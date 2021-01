Die Corona-Aufklärungsoffensive

Am 29. Januar 2021 erschien das neueste Rubikon-Buch „Meine Pandemie mit Professor Drosten“ von Spiegel-Bestsellerautor Walter van Rossum. Jens Lehrich sprach in einem exklusiven Video-Interview mit dem preisgekrönten Essayisten über dessen Entscheidung, den „Virologen der Nation“ in den Mittelpunkt seiner Analyse zu rücken. Außerdem wagen die Gesprächspartner einen Ausblick auf das, was noch auf uns zukommen könnte — und gehen der Frage nach, ob in all dem vielleicht auch eine Chance liegt.