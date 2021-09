Die Impf-Aufklärung

Oh, Ihr armen Ungeimpften, Ihr musstet lange darben, denn wegen eines redaktionellen Missverständnisses hatten wir versäumt, die angekündigte zweite Folge der Impfberatung mit Beate Bahner am vergangenen Dienstag einzustellen. Das ist in der Zwischenzeit nachgeholt worden. In jener Folge — „Das Massenexperiment“ - ging es darum, wie die Bürger zu „Versuchskaninchen“ (Olaf Scholz) einer „großen Studie“ (Angela Merkel) gemacht wurden und welche strengen Rechtsgrundsätze man dafür außer Kraft gesetzt hat.





Dann folgten gestern zwei weitere kürzere Gespräche.





Außerdem:





Nächsten Dienstag gibt es einen Grund zu feiern: am 21. September erscheint Corona Impfung. Was Ärzte und Patienten darüber wissen sollten. Aus diesem Anlass senden wir ein Roundtable-Gespräch über das Buch — und zwar mit dem Infektiologen Professor Sucharit Bhakdi, dem Juristen Carlos Gebauer und der Autorin Beate Bahner.

Wir sprechen natürlich über das Buch, aber auch über die neuesten Techniken, wie wir zum Impfen gezwungen werden sollen. Und was man dagegen tun kann. Neue Studien und Daten über Israel und Island belegen, dass die neueste Infektionswelle in diesen Ländern hauptsächlich Geimpfte in die Kliniken schwemmt. Darf man den offiziellen Zahlen glauben, die belegen sollen, dass es in Deutschland anders sei? Es gibt viel zu tun — packen wir es an!