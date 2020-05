Die Todesfalle

Warum ist die Katze aus dem Sack? Weil die Covid-19-„Pandemie“ vorbei ist! Bleiben werden die katastrophalen Schäden durch die Lockdown-Maßnahmen und die Infragestellung der demokratischen Ordnung — wenn wir das System nicht schleunigst ändern.

Dieser Artikel setzt sich noch einmal mit den Zahlen auseinander, die in den letzten Wochen das Hauptinstrument zur Verbreitung von Angst, Panik und Furcht vor staatlicher Repression waren.

Während die Katze im Sack war, wusste niemand mit endgültiger Sicherheit, was wirklich drinnen war, im Sack. Eine gewisse Unsicherheit blieb, auch wenn schon sehr bald klar war, dass die Panikmache falsch ist und schon sehr früh besonnene Wissenschaftler in großer Zahl zu ganz anderen Maßnahmen rieten und den Lockdown und die Entrechtung der Menschen verurteilten (2).

Nun sind die Zahlen im Sack zugänglich und man kann sehen, was wir mit uns geschehen ließen beziehungsweise geschehen lassen mussten.

Ich beschäftige mich ausschließlich mit den Zahlen der angeblichen Corona-Toten. Sie hinken zwar immer ein wenig hinterher (3), aber sie haben den Vorteil, dass Tote nicht lügen. Mortuus semper certus est. Der Tote steht immer fest. Es ist schwierig, jemanden als tot zu erklären, der lebt, oder jemanden, der tot ist, als Lebenden zu führen. Das System der Totenscheine ist über die Jahrhunderte gewachsen und funktioniert. Direkte Fälschungen kann es geben, sind aber nicht sehr wahrscheinlich. So kann man durchweg auf offizielle Zahlen zurückgreifen, die genau dem widersprechen, was die Angstpropaganda uns weiterhin mit exakt undefinierbaren R-Zahlen, Fällen, Infektionsraten und daraus geschaffenen Kurven aufzwingen will.

Ich beteilige mich bewusst nicht an irgendwelchen Diskussionen über R-Zahlen. Jeder kann in der öffentlichen Debatte leicht erkennen, dass diese Zahlen letztlich auf Vermutungen beruhen. Wenn man für „klare“ Zahlen Daten verwendet, die höchst unklar sind, wie können da „klare“ Zahlen heraus bekommen? Natürlich gar nicht!

Die Zahlen als Totschlag-Instrument

Von Anfang an konnte man die Angst-Strategie an einer einfachen Sache erkennen: Die WHO und die Johns-Hopkins-Universität — und in der Folge die meisten Medien dieser Welt — haben laufend aufaddierte Absolutzahlen veröffentlicht. Absolute Zahlen sagen jedoch einfach nichts aus. Gar nichts! Auch die Redewendung: „Exponentielle Kurve!“ sagt nichts aus. Der Exponent, die Hochzahl, kann zwischen 1 und einer beliebigen Zahl alles sein und dementsprechend steigen die Kurven mehr oder weniger oder sie fallen sogar, bei negativer Hochzahl. Durch Festlegung des betrachteten, verkürzten Zeitabschnitts kann man dann nahezu jede beliebige Kurve zustande bringen. Oder: Wer „Fälle“ oder auch Tote ständig weiter aufaddiert, wird natürlich nie eine abfallende Kurve bekommen. Seit Beginn der Menschheit sind die Toten, die man immer weiter zusammen zählt, natürlich immer nur mehr und niemals weniger geworden!

In all den „Dashboards“ á la Johns-Hopkins-Universität wurden nicht einmal die Fall- und Todeszahlen in Relation zur Bevölkerungszahl gesetzt. Wen kann es da wundern, dass der Kreis der USA größer ausfällt als der von Belgien, das aber im Vergleich zur Bevölkerungszahl die höchste Sterberate hatte.

Es ist absolut unwissenschaftlich, mit Absolutzahlen hausieren zu gehen und einer Universität und „wissenschaftlichen“ Instituten und Experten völlig unwürdig! Auch vermehren sich alle Millionen von Virenarten, die es gibt, stets „exponentiell“, wenn sie die Bedingungen dafür vorfinden. Trotzdem leben wir mit zehnmal mehr Viren in unserem Körper, als wir Zellen haben und unser Immunsystem ist bestens auf das Zusammenleben mit Viren eingestellt (4, 5).

