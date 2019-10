Die Real-Utopie

„Gute Idee, aber das klappt ja doch nicht“, bekommen kreative Menschen oft zu hören, wenn sie Auswege aus der Sackgasse von Umweltzerstörung und Sozialdumping suchen. Oder: „Der Kapitalismus ist Mist, aber wir haben nun mal nichts Besseres.“ Wirklich? Der beste Gegenbeweis wäre eine Alternative, die funktioniert. Das Tahiti-Projekt ist mehr als ein spannender Öko-Thriller: Es ist eine Vision, die darauf drängt, Realität zu werden. Anknüpfend an die Ideale des Equilibrismus — Gleichgewicht, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit — entwirft Dirk C. Fleck die positive Utopie einer Welt, in der Menschen eine umweltverträgliche Lebensweise in der Praxis erproben. Gezeigt wird — leider bis jetzt nur in der Fiktion — ein Versuchslabor das Neuen, das die Menschheit so dringend braucht.