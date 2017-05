Die Pseudo-Realität deutscher Polit-Talkshows

Am 3.5.2016 lud Sandra Maischberger, eine der ausgekochtesten medialen Systemschranzen dieses Landes, zu einer weiteren Aufführung. Thema: "Trump, Le Pen und Co.: Sind die Populisten entzaubert?"

Da kamen sie alle zusammen: Diese – leider - nur sehr selten im deutschen Sprechschau-Fernsehen gesichteten Welterklärer! Wo? In den ersten zwei Dritteln wurde ganz offenbar aus einem Nebenzimmer im Berliner Magnus-Haus der Atlantik-Brücke gesendet, im letzten Drittel jedoch direkt aus der deutschen Außenstelle des Macron-Wahlkampfteams. Was freilich unschwer an der unveränderten Kulisse zu erkennen war.

Das elektrisierende Thema: „Trump, Le Pen und Co.: Sind die Populisten entzaubert? Ist Trump vielleicht ein Heilmittel gegen Rechts in Europa?“, ergänzt Sandra Maischberger.

Zu Gast: Börsen-Horizontalistin Anja Kohl, ehemaliger ARD-Late-Night-Fake-News-Baron Thomas Roth, der elende Rest eines Sozialisten, Gregor Gysi, Schöngeist und US-Fachanwalt des Spiegel, Markus Feldenkirchen, der hier ausnahmsweise mal als ehemaliger US-Botschafter in Deutschland und nicht wie sonst üblich als umtriebiger Geschäftsmann reüssierende John Kornblum und schließlich der vielseitig verwendbare Rassist und Schmierfink Roger Köppel, der nebenberuflich für die SVP im Schweizer Nationalrat hetzt.

Zunächst werden die ersten 100 Tage des neuen US-Präsidenten verhandelt. Jeder darf ein Eingangsstatement dazu vorbringen. Gregor Gysi macht’s wenigstens kurz und diagnostiziert einen gefährlichen Minderwertigkeitskomplex bei Trump. (Allein wie die bei dieser Diagnosestellung eingeblendete belustig-mitleidig lächelnde 1,90m-Frau Anja Kohl tief hinab zum 1,63m-Mann Gysi blickt, war es wert, die Sendung einzuschalten!). Feldenkirchen macht’s noch kürzer: Trump ist der gefährlichste Mann der Welt! Sollte ich doch mal einen seiner Liebesromane lesen…?

Andererseits: Es liegt greifbares Unrecht in der Luft: Hatte Donald Trump nicht gerade erst gezeigt, dass er prinzipiell ein ganz normaler US-Präsident ist, als er, US-traditionell das Völkerrecht ins Off kickend, im Auftrag der von ihm so erkannten „beautyful babies“ Raketen auf den Irak, äh Syrien feuern ließ? Und eine Giga-Bombe auf Afghanistan abwarf? Und endlich Tacheles redet mit diesem adipösen, aggressiven Kind in Pjöngjang und Flugzeugträger schickt? Gut, immerhin der in diesen Fragen stets verlässliche Roger Köppel, natürlich Kornblum und Russland-Phobiker Thomas Roth wissen derartige Friedensschläge in gewisser Angemessenheit zu würdigen. Roth findet es ganz generell beruhigend, dass sich die USA endlich auch unter Trump ihrer Rolle als hochgerüsteter Weltpolizist bewusst werden und für Ordnung sorgen. Vor allem wegen Russland. Irgendwas muss mit diesem Mann passiert sein in seiner Zeit als ARD-Russland-Korrespondent… Die Kälte? Wurde er von einer hübschen, für ihn unerreichbaren russischen Frau gedemütigt? Was, wie? Ad personam-Propaganda ist billig?

Und dann kommt der Moment für Gregor Gysi: Nachdem es immer noch reichlich Fans von dieser narzisstisch-eitlen Wanze im Nerz der Mächtigen gibt, die ihn für einen Linken halten, wollte er offenbar nochmals dezidiert klarmachen, was Sache ist. Oder anders: Als jeder seinen Senf zu dem Bombardement in Syrien abgegeben und freilich kein einziger das Wort Völkerrecht auch nur in seine Synapsen vorgelassen hat, ist es Gregor Gysi, meine Augen feuchteten sich bereits, der dieses geschundene Wort Völkerrecht endlich mutig und mit entsprechend kraftvollem Timbre ausspricht: „Die Annexion der Krim war ein klarer Bruch des Völkerrechts!“ … Absatz.

