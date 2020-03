Endlich Widerstand!

Seit dem 24. Februar 2020 wird in London über die Auslieferung des australischen Journalisten und ehemaligen WikiLeaks-Chefredakteur Julian Assange verhandelt. Die US-Regierung klagt Assange nach dem Spionagegesetz von 1917 in zahlreichen Punkten an und fordert seine Auslieferung. WikiLeaks hat unter anderem Kriegsverbrechen der US-Arme im Irak veröffentlicht. Mittlerweile gibt es jedoch zahlreiche Proteste, die die Freilassung des Journalisten fordern. Und einige gewichtige Stimmen unterstützen sein Anliegen.