Gigantischer Jubel an der Elbe!

Großer Erfolg für den Spiegel. Nachdem bekannt wurde, dass Deutschlands bekanntestes Nachrichtenmagazin seit vielen Jahren komplett auf Nachrichten verzichtet, wurde jetzt die gesamte Redaktion für den Literaturnobelpreis 2019 nominiert. Und obwohl der Nobelpreis für Literatur in 2018 wegen eines Jury-Skandals nicht verliehen wurde, sei ein Skandal wie der vom Spiegel mit derart professionell gefälschten Geschichten ein guter Grund, 2019 wieder einzusteigen, informiert ein Sprecher des Nobel-Komitees am 21. Dezember 2018 die Öffentlichkeit. Kein anderes Printmedium im deutschsprachigen Raum weise derzeit eine so hohe Romanqualität auf wie der Spiegel.