Die große Sehnsucht nach dem Sinn

Ohne jeden Zweifel war die Aufklärung ein Segen für den zunächst europäischen und nordamerikanischen Teil dieses Globus. Das Denken in den Kategorien der Vernunft entzog einer groben, jeden Lebensbereich dominierenden Metaphysik die Grundlage, bohrte mit der Zeit auch den weltanschaulichen Absolutismus des Klerus etwas auf und schuf gesellschaftspolitisch vor allem die Grundlage für erste soziale Reformen, die diesen Namen verdienten.

An die Stelle jener unentrinnbaren Metaphysik, klerikaler Vereinnahmung und der nicht ausrottbaren Sehnsucht des Menschen, Teil größerer Wahrheiten und sinnstiftender Zusammenhänge zu sein, traten die Erkenntnistheorie und Ontologien, die – aus linker Sicht - vor allem mit der revolutionären Lehre Marx’ (und dem – durchaus streitbaren - Dialektischen/Historischen Materialismus als Unterbau) ihren, in diesem Falle zeitlos bedeutenden Einfluss innerhalb der wichtigsten politisch-weltanschaulichen Wirklichkeits-, Gesellschafts- und Menschenbilder haben. Es ist dies die Zeit, in der die Wissenschaft, vor allem die Naturwissenschaften zur kulturellen Hegemonialmacht der Moderne aufgestiegen war.

Völlig unabhängig von all diesen Entwicklungen blieb und bleibt die Sehnsucht vieler Menschen nach einem sinnstiftenden Großen Ganzen, nach „universeller“ Wahrheit, nach Transzendenz und wärmender, kosmischer Geborgenheit, ja, nach der alle Ebenen des Seins einenden „Großen Erzählung“ ungebrochen: einer – neuen oder anderen – Spiritualität gern jenseits der Kirchen. In den Kulturen des fernen Ostens, aller wissenschaftlicher Entwicklung und politischen Umbrüchen zum Trotz, behielten als Beispiele immerhin der (sehr vom Daoismus beeinflusste) Zen-Buddhismus in Japan und der Daoismus in China (beides übrigens Geisteswissenschaften im eigenen Selbstverständnis) ihre tiefere Verankerung in den breiten Bevölkerungen als die christlichen Lehren in Europa und Nordamerika.

Im Westen feierten und feiern esoterische Vakuumfüller, verstümmelte fernöstliche Derivate und, vor allem in den USA, christliche Extrem-(Rechts-)Ausleger fröhlich den Zuwachs von den mit der Aufklärung in Hunger Hinterlassenen und aus der Wissenschaftsdominanz heraustaumelnden metaphysisch Unbehausten. Der Daoismus indes in seiner dialektischen und holistischen Struktur, die Widersprüche und Paradoxien mit einschließt, alimentierte seine „Kunden“ seit jeher schon wesentlich erfolgreicher als es die eingleisige okzidentale Variante je vermochte. Das abendländische zackig geordnete polarisierende Prinzip des „entweder – oder“ steht hier einem fließenden „sowohl als auch“ gegenüber. Hie wird Wirklichkeit in Kategorisierungen gezwängt, dort wird sie als zweigeteilte Ganzheit (Yin und Yang) in der sich daraus ergebenden Logik ihrer Eigenschaft (relativ zu Situation, Kontext und Zeit) erkannt.

Für viele Menschen, die innerhalb in sich geschlossener Weltbilder, völlig gleich welcher Genese, das große Unwohlsein packt und dort Platzängste und nicht nur gastrointestinal bedingte Kotz-Spastiken gegen Dogmatismen jeglicher Art entwickeln, und die den Wahrhaftigkeitsanspruch nur einer einzigen Weltanschauung/Ideologie angesichts der brüllenden Buntheit des Lebens als völlig absurd erleben, ist die Sehnsucht nach einer übergeordneten, dogmenbefreiten Weltbeschreibung sehr lebendig.

Die Idee, das kulturelle Wissen der Menschheit und ihrer jeweiligen Bewusstseinsverfasstheiten, die Aufklärung, die Geistes-, Human-, Gesellschafts- und Naturwissenschaften, westliche und östliche Philosophien, Religionen und ihre mystischen Traditionen, Weisheitslehren und ihre Praktiken sowie alle bisherige gesellschaftliche Modelle und ihre jeweiligen Grundannahmen und politische „Glaubens“systeme unter die Lupe zu nehmen und sozusagen ein „Best off“ der menschlichen Kulturgeschichte zu erstellen, ist natürlich nicht zwingend neu.

