Die neue Innerlichkeit

Überwachungskameras und „Wanzen“ waren einmal unbeliebt — und sie waren selten. Heute drängen wir unsere intimsten Geheimnisse den großen Datenkraken geradezu auf, und moderne Überwachungstechnologie findet sich auf unseren Nachttischen und in unseren Hosentaschen. Doch auch dies sind im Grunde Äußerlichkeiten. Zunehmend erweckt jetzt auch unser Körperinneres die Begehrlichkeiten der Global Players. Mit der moralischen Impfpflicht ist diese letzte Grenze längst überrannt. Eine lakonische Sprache drückt das große Unheil so nüchtern aus, dass dies irritiert und zuweilen zum Lachen ist. Rolf Steinbrecher-Unruh versucht genau das in seinem Text über die Impfung und ihre Folgen. Ein kurzer literarischer Beitrag.