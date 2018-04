Facebook erobert die Welt

Fast fünf Jahre ist es jetzt her, dass durch die Enthüllungen von Edward Snowden die umfassende Überwachung der Bürgerinnen und Bürger fast überall auf der Welt durch die NSA und ihre Zuträger bekannt wurde. Was hat sich verändert? Fast nichts. Verschlüsselung von E-Mails, anonymes Browsen mit Tor, Absicherung des genutzten Browsers mit Add-Ons, Wechsel weg von Windows und so weiter sind die Ausnahmen geblieben. Wird die Aufregung über Facebook oder die Aufforderung, Facebook zu verlassen, umfassendere Folgen haben? Vermutlich nicht.