Donald Trumps unlösbares Dilemma

Immanuel Wallerstein, Jahrgang 1930, ist Professor Emeritus für Soziologie und war jahrzehntelang als Direktor des Fernand Braudel Center an der Binghamton University (New York) sowie an der Maison des Sciences de l‘Homme in Paris tätig. Seine Weltsystemtheorie grenzt sich von jedweden Modernisierungstheorien ab; sie hat Generationen von Historikern beeinflusst. Sein Hauptwerk, "Das Moderne Weltsystem", ist in vier Bänden auf Deutsch beim Promedia-Verlag in Wien erschienen. In seinem Blog kommentiert er regelmäßig aktuelle politische Entwicklungen.