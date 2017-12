Du darfst ... müssen!

Ich schlage das Editorial des „Frankfurt Journal“ auf und überfliege, was der Chefredakteur am Ende dieses Jahres zu sagen hat, was er als „große Erwartungen“ ankündigt. Er findet, dass sich das Journal mächtig verändert hat und sich „treu“ geblieben ist: „Restaurantkritiken, Rezensionen von Theateraufführungen, von Filmen und Büchern, dazu Interviews mit Politikern …“ Mann, möchte ich ihm sagen, das ist ja sowas von neu, dass ich gar nicht wissen möchte, wie das Ganze aussehen wird, wenn es im nächsten Jahr noch „neuer“ wird.

Aber dann reißt der Geduldsfaden. Der Chefredakteur lässt mich wissen:

„Dazu mischt sich auch immer Stolz (ein Deutscher zu sein, wollte ich schon voreilig den Satz enden lassen), in einer Stadt wie Frankfurt leben zu dürfen.“ (Nr. 26/2017)

Ich frage mich unerlaubt: Darf er wirklich in dieser Stadt leben? Wer hat ihm das erlaubt? Darf das ein Obdachloser auch?

Seit ein paar Jahren bekomme ich einen Allergieschock, wenn ich das Wort „dürfen“ hören darf.

Alle dürfen nur noch, was sie tun müssen, weil ihnen gar nichts anders übrigbleibt.

„Mein Name ist X, was darf ich für Sie tun“, sagt mir die Stimme X in einem x-beliebigen Callcenter.

„Was darf ich Ihnen bringen?“, fragt mich die Bedienung in einem Café.

Und natürlich auch der millionenschwere Popstar bedankt sich dafür, dass er hier, in der Talkshow, dabei sein darf.

Alle sind einfach nur noch dankbar, nicht nur die Nationalspieler der deutschen Nationalmannschaft, dass sie mitspielen dürfen, dem Land dienen dürfen oder weniger Geheimnisvollem.

Eigentlich gibt es seit ein paar Jahren nur noch Diener und Dienerinnen im Selbstoptimierungsmodus. Alle wollen dürfen, bis zum Abwinken. Alle suggerieren eine Freiwilligkeit, dass man sich fragt: Wo leben die eigentlich? Ist das jetzt das Paradies, bereits auf Erden? Haben diese Menschen keinen Chef mehr, der ihnen sagt, was sie tun müssen? Der ihnen sagt, dass Du gehen darfst?

Es gibt eine merkwürdige oder ganz und gar nicht merkwürdige Paradoxie: Je herrschaftlicher, je post-feudaler die Verhältnisse werden, je unerbittlicher diese durchschlagen, je ohnmächtiger sie an- und hingenommen werden, desto „freiwilliger“ muss, pardon, darf man sie performen.

Ich habe Ohnmacht, Feigheit und Anpassung noch nie so glücklich und selbstbestimmt gesehen, wie dieser Tage.

Musikalischer Nachklang

Es gibt eine eindrucksvolle musikalische Version dieses Themas der Musikgruppe „Kraftklub“ aus Chemnitz (ehemalige Karl-Marx-Stadt). Der Titel des Songs:

Sklave

Ich kann gut mit Menschen kurzes Meeting? Aber gern!

Ich richte mich da komplett nach den Wünschen vom Konzern

Ich schlafe im Büro, ich lebe im Betrieb

Der Überstundenübernehmer ich bin überaus beliebt

Business

Ich mache Business

Ich bin der Boss

Auf der Weihnachtsfeier richtig einen tanken

Und dann bisschen tanzen mit den neuen Praktikanten

Ich glaub, wir haben Papierstau, da sollte man mal nachschauen

Ich geh' in den Kopierraum und lass' hinter mir die Tür auf

Ich bin teamfähig, ich bin flexibel

Ich melde mich zum Dienst und lecke deine Stiefel

Hundert Jahre Vertragslaufzeit

Ich will immer auf Arbeit bleiben

Ich sage ja, ich meine nein

Lass mich dein Sklave sein!

Hundert Jahre Vertragslaufzeit

Ich will ein Teil dieser Firma sein

Nicht immer…

Aus dem Album: Keine Nacht für niemand, 2017