Schwerste Einwände hingegen erhebt er gegenüber dem allgemeinen Konsens, allein Schlächter Assad wäre für den schrecklichen, aber Gott sei Dank gerächten Giftgasanschlag verantwortlich. Das sei zwar „wahrscheinlich“ (!), aber eine von der UNO geleitete, unabhängige Aufklärung wäre auch nicht schlecht gewesen. Natürlich auch kein Widerspruch zur transatlantischen Mär vom bösen, aggressiven und machtsüchtigen Putin, der den Frieden nicht nur im Nahen Osten, sondern natürlich auch im Ukraine-Konflikt, dem nächsten Weltkriegs-Szenario bedroht.

Säße - imaginiert - an Gysis Stelle ein Peter Scholl-Latour, dieser katholisch-erzkonservative, gern zur Glorifizierung kriegerischer Auseinandersetzungen neigende und Begriffe wie Ruhm, Ehre und Heldentum im Mund schmelzen lassende Gaullist und Haudegen alter Schule, würde es diesem ein Fest sein, die eiskalten, blutigen transatlantischen Narrative eines solchen unverantwortlichen Gelabers zu zerreißen. „Nicht wahr?“ Peter Scholl-Latour mag das gepflegte Dampfplaudern mit Gregor Gysi gemeinsam gehabt haben, in der Einschätzung transatlantischer Propaganda und deren Folgen war er Gysi um Lichtjahre voraus.

Nein, Gregor Gysi ist wohl Vieles, aber gewiss kein Blender, der andere über seine grotesken Wandlungen, die er selbst natürlich als mutig stringent erlebt, im Unklaren lassen würde.

Es hat immer wieder etwas absolut Irreales und Absurdes, wenn man via Talkshows in diese bizarren Räume einer aus nichts als fauligem Herrschafts-Dreck zusammengezimmerte Wirklichkeits(de)konstruktionen blickt. Ob Krieg und Frieden, also über 1000 Militärstützpunkte weltweit der USA und 1 (in Worten: einen) ausländischen russischen Stützpunkt in Syrien: Russland ist die Gefahr! Die USA sind von großen, tiefen Meeren und (selbst unter Trump) von befreundeten Staaten begrenzt, um Russland indes zieht sich ein Kordon aus NATO-Staaten: Russland ist die Gefahr! Ja, ja, tausendundzweimal gesagt, aber es reicht ja nicht: Diese Verschwörungspraktiker pupsen ihre potemkinsche Pathologie in jeden dieser Theatersessel, wo sie ihnen auch hingestellt werden.

Als man schließlich zu Trumps im Wahlkampf angekündigter Wirtschaftspolitik und der Frage kommt, wo diese denn bliebe, ist dem gequälten Zuseher wenigstens etwas entspannende Satire gegönnt! Die köstliche Nummer könnte heißen: ‚Wie der Neoliberalismus den Kapitalismus geißelt’. Bitte ansehen, einfach wunderbar!

In Macrons deutscher Wahlkampf-Außenstelle im Anschluss ist man sich freilich einig darüber, dass nur dieser wählbar ist. Richtig. Allerdings mit dem Unterschied, dass diese Empfehlung natürlich schon vor dem ersten Durchlauf der Wahl dieselbe war. Der schlichte Zusammenhang, dass Le Pen, Wilders, Hofer und Co. nur durch die drastische Neoliberalisierung der EU überhaupt möglich wurden, bleibt unerwähnt.

Dennoch: Spiegel-Mann Feldenkirchen, alle Muskeln sind angespannt, Schweiß steht ihm auf der Stirn, kritisiert immerhin die neoliberale Agenda dieses französischen Elite-Wichtels! Gänsehaut pur! Gregor Gysi tut es ihm mit der Verve der Resterinnerungen an seine politische Herkunft nach und muss dafür nach einer kurzen, dessen ungeachtet sinnigen EU-Kritik - sogar Sahra Wagenknecht in Schutz nehmen. Da hat er mir dann wirklich richtig leid getan.