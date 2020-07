Die Covidioten

Covid-19 kann bleibende organische Schäden hinterlassen. Diese Nachricht hören wir jetzt landauf, landab in allen Medien. Gravierender sind allerdings die wirtschaftlichen Folgen des gesellschaftlichen Lockdowns. Doch nicht einmal diese sind das Schlimmste an der ganzen Sache. Eine möglicherweise irreparable und noch weitreichendere Auswirkung der Epidemie ist bisher noch gar nicht richtig erfasst worden: die Verdummung einer ganzen Bevölkerung. In einer Gesellschaft, in der jeder Mensch, sogar jedes Gerät „smart“ zu sein versucht, verkommen gesunder Menschenverstand, kritisches Bewusstsein und ein Denken in größeren Zusammenhängen. Corona wird uns nicht nur kränker und ärmer, sondern vor allem auch dümmer zurücklassen.