Die wichtigsten Bezugszahlen müssen die Bevölkerungszahl, die übliche Sterberate, die Sterbezahlen bei anderen Ereignissen wie Grippe sein, das heißt andere vergleichbare außerordentliche oder regelmäßig wiederkehrende Krankheitsereignisse. Aber auch das genügt noch nicht. Es müssen Bezugszahlen zu Folgewirkungen hergestellt werden. Wie viele Menschen werden durch Maßnahmen zu Schaden kommen und vielleicht sterben? Welche Auswirkungen werden die Maßnahmen für dann gesundheitlich vielleicht unterversorgte gefährdete Personen, für Selbstmordgefährdete oder für andere — durch Arbeitslosigkeit, Existenzangst, Angsttrauma, schlechtere Ernährung, weniger Sport, weniger Sozialkontakt und so weiter gefährdete Personen — haben?

Die Zahlen wurden als Totschlaginstrument benutzt! Stattdessen müssen wir sie in vernünftige Relationen bringen!

Alle Zahlen, die in den folgenden Grafiken verwendet werden, sind „offizielle“ Zahlen. Sie stammen von statistischen Ämtern, von EuroMOMO, dem Institut, das die Sterbezahlen von 20 europäischen Ländern überwacht, oder von der WHO. Es macht also keinen Sinn, den in der Folge verwendeten Zahlen zu unterstellen, sie seien unrichtig (6). Das ist ja ein Teil der Absurdität der letzten Wochen, dass die Zahlen ja immer vorlagen, in den Abteilungen der Institute, die die Panikattacken zu verantworten hatten. Entweder die Verantwortlichen wollten die Zahlen nicht sehen, oder sie waren geblendet. Beides muss bei der Menschheit die Alarmglocken läuten lassen!

Beginnen wir bei der Frage, warum die Katze jetzt aus dem Sack ist:

Die Sache ist vorbei! Nicht jedoch die Folgen der Maßnahmen!

Im Folgenden zeige ich die Grafik von EuroMOMO, vergrößert dargestellt. Die von EuroMOMO (7) beobachteten europäischen Länder schließen Italien, Spanien, England und teilweise auch Deutschland und andere ein (8). Die folgende Grafik ist aus dem Bild, das EuroMOMO veröffentlicht, mithilfe des Programms Geogebra ermittelt (9). Zur Methode der Ermittlung siehe Anmerkung (10). Es wäre natürlich besser, mit den Zahlen selbst operieren zu können. Aber obwohl EuroMOMO durch öffentliche Stellen, die EU, finanziert wird, sind die Zahlen selbst zum Schaden der Öffentlichkeit nicht öffentlich zugänglich.

Ich werde diese Grafik gegen Ende des Artikels genauer besprechen und das Abbild der „an oder mit“ Covid-19-Verstorbenen einfügen und in Relation setzen. Hier führe ich diese Grafik vorerst nur an, um zu zeigen, dass die Sache vorbei ist. So schnell, wie die Sterberate angestiegen ist, ist sie ab der 14. Kalenderwoche abgesunken und nun bereits auf dem Weg in die übliche geringere Sommer-Sterblichkeit.

Es spricht angesichts dieser Entwicklung nichts dafür, dass sie wieder ansteigt. Dabei handelt es sich um eine typische Entwicklung, wie man sie all die Jahre immer wieder mehr oder weniger beobachten kann: Bemerkenswert ist, dass sowohl der Winter 2018/19 als auch der Winter 2019/20 bis zu Beginn der „Corona-Epidemie“ deutlich milder ausgefallen ist, als beispielsweise 2014/15, 2016/17 und 2017/18.

Auch diese Grafik ist von EuroMOMO (11) und zeigt den starken Ausschlag 2014/15 und 2016/17 und das typische Muster des raschen Anstiegs und Abfalls.

Diese Grafik ist allerdings bemerkenswerter Weise nicht mehr aufrufbar! Das macht schon sehr stutzig!

Ich werde in diesem Artikel mehrfach aus den Jahresrückblicken von EuroMOMO zitieren, die bis vor 3 Wochen noch problemlos abrufbar waren. Vorausschauender Weise habe ich sie kopiert und weitergeleitet, sodass ich jederzeit darauf zugreifen kann. Aber es mutet schon sehr befremdlich an, wenn die wichtigsten Aussagen von EuroMOMO aus den zurückliegenden Jahren in einer Situation, wo man sie besonders dringend braucht, um als Bürger seriöse wissenschaftliche Vergleiche anstellen zu können, auf einmal nicht mehr abrufbar sind!

Noch einmal: EuroMOMO ist eine durch die EU und die Mitgliedsländer öffentlich finanzierte Einrichtung (12)! Die Dokumente und die Zahlen müssen sofort öffentlich zugänglich gemacht werden! Res Publica!

