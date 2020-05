Die Angstmacher

Am 28. März 2020 fand in Berlin die erste Hygienedemo statt, eine von Anselm Lenz ins Leben gerufene friedliche Protestbewegung, die unter dem Motto „Nicht ohne uns!“ seitdem jeden Samstag in Berlin darauf hinweist, dass das Grundgesetz in Gefahr ist. Lenz kritisiert mit seiner Bewegung die Corona-Maßnahmen als unverhältnismäßig und verfassungswidrig. Anfang Mai wurde er am Rosa-Luxemburg-Platz von mehreren Polizisten aus einem Taxi heraus verhaftet und für 9 Stunden in ein Gefängnis gesperrt. Was wie der Plot eines schlechten Science-Fiction-Films klingt, ist mitten in Deutschland durch angeblich wegen Covid-19 ausgesetzte Grundrechte möglich geworden.