Harter Schlag gegen Amazon!

Als Horst D. vor einigen Wochen in seiner Stammkneipe betrübt an der Theke saß, fiel ihm etwas auf: Wenn er sagte „Ein Bier, bitte!“, wurde es von der Bardame vor ihn hingestellt. Für das nächste musste er nur noch „Noch eins!“ sagen. Auch „Spiel mal meine Lieblings-CD ab!“ führte zum Erfolg. Gegen Ende des Abends konnte er mit der Bardame plaudern. „Die kann ja viel mehr als meine digitale Assistentin Alexa, so eine muss ich auch haben“, dachte er.