Die Grafik zeigt uns also, die „Übersterblichkeit“ geht gegen Null! Und trotzdem werden die Maßnahmen nicht sofort aufgehoben und die Menschen weiter gequält. Unfassbar gequält, mit den Masken und völlig unsinnigen und weiter Schaden anrichtenden Regeln, wenn man sich zum Beispiel die Regeln ansieht, mit denen die Kinder heute in den Schulen traumatisiert werden (13).

Keineswegs ein Erfolg der Maßnahmen!

Gehen wir hier gleich auf die Frage ein, ob dieses Absinken der Übersterblichkeit nicht eben durch die Maßnahmen erreicht wurde. Nun, erstens spricht gegen diese Annahme, dass man sehen kann, dass es in allen Grippewellen solche Verläufe gibt. Ja, der Ausschlag war in dieser Coronavirus-Welle und der sie begleitenden Maßnahmen höher als in den letzten Jahren, aber die Übersterblichkeit war nicht höher als das, was wir schon ganz ohne Maßnahmen hinter uns brachten. Gehen wir zuerst zur Frage, ob das Absinken durch die Maßnahmen hervorgerufen wurde.

Es ist ja wohl logisch, dass man diese These nur stützen kann, wenn man erkennen kann, dass dort, wo die Maßnahmen ergriffen wurden, überall eine geringere Übersterblichkeit zu verzeichnen ist. Wenn nicht überall, dann wenigstens in den allermeisten Fällen! Jedenfalls müsste aber die Übersterblichkeit geringer sein, als dort, wo keine solchen Lockdown-Maßnahmen ergriffen wurden. Dem ist aber nicht so!

Schweden, das keinen Lockdown ausgeführt hat, steht besser da als fünf Länder mit Lockdown! Es ist einfach absurd, aus diesem Sachverhalt die Vorteile und die Notwendigkeit des Lockdown ableiten zu wollen. Das geht nur mit der „Kunst“ der Faktenverdreher!

Weiteres zu Scheinargumentationen finden Sie in diesen beiden Anmerkung: (14, 15)

Wenn wir alle von EuroMOMO beobachteten Länder ansehen, ergibt sich tatsächlich noch ein anderes Bild, aber auch diese Grafik kann keineswegs die angeblichen Vorteile des Lockdown erklären.

Wer will hier einen Zusammenhang von Lockdown und Coronavirus bedingter Übersterblichkeit erkennen? Alle Länder hatten Lockdown, nur Schweden nicht! Und die Ergebnisse sind höchst unterschiedlich, ein Zusammenhang ist also nicht erkennbar (16).

Hingegen ist für jeden, der bei Verstand ist — auch ganz ohne Zahlen — erkennbar, dass ein Lockdown unglaubliche Auswirkungen haben muss und die Maßnahmen sowie die Angst und Panik schlagartig alle vertrauten Strukturen über den Haufen werfen.

Angst-Zahlen

Leider glauben noch immer sehr viele Menschen, die Politiker „mussten“ so handeln, weil es „die Zahlen“ vorgaben. Aus einer anderen Perspektive sieht es genau umgekehrt aus, und das lässt sich beweisen! Die vermeintlich „objektiven“ Zahlen werden herangezogen, um ein Totschlagargument in der Hand zu haben.

Prof. Christian Drosten hat in einem Interview mit dem österreichischen Fernsehen (17) die Coronavirus-Welle mit dramatischen Worten mit der spanischen Grippe verglichen. Sehen wir uns den Vergleich an:

Prof. Drosten liegt um das 200-fache falsch mit seiner Aussage! Auch beim Vergleich mit New York liegt er um das 100-fache falsch (18)! Hinter dem Begriff „Spanische Grippe“ steckt eine Angstzahl. Und genau diese Angstzahl setzt Prof. Drosten offensichtlich gezielt ein!

Ist das Wissenschaft? Ist das Verantwortung? Ist das nicht klar, dass die — hier offensichtlich ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage — geschürte Angst und Panik drastische Auswirkungen haben werden? Das Argument „Spanische Grippe“ — deren fürchterliche Folgen vor allem eine Auswirkung des 1. Weltkrieges war (19) — dient als Angst- und Totschlag-Argument. Kollateralschäden werden nicht abgewogen, Relationszahlen nicht gezeigt!

Realistische Relationen

Schauen wir uns Relationszahlen an, die aus „unanzweifelbaren“ Quellen stammen: (20, 22)

Wir sehen, dass proportional in der Grippewelle 2014/15 mehr Menschen verstorben sind, als bisher an „Covid-19-Verstorbene“ gemeldet wurden. Aus der Grippewelle 2019/20, die sehr schwach ausgefallen ist, kommen noch Verstorbene hinzu. Umgekehrt sind mit großer Sicherheit nicht alle als „Covid-19-Verstorbene“ korrekt zugeordnet.

