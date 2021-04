Die Selbstdemontage

Aber der Reihe nach: Als der Druck zu groß wurde, dass die Exekutive des Bundes und der Länder ohne Gesetzesgrundlage und gegen die Verfassung mit dauernden Verordnungen die Corona-Schutzhaft ausrief und verlängerte, dachte sich die deutsche Gründlichkeit, machen wir doch ein Gesetz, damit es Ruhe bei den Kritikern gibt, die meinen, es würde am Parlament vorbei regiert.

Dieses Gesetz ging auch durch, wurde am 18. November 2020 beschlossen und schrieb nun das Durchgriffsrecht der Exekutive am Parlament vorbei fest (1). Aber man legte klipp und klar und gründlich und unverrückbar ein „objektives“ Kriterium fest: Der Ausnahmezustand hängt von einer „Inzidenzzahl“ ab. Ist diese über 50 oder 35, muss die Schutzhaft aufrechterhalten bleiben. So ist das nun mal mit deutscher Gründlichkeit. Ordnung muss sein. Und ein gutes Stück Diktatur auch.

Und wer soll nun sagen, wie diese Inzidenzzahl lautet? Richtig! Das Robert Koch-Institut, RKI!

Wer hätte gedacht, in welche unlösbaren Schwierigkeiten der Bundestag dadurch das RKI brachte? Nein, wieder falsch — auch hier wäre ja alles glatt gegangen, wenn nicht die Bevölkerung mitgedacht hätte.

Und wenn da jemand richtige Kritik übt, dann kommt unweigerlich das „Correctiv“ (9) auf den Plan und sagt, es stimmt alles nicht. Blöd nur, wenn sie sich dabei so winden, dass sie öffentlich darauf aufmerksam machen, dass da tatsächlich etwas nicht stimmt und dass gewaltig manipuliert wird!

Okay, also wieder der Reihe nach:

Das Gesetz will vom RKI die „Neuinfizierten“ wissen (2). Und schon im ersten Paragraphen des Gesetzes wird klar gemacht, dass es sich nur um Personen handeln kann, die eine „Weiterverbreitung“ von „übertragbaren Krankheiten“ verursachen könnten (3).

Wenn das RKI also eine Zahl sucht, die als „Inzidenzzahl“ von singulärer Bedeutung für die Frage der „Schutzhaft“ ist, so muss es Personen aus der Gesamtbevölkerung ausfindig machen, die tatsächlich infiziert und ansteckend sind. Tut das RKI das nicht, und gibt es also insofern falsche Zahlen bekannt, so ist es offensichtlich, dass das RKI selbst nicht gesetzlich korrekt handelt!

Die drei zentralen Fragen, die man dabei also unbedingt beachten muss, sind ganz klar: Erstens, wie ermittelt das RKI die „Neuinfizierten“? Zweitens, wie geht das RKI mit irrtümlich ermittelten „Neuinfizierten“ um? Und drittens schließlich, wie berechnet die, gegenüber der Regierung weisungsgebundene Bundesbehörde (4) letztendlich diese Inzidenzzahl, von der das Wohl und Weh der Bevölkerung hier und heute und auch von sehr vielen Menschen auf der ganzen Welt abhängt.

Hier gibt es auf zwei Fragen eindeutige Antworten, die man nicht in Zweifel ziehen kann: Die erste Frage wird damit beantwortet, dass vor allem die PCR-Tests dem RKI Aufschluss geben, wer als „Neuinfiziert“ ermittelt wurde. Das sagt das RKI selbst (5), es wird also wohl stimmen! Die dritte Frage ist auch klar beantwortet und kann jederzeit nachgerechnet werden. Das RKI nimmt alle „Fälle“, dividiert sie durch die Gesamtbevölkerung und multipliziert sie mit 100.000. Dadurch ergibt sich dann die „Inzidenzzahl“, die sich auf die Fälle von sieben Tagen bezieht (6).

Bleibt die zweite Frage: Wie geht das RKI mit den irrtümlich als „Neuinfiziert“ ermittelten Fällen um? Diese Zahl der „falsch Positiven“ wird über die „Spezifität“ einer Testung, also die Trefferquote bei Gesunden angegeben. Beträgt die Spezifität 100 Prozent, dann sind alle positiv Getesteten auch wirklich „krank“, beziehungsweise „infiziert“ beziehungsweise „infektiös“. Liegt die Spezifität unter 100 Prozent, und man rechnet trotzdem mit allen „Fällen“, dann hat man alle irrtümlich ermittelten „Neuinfizierten“ mitgerechnet und somit ist das Ergebnis nachweislich verfälscht!

