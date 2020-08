Die Caesar-Lüge

El Blindo, Jahrgang 1966, wurde in Santiago de Chile geboren. Seit mehr als dreißig Jahren lebt er in der Bundesrepublik, hat hier studiert und zwischenzeitlich auch die deutsche Staatsbürgerschaft erworben. Er ist seit vielen Jahren in der hiesigen Satireszene unterwegs, hat zahlreiche Artikel veröffentlicht und gehört zu den Mitbegründern der erfolgreichen Website „Markscheid am Mittwoch“. El Blindo lebt mit seiner Frau und zwei Hunden in einem kleinen Häuschen in der süddeutschen Provinz und ist hauptberuflich im Maschinen- und Anlagenbau tätig.