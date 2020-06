Die Durchwinker

Linke Organisationen versuchen, sich durch Anpassung an die herrschende Meinung salonfähig zu machen. Diese Neigung entstamme der Kampfmüdigkeit: Man wolle endlich von der herrschenden Politik ernst genommen werden und auf Augenhöhe mit den Großen und Mächtigen am Tisch sitzen. Das Verhalten der Partei Die Linke, darunter Versuche der Zusammenarbeit mit der SPD, scheint diese These zu bekräftigen.

Das hier gerügte Verhalten liege an einer dogmatischen Interpretation des Marxismus, nämlich an der Verweigerung, kriminelle Machenschaften der herrschenden Klasse als organischen Bestandteil des Klassenkampfs zu verstehen. Der Begriff der Verschwörung ist dem dogmatischen Marxisten fremd oder suspekt, da die Nazis den Begriff einer jüdischen Weltverschwörung verbreiteten. Dabei wird aber ein Denkfehler begangen. Der schreckliche Missbrauch der Nazis des Verschwörungsbegriffs ändert nichts an der Tatsache, dass Verschwörungen zum täglichen Leben in allen Lebensbereichen gehören, und ganz besonders in der Politik und Wirtschaft. Da wo sich zwei oder mehrere Personen hinter verschlossenen Türen treffen, um Entscheidungen zu treffen, wird verschwörerisch gehandelt. Für den dogmatischen Marxisten findet der Klassenkampf nach ritterlichen Regeln statt, nicht durch Täuschung, Betrug und Mord. Reformistische Gewerkschaften teilen diese Einstellung. Sie gehen davon implizit aus, dass sich der Klassenfeind an demokratische und ethische Regeln hält.