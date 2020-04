Der Verfassungsnotstand

Nachgedacht und analysiert wurde über die unnötigen, verfassungswidrigen und demütigenden Beschlüsse der Regierungen „wegen Corona“ inzwischen genug. Jetzt ist es an der Zeit, die zweite Phase einzuleiten. Statt nur in Artikeln zu kritisieren und anzuklagen, reichte Rubikon-Herausgeber Jens Wernicke gegen die rheinland-pfälzische Notstandsverordnung Klage ein. Das fast 300 Seiten umfassende juristische Dokument ist voller schlüssiger Argumente, warum die Grundrechtsverletzungen durch das Corona-Regime nicht länger hinnehmbar sind. Wir wissen, dass viele unserer Leserinnen und Leser derselben Auffassung sind. Nun ist es an der Zeit, nicht mehr länger nur Recht zu haben, sondern auch Recht zu bekommen.