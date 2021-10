Die Bildungsrevolution

Wer sich in der gegenwärtigen Zeit als junger Mensch weigert, sich gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen, wird es an der Universität nicht einfach haben. Denn hier gelten seit Kurzem 3G- beziehungsweise 2G-Regelungen, die einen entweder durch selbst bezahlte Tests viel Geld kosten oder gar komplett von der Präsenzlehre ausschließen. Dies hat aktuell zur Folge, dass sich viele junge Menschen diskriminiert fühlen und nicht mehr den Eindruck haben, unter diesen Voraussetzungen sei an den Universitäten noch freie Bildung möglich, wie sie einst von Alexander von Humboldt oder Johann Heinrich Pestalozzi gedacht war. Durch diese Einschränkungen erfüllen die Universitäten nicht mehr ihren Bildungsauftrag, nämlich allen Menschen, unabhängig von ihrem Impfstatus, Zugang zu ihren Angeboten zu gewähren und einen wissenschaftlichen Diskurs zu ermöglichen, der alle legitimen und wissenschaftlich fundierten Positionen abbildet. Aus diesem misslichen Status quo heraus wurde die Hannah-Arendt-Akademie ins Leben gerufen, die in einem ersten Wintersemester dieses Vakuum füllen möchte und hierfür zahlreiche hochkarätige Wissenschaftler und Fachexperten gewinnen konnte, welche die Lehre bereichern werden. Im Interview mit Rubikon sprach Mitinitiator Dr. Matthias Burchardt über Motive und Ziele der Neugründung und wie er die gegenwärtige Lage der Bildungseinrichtungen in Deutschland einschätzt.