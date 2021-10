Die Friedensoffensive

Wer in der gegenwärtigen Zeit neue Kontakte knüpft, wird schnell mit gewissen Herausforderungen konfrontiert: Was gebe ich über meinen Impfstatus preis, wie positioniere ich mich zu den Maßnahmen, wie schaffe ich es, nicht in ein Fettnäpfchen zu treten? Bei all diesen Überlegungen ist immer im Hinterkopf zu behalten, dass wir uns auf keinen Fall weiterhin spalten lassen und den Andersdenkenden aufgrund seiner Haltung abwerten oder gar dämonisieren dürfen. Vielmehr sollte jeder darauf achten, mit seinen Mitmenschen im Dialog zu bleiben und die Ängste des Gegenübers ernst zu nehmen, ohne sich über diese zu erheben. Im Interview mit Rubikon führt der Schweizer Friedensforscher und Historiker Dr. Daniele Ganser aus, wie wir es schaffen, in Anbetracht einer zunehmenden Spaltung der Lager die Gegenseite als eine Bereicherung wahrzunehmen und bei Angriffen auf persönlicher Ebene friedlich und achtsam mit uns und unseren Mitmenschen zu bleiben.