Die Erlösung naht

Allerdings ist es der US-amerikanische Philosoph und Bewusstseinsforscher Ken Wilber, der zum ersten Mal auf hochkomplexe, erfrischend genialisch-verblüffende Weise mit der so genannten Integralen Theorie ein Modell entwickelt hat, das eine umfassende holistische Welt-Mensch-Sicht beschreibt, die alle vorher genannten kulturellen Leistungen zu einem in sich vergleichsweise schlüssigen Ganzen zusammenfasst. Wilber wird von vielen seiner Anhänger einem Guru gleich verehrt, was ihm auch nicht zwingend unangenehm zu sein scheint.

Mindestens ist er der philosophische Popstar des letzten Quartals des vergangenen und des ersten Quartals dieses Jahrhunderts. Wilber ist Kult. Irgendwie.

Geht man von der Halbwertzeit gemeiner Popstars aus, hält sich der Mann und sein (sich bisher immer weiter entwickelt habendes) Werk geradezu unbelästigt von den natürlichen Abnutzungen im Zeit-Raum-Geflecht der Aufmerksamkeit. Nicht ganz zu Unrecht: Ken Wilber zählt ohne jeden Zweifel zu den bemerkenswertesten Denkkalibern der Postmoderne, deren Kritiker er letztlich ist. Dass Wilbers Schaffen wohl erst posthum ihre volle Entfaltung und Würdigung erleben wird, halte ich für sicher. Natürlich polarisiert dieser, um nichts Schlichteres als eine holistische Nondualität bemühte Geist, und die Zahl derer, die sein Werk als esoterischen Firlefanz abtun, wird die Zahl seiner Fans sicher locker überschreiten.

Und in der Tat: Wilber macht es da einem oft nicht leicht. Was er jedenfalls garantiert nicht ist: ein etwas schlauerer New Age-Heini. Bei doch einigen Fans hat man übrigens den unwiderstehlichen Eindruck, dass allein das - im Selbstbild angenommene - Verstehen der Wilberschen Komplexität eine Art von Selbstadelung generiert, die irgendwie und irgendwo glücklich macht. Die Wilbersche Lehre hat natürlich, wie jede andere Denkschule auch, ihre eigene Terminologie. Das ist freilich nicht zu kritisieren, sondern der Sache schlicht inhärent. Ihren besonderen Charme jedoch entwickeln alle diese Terminologien besonders dann, wenn plötzlich die Aufforderung oder Bitte wie Blei im imaginären Raum steht: 'Könntet ihr das bitte nochmal mit euren eigenen Worten sagen? Danke, Klaus und Uschi' 'Na klar, äh, gern, äh.........' Im Falle der Wilberschen Terminologie kann das recht unterhaltsam werden.

Andererseits ist es schon eine geradezu megaloman anmutende Denkleistung, sozusagen eine Urformel zu finden, die weder den Ergebnissen der Neurologie und der Hirnforschung, weder der Physik noch den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften und, last not least, den fernöstlichen Erfahrungswissenschaften grundlegend widerspricht. Ein Modell, das grob pointiert und verkürzt gesagt, für eine „Interdisziplinarität“ von moderner Wissenschaft und spirituellem Wissen wirbt.

Wilber argumentiert im Gesamten durchaus mit vergleichsweise erstaunlich viel Empirie, um an anderer Stelle, aus abendländisch wissenschaftlicher Sicht, im Esoterischen zu versinken. Aber das muss angesichts der Aufgabenstellung so sein und fügt sich meist nahtlos in die jeweiligen Kontexte ein und macht - freilich nur für Geneigte - zusätzlich den Reiz seiner Theorie aus. Wilber hat Jahrzehnte damit verbracht, eine gewisse Ordnung und Muster, Ähnlich- und Regelmäßigkeiten, Wiederholungen, kurz: eine Art Drehbuch aus diesem fulminanten Rund- und Überblick über die kulturellen Leistungen der Menschheit seit Anbeginn zu destillieren. Hier ist darauf hinzuweisen, dass alle weiteren Bemerkungen zu Wilbers Werk nichts weiter als eine Mini-Miniatur dessen sein können und sollen, was es letztlich in der Summe ausmacht.