Ist das eine unbedeutende Frage, oder eine Frage von großem Gewicht? Oh, es ist eine Frage von sehr großem Gewicht! Dazu muss man wissen, dass sich die Inzidenzzahl beim Sinken der Spezifität um nur ein Zehntel Prozent (0,1 Prozent) um 100 (!) verringert, bei der Bezugsgröße 100.000. Das ist deshalb so, weil ein Spezifitätsverlust von einem Zehntel Prozent 100 Falsch-Positive erzeugt! Diese muss man natürlich herausrechnen, wodurch die Inzidenzzahl um 100 sinkt! Detailliertere Ausführungen einschließlich eines Beweises mithilfe des Online-Rechners des RKI finden Sie in dieser Anmerkung (7).

Wenn also bei der Annahme von einer Spezifität von 100 Prozent die in Deutschland am 22. Dezember 2020 höchste jemals „gemessene“ Inzidenzzahl 198 war (8), so würde eine, um die Falsch-Positiven reduzierte Inzidenzzahl nur mehr 98 lauten, wenn man die Spezifität nicht mit den absurden 100 Prozent annimmt sondern mit 99,9 Prozent! Vergleiche dazu wiederum die Anmerkung (7). Der Öffentlichkeit wird aber noch immer die Inzidenzzahl 198 erzählt werden. Wir sehen also, die Frage der Spezifität ist eine Frage von sehr großem Gewicht! Bei einer Spezifität von 99,8024 Prozent gäbe es nur mehr falsch-positive „Fälle“!

Hier kommt also nun die „Faktenchecker“-Organisation „Correctiv“ (9) ins Spiel. Sie möchte, wie ja auch schon ihr Name verrät, die angeblich „wirkliche“ „Wahrheit“ gegenüber Falschmeldungen durchsetzen. Blöd nur, dass sie dabei die Wahrheit so sehr verbiegt, dass nun jeder nachweislich sehen kann, was jene echte Wahrheit ist, die sie gegen ihren eigentlichen Willen Preis geben hat.

Okay, aber wieder der Reihe nach:

Man kann keine Inzidenzzahl unter 100 herausbekommen, wenn die Testungen im Ausmaß von 0,1 Prozent fehlerhaft sind, hat Tim Sumpf in einem Artikel behauptet (10). Das ist natürlich unzweifelhaft richtig, denn jeder Hauptschüler kann ausrechnen, dass 0,1 Prozent von 100.000 eben 100 ist. Und wenn man eine durchgehend gesunde Bevölkerung testet, hat man mathematisch-logisch nichts anderes als 100 falsch positive Testergebnisse vorliegen, die natürlich keine „Infizierten“ darstellen, also keine Inzidenzzahl bilden können!

Das gefällt „Correctiv“ scheinbar nicht (11). Warum ist unklar, wenn sie doch so ehrlich und wahrheitsbewusst sind, dann müssten sie ja froh sein, wenn ein Sachverhalt aufgeklärt wird. Aber nein. Sie beginnen, sich zu drehen und zu winden, verwenden unsinnige Korrelationen, um angebliche Kausalitäten „nachzuweisen“, formulieren stets an der Grenze zur offenen Lüge, aber dann holt sie ihre eigene Schlangenbewegung an zwei Punkten ein:

Erstens, erzählt uns „Correctiv“ frank und frei, dass sie das RKI dazu gebracht haben, eine bisher als offizielle Rechenvorlage verwendete Spezifität von 99,9 Prozent durch ihre Intervention auf 99,999 Prozent zu ändern.

Ich will die Bedeutung der Autorin dieses Artikels nicht überschätzen. Auch das „Correctiv“ selbst sollte man bestimmt nicht überschätzen, es könnten also gewiss noch ganz andere Kräfte interveniert haben. Aber, wie auch immer, die Tatsache liegt nun vor unserer aller Augen auf dem Tisch! Und der Versuch, die „Wahrheit“ so hinzutrimmen, dass sie passt, ist nicht mehr weg zu bekommen! Die Zahl 99,9 Prozent führt zu ungünstigen Ergebnissen für unsere Politik? Kein Problem, da ändern wir die Zahl einfach freihändig: Nun heißt diese Zahl 99,999 Prozent. Woher kennen wir solche Vorgangsweisen? Richtig! Aus Diktaturen!

Natürlich hat so eine Zahlenangabe bei einem Online-Rechner alleine keine rechtliche Relevanz, aber bis hierher dient die Sichtbarmachung dieser Vorgehensweise des RKI doch sehr deutlich dazu, zu erkennen, wie das RKI verfährt.

Dass das RKI sehr genau weiß, wie brisant diese Frage ist, sieht man daran, dass in der Zwischenzeit der Text beim Online-Rechner erneut geändert wurde. Aber ich habe mir glücklicherweise einen Ausdruck am 13. Februar gemacht und das Faksimile sieht so aus:

Das RKI ist sich also sehr genau bewusst, was es bedeutet, wenn eine Spezifität bei 99,9 Prozent angenommen wird!

