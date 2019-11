Gewalt gegen die Umwelt

Am 7. und 8. Dezember 2019 findet in Kassel zum 26. Mal der bundesweite internationale Kongress „Friedensratschlag“ statt. Es ist der größte, regelmäßig stattfindende Friedenskongress in Deutschland, der auf einer gesellschaftswissenschaftlichen Grundlage in Form von Vorträgen, Workshops und Podiumsdiskussionen geopolitische und ökonomische Interessen im Zusammenhang mit militärischen Konflikten analysiert und einen breiten Raum für kontroverse Diskussionen bietet. In diesem Jahr hat der Kongress unter anderem einen speziellen Fokus: den Zusammenhang von militärischen Aktivitäten und Umweltzerstörung.