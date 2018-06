Ein starkes Team!

Franz Ruppert, Dr. phil., Diplom-Psychologe, approbierter Psychologischer Psychotherapeut, ist Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule München und in eigener Praxis in München tätig. Seit 1994 führte er und führt er in Deutschland, in Europa und auch darüber hinaus, unter anderem in Hongkong, Singapur, Mexiko, Brasilien, Kanada, demnächst auch in den USA, therapeutische Workshops durch und hält Vorträge zu der von ihm entwickelten Theorie der Identitätsorientierten Psychotraumatherapie, sowie zu der von ihm konzipierten Methode „Aufstellung des Anliegens“. Seine zahlreichen Bücher zu seiner Theorie und seiner therapeutischen Arbeit sind bereits in elf Sprachen übersetzt.