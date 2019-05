Die Sprach-Inquisition

Aktuell ist in Europa und den USA ein Erstarken nationaler, rechtspopulistischer Bewegungen zu beobachten. Vor diesem Hintergrund sehen sich linke Parteien und Bewegungen dazu gezwungen, sich mit den Gründen ihres eigenen Scheiterns auseinanderzusetzen.

Die Ursachen für dieses Scheitern sind vielfältig. Sie reichen von fatalen Fehlentscheidungen gegenüber der eigenen Klientel, in Deutschland vor allem unter der Ära Schröder, über ideologie-geprägtes Einander-Zerfleischen, besonders anschaulich am Holpern und Stolpern von „Aufstehen“, bis hin zu Ohnmachtshaltungen gegenüber entfesselten globalen Finanz- und Handelsbeziehungen, besonders eindrücklich am Umgang mit der Griechenland-„Krise“ und fröhlich weiter spekulierenden Brokern.

Zu dieser schieren Endlosliste an politischem Versagen gesellt sich aber auch ein sprachliches Versagen, das bislang viel zu wenig beleuchtet wurde und immer mehr Menschen vom Mitreden ausschließt. Dafür mitverantwortlich sind Meinungsmacher, die auf der Basis ihrer akademisch-geisteswissenschaftlichen Ausbildung anderen das „richtige“ Sprechen vorgeben und leider oft mit Arroganz auf vermeintlich ungebildete Bevölkerungsteile herabblicken.

Spätestens seit den 1980er Jahren geht es ausgehend vom sogenannten „linguistic turn“ in den humanistischen Disziplinen der Universitäten vornehmlich um Diskurse, Symbole und Sprachsensibilität. Was Wittgenstein als uneindeutiges und intransparentes Benennen der uns umgebenden Welt bezeichnete, griffen im 20. Jahrhundert verschiedene Philosophen und Sozialwissenschaftler auf: Foucault und Derrida befassten sich mit Machtstrukturen, Judith Butler unterschied Geschlecht und Gender, Jacques Lacan übertrug linguistische Modelle auf die Psychologie.

So unterschiedlich die Ansätze in den jeweiligen Fächern auch sind, sie alle eint der gemeinsame Blick auf das Sprechen: Es zementiert bestehende Hierarchien. Bekanntestes Beispiel sind die Gender Studies, die das in der deutschen Sprache vorherrschende Maskulinum kritisieren. Das Ziel: Frauen ebenso wie Minderheiten der LBGTQ-Communities, also Menschen mit nicht-heteronormativer Identität, sprachlich sichtbar zu machen und damit auch zu mehr Einfluss verhelfen.

Nun waren und sind die geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengänge traditionell eher links geprägt, was nicht nur auf Lehrende, sondern auch Studierende zutrifft. Wer Medien- oder Kulturwissenschaft studiert, wählt mit geringer Wahrscheinlichkeit CDU oder CSU. Wer Sprachen, Philosophie oder Journalismus lernt, hat sich gegen eine Ausbildung entschieden, die finanzielle Sicherheit bietet. Die Studierenden setzen Werte wie individuelle Freiheit und gesellschaftliche Gerechtigkeit häufig über spätere Einkommenschancen und berufliche Stabilität.

Für diesen zunächst einmal sehr sympathischen Typus Student, gerne im AStA und später bei der Linken oder den Grünen aktiv, kommen die Lehren des linguistic turn an den Universitäten einem Erweckungserlebnis gleich:

Durch Sternchen, Unter-, Schräg- und Binnenstriche wird vermeintlich Gesellschaft verändert und das richtige Sprechen über Migration, Flucht und Inklusion füllt ganze Semester. Diskriminierende Sprache identifiziert den im globalen Nordwesten geborenen privilegierten weißen Mann als schuldig am Unglück der Welt.

Damit ist zwar aktiv noch nichts getan, aber es entsteht immerhin ein gutes Gefühl dabei, zu erkennen, was der außeruniversitären Mehrheit zumeist verborgen bleibt.

Zumindest auf sprachlicher Ebene kann jeder im eigenen Umfeld Minderheitenschutz betreiben. Mit dem Einstehen für scheinbar alle Ausgegrenzten ist ein Schritt zur Akzeptanz von Vielfalt getan. Einerseits tragen die Verfechter dieser Perspektive das Schlagwort Diversität nun zwar wie einen heiligen Gral ständig vor sich her, andererseits darf die Andersartigkeit des Anderen nun nicht mehr benannt werden. Zu groß ist die Angst, damit zwischen „wir“ und „denen“ zu unterscheiden — also eben auf das „Andere“ aufmerksam zu machen, was ja wiederum die Logik des Ausschlusses reproduziert.

Nun könnte man diese Debatten für ein Spielfeld etwas abgehobener universitärer Kreise halten, die in der eigenen Filterblase feststecken und sich lediglich um sich selbst drehen. Eben jene geisteswissenschaftlich ausgebildeten Eliten arbeiten aber später meinungsbildend in Institutionen mit gesellschaftlicher Reichweite. Sie erlangen in Medien, an Schulen oder bei politischen Tätigkeiten Einfluss und Deutungshoheit, transformieren also Diskurse und tragen die erlernten Denkmuster aus der Universität hinaus.

Wieso nicht einfach froh darüber sein, dass diese linksorientierten Ansätze Früchte tragen und sich ausbreiten, wo diese Logik doch durch das scheinbare Versprechen von Gleichheit verfängt? Die Probleme sind vielfältig: Eines besteht in der Anmaßung, Gruppen für eigene ideologische Anliegen zu instrumentalisieren, die selbst teils überhaupt keinen Bezug zu den geführten Debatten haben.

