Die Nazi-Inszenierung

Der YouTuber Lars Töpfer liefert in einem kurzen Video Indizien und Belege dafür, dass die so gut sichtbaren „3 Nazis“ unter die riesigen Menge an Demonstranten am 1. August bei „Das Ende der Pandemie. Tag der Freiheit“ womöglich Statisten des ZDF waren (1). Sollten sie das nicht gewesen sein, wurden sie aber zumindest für die Herstellung eines völlig falschen Zerrbildes der Demonstration(en) in Berlin benutzt.

Wer an dieser Stelle denkt, dass unsere Top-Journalisten Probleme mit einer solchen Vorgehensweise haben und dazu gezwungen werden müssen, der sollte sich einmal den privaten Instagram-Kanal der ZDF-Journalistin Dunja Hayali anschauen, die in Berlin prominent im Einsatz war (2, 3). Dort heißt es:

„dunjahayali #demo #berlin

machen sie sich ihr eigenes bild...#B0108 #covid19 #corona #impfgegner #verschwörungsideologien #rechtsradikale #yogisten #sonnenanbeter #linksaußen #freiheitsrechte #diktatur #grundgesetz #maskenpflicht #abstandhalten #reichsbürger #qanon #esoteriker und viele mehr. den tag der freiheit — zu sehen donnerstag 22.15 uhr #dunjahayali“

Ich möchte diesen Beitrag der ZDF-Journalistin Hayali an dieser Stelle nicht weiter kommentieren, sondern ihm lediglich Paragraph 130 — Absatz 1, Nummer 2 — des Strafgesetzbuches gegenüberstellen und im Anschluss daran einige Videos zu den tatsächlichen Verhältnissen vor Ort posten (4-9):

㤠130 Volksverhetzung

1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, (...)

2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet,

wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“

Quellen und Anmerkungen:

