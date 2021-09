Die anständige Impfkommission

Es ist so weit: Das Buch „Corona Impfung. Was Ärzte und Patienten darüber wissen sollten“ von Beate Bahner ist heute erschienen. Und weil es zu diesem Thema so viel zu wissen gibt, haben wir noch zwei Experten gebeten, mit uns gemeinsam über das Buch und die Wirren der Corona-Impfung zu diskutieren – nämlich den Infektiologen Sucharit Bhakdi und den Anwalt Carlos Gebauer. Professor Bhakdi spricht in aller Deutlichkeit über die Gefahren dieser Impfung.