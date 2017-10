Dreißig Wahrheiten über Venezuela

Harald Neuber arbeitet als Journalist und Medienberater im Deutschen Bundestag. Er publiziert in Medien in Deutschland, Südeuropa und Lateinamerika. Der gebürtige Aachener studierte Latein- und Altamerikanistik an der Freien Universität Berlin. Neben internationalen Konflikten befasst er sich schwerpunktmäßig mit Lateinamerika. Er lebte und arbeitete in Mexiko, Kuba und Venezuela. Auf dem Balkan, in Pakistan/Afghanistan, Jordanien/Irak und Kolumbien war er als Krisenberichterstatter tätig. Von ihm erschienen unter anderem „Das neue Kuba“, „Kubas unentdeckte Wende“ und „Hugo Chávez – Mein erstes Leben“.