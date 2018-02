Die Tür öffnen

Der Krebs ist da. Seine Scheren erfassen die Körper der Betroffenen und zerfressen sie von innen heraus. Ungefähr jeder dritte Bewohner der industrialisierten Welt ist heute befallen, bald jeder Zweite, so wird prophezeit. Den aggressiven Killerzellen und bösartigen Tumoren, die sich heimtückischen Monstern gleich in uns breitmachen, stehen - ganz in Weiß - Heerscharen von Spezialisten gegenüber. In geschlossenen Reihen kämpfen sie mit allen Mitteln. Sie vergiften und bestrahlen den Feind und schneiden das Entartete heraus. So erinnern die heute gegen Krebs eingesetzten Kampfmittel auf makabre Weise an ihren Ursprung: die Chemotherapie ist ein Derivat des Senfgases, das in den Schützengräben des ersten Weltkrieges zum Einsatz kam und die Wirksamkeit der Strahlentherapie wurde am Ende des zweiten Weltkrieges bewiesen. Damals kam der Feind von außen. Heute sitzt er in uns.