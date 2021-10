Die kommenden Herrscher

Wie frei sind die Bewohner der „freien Welt“? Unser auf Lebenszeit bindendes Korsett aus Verpflichtungen, Verträgen, Mieten, Ratenzahlungen, Zinseszins, Apps und Terminen gleicht schon seit geraumer Zeit einem Gefängnis, nur ohne sichtbare Gitterstäbe. Einmal in der Komfortzone von Konsumkapitalismus und Non-Stop-Entertainment gefangen, ist es nahezu unmöglich, wieder zu entkommen. Der Mensch wird vereinnahmt und sediert von seichter Unterhaltung. Er stumpft ab. Und lebt darüber hinaus in permanenter Angst vor nie enden wollenden Krisen, die uns die Nachrichtensender und Newsfeeds ungefragt und in immer kürzeren Intervallen vor die Füße werfen. Prokrastination wird als Makel verstanden, produktives Nichtstun ebenfalls. Wachstum ist die einzige Devise. Der moderne Mensch ist so beschäftigt mit dem Erarbeiten, Erhalt und Präsentieren seines Status quo, seiner Fassade, dass dahinter oft nur eine Wüste unerfüllter Träume übrig bleibt. Wo die Telefone smart sind, ihre Besitzer aber immer dümmer werden, besteht die reale Gefahr, dass Maschinen die „Krone der Schöpfung“ demnächst vom Thron stoßen. Exklusivabdruck aus „wortsport und schrift-verkehr: Geschichte und Philosophie einer Band zwischen Wut und Ohnmacht“.