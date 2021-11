The Great WeSet läuft heute vom Stapel. Wir setzen dem Great Reset des Weltwirtschaftsforums ein We, ein Wir, entgegen. Jeden Samstag folgt ein Round-Table-Gespräch zu den brisanten Themen der Gegenwart. Walter van Rossum diskutiert mit den etwas anderen Experten. Am 6. November 2021 geht es um „Die Lehre vom Kollaps“. Die Gäste: der Publizist Mathias Bröckers, der Wirtschaftsjournalist und Buchautor Norbert Häring und Professor Max Otte, Unternehmer, Fondsmanager, Vorsitzender der Werteunion und Autor. Alle drei sind der festen Überzeugung: Das wird nichts mehr mit dem real existierenden Kapitalismus, der hat sich gewissermaßen selbst gegen die Wand gefahren in freundschaftlicher Kooperation mit der Politik. Nur wie wird der Crash aussehen?