So möchten zahlreiche Frauen gar nicht als Gender-Anhängsel oder im Topf mit einseitigen „me too“-Debatten enden und auch nicht alle Transgender-Personen dank Sprachsensibilität wie ein Korb Gemischtes im Tante-Emma-Landen unter Diverse fallen.

Ein anderes besteht darin, dass zunehmend Sprachlosigkeit entsteht und das Denken in Minderheitsgruppen Fronten eher auf- als abbaut. Menschen sind dann in erster Linie weiblich, homosexuell oder migrantisch — eine einseitige Reduzierung von vielschichtigen Persönlichkeiten und Erfahrungen.

Am bedenklichsten ist aber sicherlich, dass durch ideologisch-dogmatische Zugänge die Freiheit des Denkens eingeschränkt wird. An den Universitäten häufen sich Protestkampagnen entsprechender Gruppierungen, die eigentlich dringend nötiges gemeinsames Diskutieren über gesellschaftliche Fragen zunehmend unmöglich machen. Dies macht sogar noch nicht einmal mehr vor der Freiheit der Kunst halt, wie das Überstreichen des angeblich sexistischen Gomringer-Gedichtes an der Berliner Alice Salomon Hochschule vor einem Jahr zeigt.

Dass dieser Entwicklung gegenüber kritische Stimmen innerhalb der geisteswissenschaftlich geprägten Linken kaum Gehör finden, hat viele Gründe. Einer besteht darin, dass die zugrunde liegende Weltanschauung mindestens ebenso viel zu Ausgrenzung und zum Auseinanderdriften von Gesellschaft beiträgt, wie sie dafür sensibilisieren möchte. Ausgegrenzt werden all jene, die sich eben noch nicht „richtig“ ausdrücken, die erst zur richtigen Sprache hin erzogen werden müssen und immer noch nicht verstanden haben, was man sagen und was man nicht sagen darf.

Immer mehr Menschen sind befremdet von diesen Debatten, fühlen sich bevormundet und als ungebildet abklassifiziert. Es geht gar nicht mehr darum, was gesagt wird, sondern wie etwas gesagt wird. Wer nicht für Sprachsensibilität ist, dem wird zumindest Ignoranz, wenn nicht sogar rechtes Gedankengut unterstellt.

Das ist eine gefährliche Entwicklung, die Standesdünkel zementiert und mit akademischer Arroganz auf die Mehrheit der Bevölkerung herabblickt, die dies durchaus auch so wahrnimmt. Die geisteswissenschaftlich gebildete Elite hat das Zuhören und die Perspektive auf gesamtgesellschaftliche Prozesse verlernt. Sie dividiert stattdessen lieber Sprache auseinander und freut sich diebisch, wenn sie diskriminierendes Vokabular entdeckt.

Der praktische Aspekt, das eigentliche Handeln bleiben bei einem solchen Diskurs und Blick auf die Welt zunehmend auf der Strecke. Die gesellschaftliche Mehrheit interessiert sich weniger für den Genderstern als vielmehr für eigene Probleme bezüglich Einkommensunterschieden, Altersarmut oder politischer Stabilität. Ein Gegenargument wäre, dass beides Hand in Hand geht und sich nicht widerspricht. Das Problem ist aber, dass der Fokus auf den Rechten von Minderheiten innerhalb linker Bewegungen breite Bevölkerungsteile nicht nur politisch, sondern gerade auch sprachlich ausschließt.

Wer vor jeder kritischen Aussage zum Gendern dreimal betonen muss, dass er nicht gegen Frauenrechte ist, oder patriarchale Muster bei arabischstämmigen Geflüchteten nicht mehr ansprechen kann, ohne unter Chauvinismus- oder Nazi-Verdacht zu geraten, fühlt sich irgendwann ungehört, bevormundet, ausgegrenzt. Er wendet sich ab von demokratischen Prozessen der Meinungsbildung und wählt diejenigen, die ihn noch sprechen lassen. Nicht zufällig hat sich Donald Trump erfolgreich zum politisch-inkorrekten Sprachrohr des weißen heterosexuellen Mannes stilisiert und zur Verwunderung der Linken damit auch die Wahl gewonnen.

Diesem gerade durch die Sprachsensibilität schwierig gewordenen Verhältnis zu unserer Sprache hat sich die Politik untergeordnet: Sie umgibt sich entweder mit Kommunikationsberatern, die Skandalisierungen und Ausrutscher per se verhindern sollen, oder nutzt populistische Phrasen bewusst zum Stimmenfang als Reaktion auf eben jenen Unmut an der „Sprachpolizei“. Beides führt dazu, dass politische Debatten nicht mehr offen und frei geführt werden können, sondern in „Herumgeiere“, als Tanz um rohe Eier enden. Oder noch schlimmer — rechten Populisten Tür und Tor öffnen, komplexe und kritische Themen für sich selbst zu vereinnahmen, zu vereinfachen und zu verdrehen.

Der Artikel richtet sich nicht per se gegen den linguistic turn der Geisteswissenschaften, die Verfasserin schätzt viele seiner wichtigsten Mit- und Vordenker sogar außerordentlich. Selbstverständlich ist das Nachdenken über die eigene Ausdrucksweise wichtiger Bestandteil von demokratischen Meinungsbildungsprozessen. Sie darf aber nicht zum Selbstzweck und Spielfeld für ideologische Dogmatiker verkommen, die sich gegenseitig ob des eigenen Blickes für Minderheitenrechte auf die Schulter klopfen, aber mit pädagogischem Impetus auf die zu erziehenden Massen außerhalb des Elfenbeinturmes herabblicken.