Sehen wir uns diese Relationszahlen noch für einzelne europäische Länder an:

Wir sehen für Deutschland, dass die als „Covid-19“ gemeldeten Verstorbenen signifikant weniger sind als jene in der Grippewelle 2014/15 — wenn man die EuroMOMO Daten auf Deutschland umlegt (22). Wie schon gesagt, ist bezüglich der einzelnen Länder — in Ermangelung der detaillierten Zahlen — nur die Größenordnung dargelegt, die sich aus einer Umrechnung der Daten von EuroMOMO ergibt.

Eine Grafik, die sich aus den offiziell gemeldeten Verstorbenen bei „DEstats.de“ (23) und den Zahlen von Europa-Data (24) über die „Covid-19-Verstorbenen“ ergibt, zeigt allerdings ein ähnliches Ergebnis. Die Zahlen liegen zwar bisher nur bis zur 16. Kalenderwoche vor, sie zeigen aber bereits, dass im Jahr 2020 trotz „Corona“ bisher deutlich weniger Menschen verstorben sind als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019!









Es ist offensichtlich: Die Covid-19-Welle lag etwa in der Größenordnung der starken Winter-Grippe-Welle von 2014/15, teilweise darüber, was durchaus eine ernste Angelegenheit ist, größtenteils aber darunter!

Natürlich soll der Vergleich nicht heißen, man möge sich wegen der „wenigen Toten“ nicht aufregen. Das war von Anfang an ein bösartiges Argument von jenen, die unbedingt mit autoritären Methoden den Lockdown beschließen lassen und später davon ablenken wollten, was ihre Maßnahmen für katastrophale Schäden anrichten.

Es gibt jedoch kein einziges rationales Argument, warum man nicht fragen darf, warum es bei den Grippewellen als selbstverständlich hingenommen wird, dass Menschen vorzeitig sterben, wenn ihre Immunabwehr das Virus nicht mehr erfolgreich abwehren kann. Das ist in Wahrheit ein wirklich zynisches Argument, die Grippe-Toten als belanglos zu bezeichnen und nur jene Vorgänge zu beleuchten, die man heute beleuchten möchte!

Die Scheinheiligkeit der „Verhinderer“ von Toten

Deshalb folgt hier noch einmal der Vergleich mit markanten Zahlen von anderen Toten, die wir — als Weltgesellschaft unter dem Haupteinfluss von Milliardären — ständig hinnehmen, ohne uns darum ausreichend zu kümmern — beziehungsweise die wir aus Sicht der stets gewinnenden Superreichen einfach opfern: Etwa 3 Millionen Kinder sterben jedes Jahr (25), weil sie in solchen sozialen Verhältnissen leben, dass sie verhungern. Menschen sterben, weil sie in Armut leben und krank werden. Jetzt werden es in Folge der katastrophalen Lockdown-Maßnahmen sicher noch mehr werden, und es sterben Menschen, weil sie von der Pharmaindustrie zum Konsum von Opioiden angehalten werden — in den USA bisher mindestens 400.000 Menschen (26, 27, 28, 29, 30, 31)

Noch einmal: Es geht mir nicht darum, eine Virus-Welle zu verharmlosen. Aber es geht um die Scheinheiligkeit jener, die alle Maßnahmen durchdrücken wollen, obwohl sie schweren Schaden anrichten, und sich dabei auf das Argument stützen, man müsse allen, die vom vorzeitigen Sterben bedroht sind, genau so — und nur so — helfen, ohne Abwägung! Es sind oft dieselben, die nichts gegen Krieg und Ausbeutung haben und Armut schön reden, wenn es ihrer Machtpolitik und ihrem Reichtum dient!

Kommen wir nun noch zur Frage, wie die Zahlen der Corona-Verstorbenen unter dem Vorzeichen einer weltweiten „Pandemie eines aggressiven Killervirus“ zu interpretieren sind.

Ein Virus nur für die „reichen“ Länder?

Auf den ersten Blick kann man Folgendes erkennen: Fast alle Verstorbenen lebten in den „reichen“ Industrieländern des Nordens. Weltweit sind nach den Zahlen der WHO bis zum 16. Mai 303.904 Menschen mit oder an Corona-Virus gestorben. In den 20 von EuroMOMO beobachteten Ländern und den USA sind es davon alleine 237.270 Menschen. Bleiben also für den Rest der Welt 66.634 Verstorbene.