Verblüffend Sinniges meets esoterischen Elitarismus

Wilber bedient sich zunächst einer wirklich spannenden, in ihrer integrierenden Umfassung beeindruckend schlichten wie gleichzeitig komplexen Wahrnehmungsform, der so genannten AQAL-Matrix (all quadrants, all levels), in der er – als Grundausstattung - eine erweiterte Perspektive der Sicht auf die Wirklichkeit zeigt. Die eine Perspektive stellt Innen und Außen gegenüber, die andere Individuum und Kollektiv. Verbindet man die beiden Perspektivachsen miteinander, ergeben sich folgende Wahrnehmungskombinationen: Indivduum+Innen=Ich – Individuum+Außen=Es – Kollektiv+Innen=Wir – Kollektiv+Außen=Sie. Diese Grundwahrnehmungsperspektiven lassen sich für jede denkbare Problemstellung nutzen, von zwischenmenschlichen Beziehungen angefangen über die Psychologie zum Politischen usw. usf.

Das Herausfordernde dabei ist natürlich der für die Theorie namensgebende Aspekt des Integrativen, der Inklusion, der „Umarmung“ (wie von Wilber oft bezeichnet). Konzentriert sich beispielsweise die Humanistische Psychologie sehr einseitig auf die Individuums-Perspektive, negiert sie die äußeren, externen systemischen Einflüsse und Prägungen (der bürgerlich-kapitalistischen) Gesellschaft. Überbetont die Kritische Psychologie die gesellschaftlichen Prägungen, negiert sie in einem gewissen Maß die Individuums-Perspektive.

Daran schließt sich natürlich nahtlos – ok, die eigentlich rhetorische – Frage an, ob der Marxismus möglicherweise etwas zu einseitig und starr die Perspektive des Kollektivismus betont und, genau: und so weiter. Diese zugegebenermaßen geradezu provozierend schlichte und vor allem maßlos verkürzende Extraktion aus dem weiten Feld des Marxismus und der AQAL-Matrix ließe sich natürlich beliebig fortsetzen. Wie war das „entweder oder“ oder „sowohl als auch“…?

Zum Gesamtpaket der Integralen Theorie gehört natürlich noch „Spiral Dynamics“ (als tatsächlich eingetragenes Markenzeichen!), ein Modell bzw. eine Art Landkarte der soziokulturellen Entwicklung des menschlichen Bewusstseins über die Jahrtausende. Dazu Wilber selbst: “Basierend auf intensiven Forschungen, begonnen von Clare Graves, sieht Spiral-Dynamics (entwickelt von Don Beck und Christopher Cowan) die Entwicklung oder Evolution der Menschen durch acht große Wellen des Bewusstseins.“

Spiral Dynamics bedient sich einer Grafik, in der eine sich nach oben weitende Spirale mit eben jenen acht verschiedenen Stufen des Bewusstseins dargestellt ist, denen zur Unterscheidung bestimmte Farben zugeordnet sind. Spiral Dynamics entfaltete aber erst durch den eben genannten US-amerikanischen Management-Berater Don Beck (in Buchform an eine Management-Klientel gerichtet), ihren enormen „Erfolg“ und Verbreitung. Wikipedia lässt wissen, dass

„Don Beck auf dieser Grundlage Bill Clinton und Tony Blair beriet; Nelson Mandela setzte das Modell zur Unterstützung des Übergangs zu einer Post-Apartheid-Ära in Südafrika ein. Er erhielt dafür eine Auszeichnung vom Staat Texas (Würg! Anm. d. Autors). Spiral Dynamics wird auch im Nahen Osten verwendet.“

Nun, bis auf Mandelas Versöhnungspolitik in Südafrika ist leider nicht zu erkennen, auf welch fruchtbaren Boden Becks sicher nicht ganz billigen Leistungen denn gefallen sein sollen: Clinton und Blair gehören zu den übelsten neoliberalen Gestalten und Killern der jüngeren blutigen angloamerikanischen Kooperationen. Und im Nahen Osten – was wurde da nochmal besser?!

