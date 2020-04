Der schwedische Weg

In Zeiten der Coronakrise mag so mancher kritische Zeitgenosse, manche kritische Zeitgenossin in Schweden einen Rettungsanker sehen – wegen des vergleichsweise sehr lockeren und demokratischen Umgangs mit Covid-19. Es bestehen in Schweden keine nennenswerten Ausgangsbeschränkungen, die Bildungseinrichtungen, Cafés et cetera haben weiterhin geöffnet und ganz grundsätzlich setzt man hier auf die Freiwilligkeit der BürgerInnen. Doch der Schein trügt. Schweden hat die repressiven Maßnahmen, wie wir sie weltweit erleben, einfach nicht mehr nötig. In dem skandinavischen Land wurden bereits entscheidende Schritte in Richtung eines dystopischen Überwachungsstaates gegangen.