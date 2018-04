„Geist ist geil.“

Wenn ein Kind seinen ersten Geburtstag feiern darf, meinen die Gratulanten oft: „Es ist aus dem Gröbsten raus.“ Der junge Mensch ist im Leben angekommen, hat erste Erfahrungen gesammelt und auch schon unverwechselbare Persönlichkeitsmerkmale entwickelt. Was den Rubikon betrifft, so hatte er von Anfang an einen rasanten Wachstumsschub und erreichte ziemlich schnell eine angemessene Flughöhe, was die Qualität und Brisanz seiner Beiträge betrifft.