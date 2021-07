Die wichtigste Frage

Impfen, Impfen, Impfen! Und jetzt noch die Kinder und Jugendlichen! In Deutschland wird das vom nationalen Impfgremium STIKO — Ständige Impfkommission — nicht empfohlen. Wieso macht die Politik trotzdem Druck? In Deutschland und in Österreich sowieso. Die deutsche Kanzlerin verkündet im Parlament, die Pandemie wäre erst vorbei, wenn die gesamte Weltbevölkerung geimpft sei! Und der Deutsche Ärztetag, verantwortlich für Positionen zur Gesundheitspolitik, beteuert: „Die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe erlangen Familien mit Kindern nur mit geimpften Kindern zurück.“