Aber zurück zu Spiral Dynamics: Im Allgemeinen kann man sich wohl schnell einig darüber werden, dass das Bewusstsein nicht nur entwicklungsfähig ist, sondern ihm aus evolutionärer Sicht auch kaum etwas anderes übrigbleibt. Nach Michael Habecker, einem der bekannten deutschen Apologeten der Integralen Theorie, ist man sich sicher auch einig darüber, dass es „nicht nur eine Entwicklung gibt, sondern wir uns in unterschiedlichen Kompetenzen (und Intelligenzen) entwickeln (Identität, Kognition, Verhalten, Ethik usw.) und dass auch das Phänomen Entwicklung individuell/ kollektiv und innerlich/äußerlich zu unterscheiden ist.“ Mit dieser Hierarchie lässt sich ja noch ganz anständig leben.

Das Modell selbst ist, lässt man sich in einer friedvollen Neutralität und Neugier darauf ein, wahrhaft ein mehr als eingängliches Kaleidoskop der gesamten menschlichen kulturellen Entwicklung, das, welcher Vorbehalte auch immer zum Trotz, eine zumindest verblüffte Reaktion auslöst. Da, nach Graves, Beck und Wilber, jede weitere Bewusstseinsstufe die vorherige integriert (transzendiert), wir sie also alle „in uns“ tragen, ist es in der Tat spannend, bei sich selbst zu beobachten, in welcher Bewusstseinsstufe man sich alltagssituativ (Streit, Freude, Krankheit, Stress, Liebe usw.) befindet, ganz abgesehen von der Stufe, der man sich im Gesamtkontext zuordnet. Egal, wo man sich weltanschaulich einordnen mag, ist es wirklich keine verlorene Zeit, sich einmal testweise darauf einzulassen.

Mein Unbehagen gegenüber Spiral Dynamics ist jedoch immens, wie vielleicht schon dezent herauszulesen war. Das hat vielerlei Gründe, die hier aufzuzählen zu weit führen würde.

Naiv oder vorsätzlich: der integrale Blick auf die USA

Es ist ganz allgemein eine fassungslos machende Erfahrung, beschäftigt man sich mit der Integralen Theorie, dass so gut wie in der gesamten „Integralen Szene“ inklusive ihres Schöpfers, eines US-Bürgers, kaum eine auch nur annähernd wirklichkeitsnahe Einschätzung der politischen Gegebenheiten anzutreffen ist. Das betrifft vor allem die geopolitische, vom US-Imperium und der NATO-Angriffsarmee aggressiv dominierten Grundausrichtung der „westlichen Wertegemeinschaft“ sowie eine halbwegs realistische Einschätzung der unbegrenzten Macht des globalen, neoliberalen Kapitalismus und seiner verheerenden Spur der Vernichtung von Mensch und Natur.

Es existiert keinerlei realistische Vorstellung vom Begriff eines Militärisch-industriellen Komplexes, keinerlei Vorstellung vom Begriff des „Tiefen Staats“, keinerlei Bewusstsein von der Inszenierung des neuen Kalten Kriegs gegen Russland, keinerlei Bewusstsein vom Putsch in der Ukraine, der Rolle der USA und des Westens allgemein in Syrien usw. usf.

Da weint das Herz reißende Ströme und füllt die Meere mit Verzweiflung. Im Gegenteil, Wilber selbst lässt sich mit – in diesen Kontexten – schrecklich schwurbelig klingenden - positiven Einlassungen über Barack Obama und dessen integrales Politikverständnis zitieren (ok, das betraf dessen erste Antrittsrede), oder gar damit, dass schließlich nicht alle US-Invasionen schlecht waren (die Invasion in den Irak hält er immerhin für falsch) und führt dabei die Invasionen in Japan, Korea und Bosnien auf. Das tut weh! Es ist himmelschreiend, mit welcher gnadenlosen und grandiosen Naivität dieser geniale Denker die USA wahrnimmt.

In der Integralen Gemeinde ist es geradezu Konsens, Obamas und jetzt auch Trumps, sogar an die Willkür der CIA ausgelagertes, extralegales Drohnen-Morden als einen Ausbruch von Weisheit zu verbrämen, indem dieses unzählige Menschen vor dem Tod in einem heißen Krieg schützen würde. Was für eine unglaubliche Argumentation! Es gibt durchaus auch Integrale, die den hauptberuflich als transatlantischer Propagandist und nebenberuflich als Historiker arbeitenden Ian Morris und seine üblen Globocop-Fantasien („Ohne die Rolle der USA als Weltpolizist droht der Dritte Weltkrieg“) als eine ernst zu nehmende und hilfreiche „Forschung“ rezipieren.

