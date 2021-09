Die anständige Impfkommission

Das Buch „Corona Impfung. Was Ärzte und Patienten darüber wissen sollten“ von Beate Bahner ist erschienen und erfreut sich großer Beliebtheit. Beim E-Book, das ja kostenlos bestellbar sein sollte, hat etwas technisch nicht geklappt. Doch der Schaden sollte in der Zwischenzeit repariert sein. Kuriosum am Rande: Vielleicht die Panne nutzend hat sich ein gewisser Glenn Arroyo als Co-Autor neben Beate Bahner auf das Buchcover gesetzt und bietet das Buch jetzt ― auf 121 Seiten verkürzt ― für 20,32 Euro an. Das scheint allerdings allen potenziellen Käufern rechtzeitig aufgefallen zu sein. Wie der Fake möglich war, darüber rätseln selbst die Experten.

In der nächsten Folge erzählt Beate Bahner aus dem Alltag ihrer Anwaltskanzlei und was sich da in den letzten anderthalb Jahren alles verändert hat. Welche Repressalien müssen Ärzte und Patienten erdulden und was können sie dagegen tun? Tag für Tag verschärfen sich die Maßnahmen gegen Kritiker und Zweifler. Die Betreiber der Pandemie zittern offenbar vor ein paar wahnumnachteten Verschwörungstheoretikern.