Zweitens, da diese Vorgansweise alleine doch ein wenig plump erscheinen könnte, braucht man eine Argumentation über die frei behauptete Spezifität von 99,999 Prozent hinaus, warum ja doch alles ganz anders wäre. Für diese Argumentation wird darauf verwiesen, dass die Fehlerquote der Testungen sich ja gar nicht auf die Gesamtbevölkerung beziehen würde, sondern nur auf die getestete Gruppe. Schade für das „Correctiv“ und das RKI und schade für alle, die das Corona-Pandemie-Kartenhaus wider besseres Wissen weiter aufrechterhalten wollen, dass damit die selbst gestellte Falle wieder einmal zugeht!

Aber wieder der Reihe nach. Zuerst muss ich noch ein wenig ausholen: Das RKI selbst — wahrscheinlich besser gesagt eine Abteilung des RKI, die sich möglicherweise dem langen Arm der RKI-Spitzen bisher ein wenig entzogen hatte — hatten einen Online-Rechner gestaltet, bei dem man die Fehlerquote frei einsetzen kann, also Spezifität, Sensitivität und Prävalenz — in Form der „tatsächlich“ Infizierten. Wenn man die Werte eingibt, sieht man unmittelbar, was heraus kommt. Mit diesem Rechner kann man auch heute noch die oben angeführte Aussage von Tim Sumpf überprüfen, man muss nur berücksichtigen, dass die Bezugsgröße nicht 100.000 sondern 10.000 ist.

Klipp und klar kommt selbstverständlich heraus, dass es bei einer Spezifität von 99,9 Prozent bei 100.000 Personen 100 Falsch-Positive Testergebnisse gibt! Das entspricht beim RKI-Rechner 10 auf 10.000. Wird also in diesem Fall eine Inzidenzzahl von 100 gemeldet, so sind es in Wahrheit null Richtig-Positive, weil nur die Falsch-Positiven gezählt wurden!

Anstatt nun bei der Wahrheit zu bleiben und froh zu sein, dass alles nicht so schlimm ist, behauptet „Correctiv“ — wie es wahrscheinlich glaubt, trickreich —, dass es „keine Belege für angeblich 100 falsch-positive Ergebnisse pro 100.000 Tests“ gäbe.

Man beachte die „Sprachregelung“! Man kann natürlich der mathematisch richtigen Aussage, die noch dazu der RKI-Online-Rechner bestätigt, nicht direkt widersprechen und formuliert dafür implizit etwas ganz anderes, nämlich, dass keine Spezifität von 99,9 Prozent belegt sei. Deshalb musste auch tunlichst die Vorgabe beim RKI-Rechner auf 99,999 Prozent geändert werden.

Das Blöde ist nur, dass auf der Seite des RKI bis zur Intervention — von wem auch immer — genau diese Spezifität, mit der auch Tim Sumpf rechnete, angegeben worden war. Das kann man auch heute noch über die „Wayback-Mashine“ aufrufen, hier mit Datum von 11. Januar 2021 (12):

Diesen Umstand gibt „Correctiv“ auch zu, was sollen sie schließlich machen, im Netz ist die Sache ja doch auffindbar! Aber dann kommen sie aus der Notlage zu dem Kardinalfehler: Sie schreiben dem RKI, was da zu sagen wäre, und damit beginnen sie mit dem Karussell der Entblößung. Das RKI sagt nämlich Folgendes, was dann „Correctiv“ in seinem Artikel zitiert:

„Die in unser Tool einzugebende Prävalenz ist nicht eine der Presse entnommene Inzidenz für die Gesamtbevölkerung (z.B. 140 Fälle pro 100.000 Einwohnern), sondern der Anteil der tatsächlich Infizierten unter den Getesteten (Prävalenz), der höher ist.“

Hm! Damit ist die Falle zu! Wer liefert denn die Inzidenzzahl an die Medien? Richtig, es ist das RKI und niemand anderer! Und wie hat das RKI diese Inzidenzzahl berechnet? Nun, das ist ganz ohne Zweifel, denn die Mathematik hat in all den Lageberichten des RKI ihre Spur gezogen. Die dort täglich bekannt gegebene Inzidenzzahl kommt nur dadurch zustande, dass man die Gesamtzahl der „Fälle“ durch die Gesamtbevölkerung teilt und mit 100.000 multipliziert. So rechnet das RKI zum Beispiel am 8. Februar 2021 vor (13):

