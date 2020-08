Die Grundrechtsverächter

Ist das noch Demokratie? Der Berliner Senat hatte versucht, die Großdemo am 29. August im Vorfeld zu verbieten. Als das nicht klappte, blockierte die Polizei den Demonstrationszug und verursachte so ein Gedränge, welches ihr dann wiederum als Vorwand diente, die Veranstaltung aufzulösen. Noch am selben Tag lief die Diffamierungsmaschinerie auf Hochtouren. Fast ausschließlich war vom vielleicht inszenierten „Sturm auf den Reichstag“ durch Rechtsextreme die Rede. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es massive Polizeigewalt. Dabei war es — wie viele Augenzeugen berichten — überwiegend ein schönes, ein friedliches und ein beglückendes Fest, dem Robert Kennedy Jr. bescheinigte, ihm sei dort „das Gegenteil von Nazismus“ begegnet. Das Verhalten der Polizei und der Stadtpolitik von Berlin war nicht nur „gefühlt“ illegitim, sondern ein offener Rechtsbruch durch diejenigen, die zum Schutz der Rechtsordnung in besonderem Maße verpflichtet sind. Anwälte, Aktivistinnen und Aktivisten berichten von teilweise verstörenden Erfahrungen in Berlin und kündigen massive juristische Gegenwehr an.