Goldman Sachs knallhart!

Paukenschlag in der Berliner Regierungszentrale. Nachdem der neue SPD-Finanzminister Olaf Scholz Jörg Kukies von Goldman Sachs zum Staatssekretär für Europa- und Finanzmarktpolitik ernannt hat, will Kukies nun den Spieß umdrehen. Auf einer Pressekonferenz heute in der Bundeshauptstadt sagte Kukies, er sei geschockt gewesen, als er die viel zu saubere Vita seines neuen Chefs gelesen habe.