Deutschland im Glück!

Außerdem mussten die an der Studie beteiligten Pechvögel folgende weitere Kriterien erfüllen:

einen unverkäuflichen Diesel besitzen,

Martin-Schulz-Wähler sein, um die erneute GroKo zu verhindern,

HSV-Fan sein.

Das deutliche Ergebnis überraschte auch die Forscher selbst. Die 1.000 Pechvögel gaben während der Forschungsphase immer wieder an, dass ihnen mittlerweile alles „völlig am A.... vorbei gehe“. Genau diese LMAA-Haltung sei es aber, die richtig glücklich mache, erklärte das Tübinger Forscherteam gegenüber dem Satire-Quickie. Wenn man nichts mehr zu verlieren habe, könne man nur noch gewinnen, lautet die glücklich-machende Erklärung weiter.

Auch Angela Merkel zeigte sich von den Ergebnissen der Studie hoch erfreut. Auf der Bundespressekonferenz sagte Merkel:

„Endlich verstehen die Deutschen, warum sie mit mir als Kanzlerin so ein großes Pech haben dürfen.“

Es sei am heutigen Weltglückstag eine gute Nachricht für die Menschen in diesem Land, wenn Pech glücklich mache, denn dann werde ihre Politik endlich richtig verstanden, so die Bundeskanzlerin weiter, die etwas Pech hatte, als sie sich beim versehentlichen Lächeln ins Satire-Quickie-Mikrofon den linken Mundwinkel zerrte.

Nur in einem Punkt treffen die Ergebnisse der Glücks-Studie leider nicht zu: Wenn in jedem siebten Überraschungs-Ei ein Ninja Turtle steckt, man aber 8 Ü-Eier kauft und trotzdem leer ausgeht, dann ist das — so der Forschungsleiter — wirklich ein Grund zum Verzweifeln.

Da haben wir ja wirklich alle noch mal großes Glück gehabt!