Eine seltsamer Deal

Deshalb schüttet die Bundesregierung nun ein Füllhorn aus:

Und damit wird klar, dass die neuen Betriebsrenten ein Etikettenschwindel sind. Eine klassische gute Betriebsrente ist rein arbeitgeberfinanziert. Was nun vom Staat forciert wird, läuft in den meisten Fällen auf die sogenannte Entgeltumwandlung hinaus. Der Arbeitnehmer wandelt einen Teil seines Bruttolohns steuer- und abgabenfrei in eine Pensionskasse oder Direktversicherung um. Dafür soll es künftig einen Mini-Zuschuss des Arbeitgebers geben. Aber: Den Löwenanteil zahlt der Arbeitnehmer selbst. Und er weiß künftig noch weniger, was er am Ende bekommt.