Der vergessene Schwur

Was schert mich mein Versprechen von gestern? Mit Amtseiden und hippokratischen Eiden beginnen viele Berufskarrieren. Auch Journalisten starten oft mit sehr viel Idealismus. Am Ende ist nicht viel davon übrig. Beim „Marsch durch die Institutionen“, verändert sich die Institution meist wenig, der Marschierende dagegen erheblich. Betrachtet man all die Untaten führender Politiker, Mediziner und Psychologen in diesen Tagen, so möchte man nicht glauben, dass ihnen die hochtrabenden Worte eines Eides vorausgegangen sind. Was ist speziell in den Zeiten von Corona aus diesen guten Vorsätzen geworden? Sind sie mehr als eine halbherzig vorgetragene Floskel? Sind sie verpufft wie ein Silvesterfeuerwerk mit den sich daran anknüpfenden Wünschen? Nein, die Schwüre, die in bestimmten Berufen geleistet werden, sind bindende Selbstverpflichtungen. Wenn die Betreffenden dies vergessen haben, sollten zumindest wir es nicht vergessen und die Eidbrüchigen an ihren Worten messen.