhin die Welt umrundet und Wissenschaftler ihm weiter auf den Fersen sind, führen das Massachusetts General Hospital (MGH) und das Brigham and Women‘s Hospital (BWH) die Suche nach einer wirksamen Behandlung an.“

„Beide Krankenhäuser führen klinische Tests mit Remdesivir durch.“

Das MGH hat sich etwas angeschlossen, das das National Institute of Health (NIH) als erste klinische Untersuchung einer experimentellen Behandlung von Covid-19 in den Vereinigten Staaten beschreibt, der vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Teil des NIH, finanziert wird. Das MGH ist, einer Liste von durch das Krankenhaus geteilten Standorten zufolge, gegenwärtig das einzige an dieser Untersuchung teilnehmende Krankenhaus.

„Es ist eine gigantische Unternehmung, bei der Patienten an rund 50 Standorten überall im Land genesen.“

„Die NIH-Untersuchung, die angepasst werden kann, um andere Behandlungen zu evaluieren, zielt darauf, festzustellen, ob das Medikament die Atemwegsprobleme und andere Symptome von Covid-19 lindert und Patienten hilft, das Krankenhaus früher wieder verlassen zu können.“

Nur zur Erinnerung: Das NIAID/NIH wird durch Anthony Fauci, einen entschlossenen Gegner von HCQ, geleitet.

Zufall wahrscheinlich.

„Im Brigham werden zwei zusätzliche, von Gilead, dem Medikamentenhersteller, initiierte Untersuchungen feststellen, ob es die Symptome von Patienten mit moderater bis ernster Erkrankung über eine fünf- und zehntägige Frist lindert. Diese Versuche werden ebenfalls randomisiert sein, aber nicht placebokontrolliert, und sie werden 1.000 Patienten an verschiedenen Orten weltweit umfassen. Diese Patienten werden, wie Dr. Francisco Marty, Arzt am Brigham und Co-Autor der Studie, erklärt, wahrscheinlich in verblüffend schnellem Tempo rekrutiert werden.“

Das Ergebnis ist, dass die am 20. März 2020 gestarteten, ersten größeren klinischen Tests von Remdesivir, deren Ergebnisse von großer Wichtigkeit für Gilead sind, unter Leitung des MGH und des BWH in Boston stattfanden, genau dort also, wo Dr. Mehra, der Hauptautor der HCQ-Studie vom 22. Mai, praktiziert.

Wie klein doch die Welt ist! Wahrscheinlich wieder Zufall.

Dr. Marty am BWH erwartete, nach zwei Monaten über Ergebnisse zu verfügen. Tatsächlich haben in den letzten Tagen einige US-Medien über Gileads Bekanntgabe positiver Ergebnisse der klinischen Remdesivir-Tests in Boston berichtet:

„Ermutigende Ergebnisse einer neuen, am Mittwoch veröffentlichten Studie zu Remdesivir zur Behandlung von Covid-19-Patienten.“

Brigham und Dr. Francisco Marty arbeiteten an dieser Studie und Letzterer erklärt, dass die Ergebnisse zeigen, dass es keinen nennenswerten Unterschied macht, Patienten einer fünftägigen oder einer zehntägigen Kur zu unterziehen.

„Gilead gibt Ergebnisse einer Phase-III-Studie zu Remdesivir bei Patienten mit moderatem Covid-19-Verlauf bekannt.“

Eine Studie zeigt, dass eine fünftägige Behandlung mit Remdesivir verglichen mit der bloßen Standardbehandlung zu einer signifikant größeren klinischen Verbesserung führte.

Die Daten gesellen sich zu der Gesamtheit der Belege aus früheren Studien, die den Nutzen von Remdesivir für hospitalisierte Covid-19-Patienten verdeutlichen.

„Wir verfügen nun über drei randomisierte, kontrollierte Studien, die zeigen, dass Remdesivir klinische Verläufe über mehrere verschiedene Mechanismen verbessert.“

Gilead plant, die kompletten Daten in den kommenden Wochen einem Journal mit Peer-Review zur Publikation vorzulegen.

Diese von Gilead ein paar Tage nach der Veröffentlichung der Studie am 22. Mai 2020 im Lancet, die den Ruf von HCQ beschädigte, — einer Studie, deren Hauptautor Dr. Mehra ist — bekannt gegebenen Ergebnisse, sind wahrscheinlich wieder ein Zufall.

So viele Zufälle, die sich hier an einander reihen? Tatsächlich?

Michel Chossudovsky ist kanadischer Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Ottawa, sowie Gründer und Direktor des Centre for Research on Globalization und Herausgeber von „Global Research“. Darüber hinaus war er als Wirtschaftsberater für Regierungen sogenannter Entwicklungsländer tätig und arbeitete als Consultant für internationale Organisationen wie das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA), die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) oder die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Text erschien unter dem Titel „LancetGate: ,Scientific Corona Lies‘ and Big Pharma Corruption. Hydroxychloroquine versus Gilead‘s Remdesivir“ zuerst auf GlobalResearch. Er wurde von Thorsten Schewe vom ehrenamtlichen Rubikon-Übersetzungsteam übersetzt und vom ehrenamtlichen Rubikon-Korrektoratteam lektoriert.