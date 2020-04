Grundrecht als Straftat

Bei vielen Gelegenheiten weisen Kanzlerin Merkel und andere europäische Politiker auf unser freies Demonstrationsrecht hin, wenn es darum geht, sich von jenen Staaten abzuheben, die sie als Diktaturen einstufen.

Nun hat die Fachanwältin für Gesundheits- und Medizinrecht Beate Bahner in ihrem Rechtsgutachten vom 7. April 2020, nach sorgfältiger Prüfung, dargelegt, warum die Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus nicht jenem Gesetz entsprechen, auf das sich die Exekutive von Bund und Ländern beruft – also dem vielzitierten Infektionsschutzgesetz (siehe dazu: Die Regierung macht sich strafbar).

Ihre wichtigsten Feststellungen:

Das Infektionsschutzgesetz gibt dem Staat keine Erlaubnis zur Freiheitsbeschränkung der gesunden Bevölkerung.

Verbote von Veranstaltungen und Schließungen von Geschäften, Unternehmen, Bildungseinrichtungen etc. dürfen nur nach vorheriger sorgfältiger Prüfung durch das zuständige Gesundheitsamt vorgenommen werden.

Unschuldige dürfen nicht strafrechtlich verfolgt werden, was derzeit jedoch bei der Strafverfolgung gesunder Menschen stattfindet.

Die Gesundheitsrechtlerin Beate Barner erinnert weiterhin an die Pflicht eines jeden Bürgers, sich eigenverantwortlich vor gefährlichen Viren zu schützen, aber auch, das Grundgesetz zu schützen, sofern es in Gefahr zu geraten droht. In diesem Sinne ruft sie zu öffentlichen Demonstrationen am Ostersamstag auf.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat diesen Aufruf nun zu einer Straftat erklärt.

Obwohl Beate Bahner es den Demonstranten selbstverständlich überlassen hat, ob und wie diese die Schutzvorgaben, also etwa den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern, einhalten.

Unsere Medien sind bereits dabei, die Bewertung des Mannheimer Polizeipräsidiums öffentlich zu verbreiten. Mit Schlagzeilen wie „Anwältin ruft zu Straftat auf“ verletzen sie nicht nur ihre journalistische Sorgfaltspflicht, sie erklären ein freiheitlich-demokratisches Grundrecht öffentlich zum Strafbestand.

Die politische Bedeutung eines solchen juristischen Rückschrittes ist kaum zu ermessen.

Frau Bahner hat in einem Eilantrag die sofortige Prüfung ihres Rechtsgutachtens eingefordert. Die bisherige Reaktion: Ihre Homepage wurde heute Morgen (9. April 2020) um 11 Uhr abgeschaltet und offiziell „verboten“ (bei Aufruf: „forbidden“)!

Nur die sofortige Prüfung ihres Rechtsantrages kann die Anwältin jetzt vor weiterer Strafverfolgung schützen. Dabei ist es nicht nur das Recht sondern sogar die Pflicht eines jeden Juristen, die Öffentlichkeit davon zu informieren, wenn er bzw. sie das Grundgesetz in Gefahr sieht.

Beate Bahner hat ihren Eil-Antrag öffentlich gemacht. Er kann von jedem geprüft und weiter verbreitet werden.

Hier im Wortlaut:

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Unterstützer!! Anbei finden Sie meinen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht zur Kenntnisnahme.

Ich habe folgende Anträge gestellt – und Sie sind sehr gerne zur Weiterleitung dieser Nachricht berechtigt!