Moment bitte, ich muss meinen Kopf gerade mal in die Schüssel hängen. – Wieder da. Ups, doch noch ein Bäuerchen. – (Verzeihung, lieber Kollege Herr M., ich muss manchmal auch…)

Geradezu rührend wirken diese integralen Präsidenten-Psychogramme, von dem Wilber nun auch eines von Trump erstellt hat. Überhaupt dreht sich der politische integrale „Diskurs“ gern auf der Oberfläche von demokratischen vs republikanischen Präsidenten. Was für ein gefährlicher Kindergarten: als würde es hier einen nennenswerten Unterschied geben. Natürlich kann man der Integralen Theorie nicht vorwerfen, dass sie nicht an den Festen des Systems kratzt. So hätte man die Integrale Vision natürlich ad absurdum geführt.

Dass es jedoch der westliche, von den USA gesteuerte Propagandaapparat ganz offenbar geschafft hat, den Geist eines brillanten Geistes wie Ken Wilber mit seinen imperialen Rechtfertigungsnarrativen derart zuzuscheißen, das ist erschütternd. So scharf der Blick hie, so makuladegeneriert dort. Soweit die harmlose Version. Die andere Version ist freilich, dass man vor allem in den einsam selbstbesetzten höheren Etagen (II. Rang) informierter ist als es den Anschein gibt. Denn Wilber und seine Gemeinde zeigen ja zunächst völlig offen, dass sie es für legitim oder sogar wünschenswert erachten, dass die USA den Weltpolizisten spielen, unentwegt das Völkerrecht brechen und andere Länder nach ihrem Gusto ausbeuten. Ich bin überzeugt davon, dass die propagandistischen Thesen jenes Schmierfinken wie denen des Kriegs-Euphorikers Ian Morris, um noch einmal auf diesen Waffenfreund zu kommen, eine weit verbreitete Zustimmung im Integralen Kosmos finden und keine Einzelfälle sind.

Integrale sind selbstverständlich völlig immunisiert gegen Kritik dieser und jeder anderen Art. Die dabei benutzte Argumentation unterscheidet sich prinzipiell natürlich wenig von den üblichen Rechtfertigungsmustern, wenn sich Denk- und Glaubenssysteme angegriffen fühlen: Zunächst fühlt man sich schmerzlich missverstanden, reicht das nicht, ist man einfach zu blöd, hier: bewusstseinstechnisch leider noch zu unterbelichtet.

Besonders dünnhäutig wird der gemeine Integrale bei Kritik von Links. Ganz wunderbar, wie er da um sich schlägt. Denn er erkennt hier seine Schwäche und damit seine Not: Keinerlei Antworten auf die konkrete, vornehmlich von den USA ausgehende Gefahr eines Flächenbrands in Nahost und in der Ukraine oder gar eines Weltbrandes zu haben. Die Zeit, bis sich das menschliche Bewusstsein gemäß Wilber so weit erweitert und transzendiert hat, auf Ausbeutung, also auf Kriege verzichten zu können, haben wir nicht.

Sehen Sie sich, wenn Sie Lust und Zeit haben, das Modell Spiral Dynamics einmal genauer an, Stichworte: Diskurs des II. Rangs mit der „grünen“ Bewusstseinsstufe – und Sie wissen, was ich meine.

Als holistisches, philosophisches Denkgebäude ist Wilbers Theorie mehr als beachtenswert. Vor allem für jene, die eine Alternative zur Wissenschafts-Hegemonie dieser Epoche suchen, ohne in die Vor-Aufklärung auswandern zu müssen.

Jeder sollte aber wissen, lässt er sich auf Ken Wilber ein, dass er es eben auch mit jemandem zu tun hat, der für diese gefährliche Zeit politisch keinerlei Antworten, sondern ganz im Gegenteil, den USA gegenüber als gefährlich einseitig befangen zu gelten hat. Um es sehr, sehr freundlich auszudrücken.