Dieser Sachverhalt muss doch aufhorchen lassen! In den genannten westlichen Ländern leben rund 762 Millionen Menschen. Im Rest der Welt sind es 7.036 Millionen Menschen. Berechnet man die „Corona-Übersterblichkeit“ pro 10.000 Menschen so kommt man im Westen und Norden auf 3,12 Verstorbene pro 10.000 und im Rest der Welt auf 0,09! Das sind proportional 33-mal mehr Verstorbene!

Das ist ein unglaublicher Wert! Es kann wohl nur der Nabelschau des Westens zugeschrieben werden, dass das scheinbar noch nicht breit diskutiert wird. Natürlich werden die „Correctiv“- Medien als Antwort sofort eine Menge Verschwörungstheorien servieren. Zum Beispiel werden sie sagen, da wurde nicht ordentlich gezählt oder es wurden die Zählungen unterdrückt oder man hatte eben keine Tests und so weiter. Aber hallo? Die Toten, die fallen diesen „fernen“ Menschen außerhalb Europas und der USA nicht auf? Verschwörungstheorien und Rassismus sind kein gutes Klima für klare Überlegungen! Die Frage bleibt: Ist Covid-19 ein Phänomen der „reichen“ westlichen Staaten — und warum?

Nun noch einmal zu der Grafik, die aus den Darstellungen von EuroMOMO entnommen ist (32):

Die Katze ist aus dem Sack, es ist nun eindeutig: Es sind noch immer mehr Menschen in der Winter-Grippewelle 2014/15 verstorben, 157.600, als während der Covid-19-Welle, 153.107. Die Zahlen werden sich noch ändern, aber nicht mehr sehr weitreichend. Dann kann man zu einer entscheidenden Frage kommen:

Wer hat die „restlichen Toten“ zu verantworten?

Die „mit oder an“ Corona-Virus Verstorbenen gibt die WHO bis zum 16. Mai 2020 mit 146.512 an. Jetzt schon weist EuroMOMO nach obiger Grafik eine größere Übersterblichkeit aus, als durch die „Corona-Verstorbenen“ erklärt werden kann.

Nun mag diese Grafik-Analyse nicht genau genug sein, um daraus eine verlässliche Schlussfolgerung zu ziehen. Vielleicht gibt es aber jemanden bei EuroMOMO, der die zu Grunde liegenden Zahlen untersucht und den Covid-19-verstorben-Gemeldeten gegenüberstellt. Auch anderen Institutionen müssen diese Zahlen zur Verfügung stehen.

Wenn die Übersterblichkeit größer war, als die Anzahl der „Corona-Verstorbenen“, woran sind dann so signifikant mehr Menschen verstorben, als es im Durchschnitt der Fall ist? Was oder wer hat dann diese zusätzlichen Verstorbenen zu verantworten?

Gehen wir hier in der Argumentation noch einen Schritt weiter: Den meisten Menschen wird in der Zwischenzeit klar sein, dass nicht alle „mit“ Corona Verstorbenen auch „an“ Corona verstorben sind. Die Grafik könnte dann zum Beispiel so aussehen:

Woran sind dann diese Menschen gestorben? Sie können nicht zu den „durchschnittlich“ Verstorbenen gehören, denn jedes Jahr geht um diese Zeit die Sterberate in ein „Sommer-Normalmaß“ über. Sie sind dann in Wahrheit nicht durch „Covid-19“ verstorben. Die Toten wurden aber gezählt. Mortuus semper certus est.

Hier stellt sich dann klar die Frage der Verantwortung jener, die Angst und Panik geschürt haben und so ein besonnenes, wirklich helfendes Handeln verunmöglichten!

Wie sagte der Generalsekretär der WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus am 11. März 2020 so „einsichtig“?

„Pandemie ist kein Wort, das man leichtfertig oder leichtsinnig verwenden sollte. Es ist ein Wort, das, wenn es missbraucht wird, unangemessene Furcht ... hervorrufen kann“ (33).

Wenn es nicht Absicht war, dann sei das allen „Gelegenheits-Verantwortlichen“ ins Stammbuch geschrieben! Und allen, die bewusst Maßnahmen herbeigeführt haben, obwohl ihre negativen Konsequenzen schon erkennbar waren, oder allen, die aus Gier mitgemischt haben, muss die Verantwortung für die dramatischen „Kollateralschäden“ endlich klar und mit Konsequenzen angelastet werden!

Zum Schluss

Nach so viel Zahlen, darf ich vielleicht den LeserInnen das Herz mit einem kleinen Comic erfreuen:

