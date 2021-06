Die Nazi-Keule

Wer sich als junger Mensch nicht im links-liberalen Spektrum einordnet und gegen den dort vorherrschenden Common Sense argumentiert, wird zuweilen als Rechter oder Sexist abgestempelt. Hierbei kann die Kritik noch so fundiert oder sachlich sein — wenn sie nicht ins eigene Weltbild passt, wird sie einfach in das Reich der Spinnerei verbannt. So haben oft diejenigen, die sich Weltoffenheit und Toleranz auf die Fahne schreiben, offensichtlich ein Problem, wenn es um die Offenheit und Toleranz gegenüber Andersdenkenden geht. Dieses Paradoxon ist bezeichnend für privilegierte Teile einer links-grün eingestellten Jugend, die die echten Probleme unserer Gesellschaft nicht wahrnimmt.