Dialog gegen die Angst

Angesichts der Flut an neuen politischen Vorgaben und Bestimmungen zu Corona, Test- und Impfpflichten reißt der Strom an Fragen nicht ab. In der zweiten Ausgabe werden nun deutlich mehr und thematisch unterschiedlichere Fragen der Leserinnen und Leser durch Dr. Wolfgang Wodarg beantwortet.

So geht es unter anderem darum, ob bei Blutspenden durch Geimpfte eine Gefahr besteht. Ob es sinnvoll wäre, sich mit Sputnik V impfen zu lassen, um dem Impfdruck zu entgehen. Und um vieles mehr.

Zum Ende hin zeigt Dr. Wodarg noch auf, wie breit sich der Widerstand gegen das Corona-Unrecht weltweit bereits formiert hat.

Sie haben auch Fragen an Dr. Wodarg? Senden Sie uns diese an leserbriefe@rubikon.news.