Es gibt 63.209 „Fälle“ und die Inzidenzzahl für die Gesamtbevölkerung ergibt 76. Das tritt eben genau und nur dann ein, wenn man die Fälle durch alle 83,2 Millionen Bundesbürger teilt und mit 100.000 multipliziert. Daraus sieht man erstens, dass das RKI mit 100 Prozent richtigen Ergebnissen der Testungen gerechnet hat. Denn schon bei der Annahme einer Spezifität von 99,999 Prozent würde die Inzidenzzahl nicht mehr 76 sonder 75 lauten! (Vergleiche Anmerkung 7) Und zweitens sieht man daraus, dass das RKI die „Getesteten“ sehr wohl mit der Prävalenz der Gesamtbevölkerung gleich setzt! — Prävalenz bedeutet die Quote der tatsächlich Kranken innerhalb eines Samples (14).

Die Flucht nach vorne, es wären ja nur die Getesteten gemeint, geht also nach hinten los!

Man könnte ja seriöser Weise, wenn man kurz in dem insgesamt fehlerhaften Gebäude bleiben will, durchaus darüber diskutieren, ob alle Getesteten wirklich alle „Neuinfizierten“ erfassen — siehe dazu die ausführliche Anmerkung (15) —, aber man kann nicht darüber diskutieren, dass das RKI eben genau von dieser Annahme ausgegangen ist, denn sonst müsste es zum Beispiel sagen: Wir haben 63.209 „Fälle“ bei den Testungen, aber außerhalb dieser Kohorte nehmen wir an, dass zum Beispiel noch einmal 63.209 Fälle im Dunkelwald herumlaufen, ohne dass sie erkannt wurden. Dann müsste das RKI aber von doppelt so vielen „Fällen“, also von 126.418, ausgehen und ebenso eine doppelt so große Inzidenzzahl von 152 angeben. Hat es aber nicht gemacht! Und damit ist das ganze Kartenhausgebäude zusammen gebrochen und man kann nur weiter dafür sorgen, dass das bald der ganzen Bevölkerung bewusst wird.

Hier noch ein Wort zu einer realistischen Spezifität.

Erstens, es geht natürlich immer nur um eine reale Spezifität. Ob ein Test theoretisch gut ist und die Fehler im Labor passieren, ist völlig belanglos für die betroffenen Menschen, die zu unrecht in Quarantäne geschickt werden sowie für alle Menschen im Land, deren „Schutzhaft“-Status und sonstige Schädigung ständig weiter verlängert wird.

Zweitens, ganz abgesehen davon, dass die Tests ganz allgemein nicht geeignet sind, zuverlässig „Neuinfizierte“ zu finden (16), erbrachte ein Ringversuch, an dem die Charité und Drosten mitgewirkt haben, im besten Fall nur eine Spezifität 98,6 Prozent (17) und nicht die völlig willkürlichen Angaben des RKI von 99,999 Prozent! Der Hersteller Olfert Landt spricht von 50 Prozent der Tests, die keine Infektiösen finden (18)! Und die WHO warnt vor falsch positiven Ergebnissen (19).

Es ist einfach nur lächerlich und, wenn man all die verheerenden Konsequenzen der Lockdowns bedenkt, ist es vor allem gemeingefährlich von 99,999 Prozent oder 100 Prozent Spezifität auszugehen! (20) Man kann nur hoffen, dass die Gerichte aufwachen und wenigstens jetzt erreichen, dass das Kartengebäude nicht ohne rechtsstaatliche Begleitung zusammenbricht.

Zusammenfassung

Die Spezifität kann nicht 100 Prozent sein, auch nicht 99,999 Prozent. Die vom RKI veröffentlichte Inzidenzzahl wird auf der Grundlage aller gemeldeten positiven Testergebnisse berechnet.

Die irrtümlich als „infiziert“ gemeldeten Falsch-Positiven werden in die Inzidenzzahl einfach mit hinein genommen. Die Anzahl der Falsch-Positiven ist sehr groß!

Schon wenn die Spezifität nur um ein Zehntel sinkt, reduziert sich die Inzidenzzahl um 100! Durch die Hineinnahme der Falsch-Positiven in die Inzidenzzahl wird die Realität also vollkommen verzehrt! Das ist eine Falle, in der das öffentliche Bewusstsein von Anfang an gefangen war. Durchschauen wir auch diese Falle, so bricht — zum Wohl der Bevölkerung — das Kartenhaus umso schneller zusammen.

Die Schlussfolgerung auf dieser Ebene lautet: Es muss gesetzlich verboten werden, dass PCR-Tests in Massentestungen an Gesunden als Entscheidungsgrundlage für die Bestimmung jedweder „Inzidenzzahl“ herangezogen werden dürfen! Nur so kann auch in Zukunft verhindert werden, dass die Bevölkerungen der Welt ständig in neue Fallen getrieben werden!

