Die Mitläufer

Wer sich gegenwärtig wie Alex Olivari in seinen Liedern kritisch äußert, dem geht es wie vielen in diesem Land: Es drohen Jobverlust, sozialer Ausschluss und finanzielle Einbußen. Auch dies ist mittlerweile in Deutschland zur „neuen Normalität“ geworden. Daher handeln viele Menschen, auch in der Musik- und Kulturbranche, pragmatisch und passen sich dieser neuen Realität in Form von Mitläufertum und Konformismus an. Das trifft jedoch nicht auf alle in der Branche zu: Alex Olivari veröffentlichte im Sommer 2020 den Song „Deutschland zeig dein Gesicht“. Von seinem Arbeitgeber wurde er daraufhin gekündigt. Im Interview mit Rubikon führt er aus, wie es um die Musik- und Kulturbranche derzeit steht und wie er seine Ausgrenzung erlebte.