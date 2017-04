Der schmale Grat der Hoffnung

Was bisher an Meldungen und ersten Rezension über Jean Zieglers neuestes Buch an die Öffentlichkeit gelangt, erweckt allzu stark den Eindruck, als handele es sich um seine Biographie. Um es gleich zu sagen: Es enthält allenfalls ein paar mehr Einblicke in sein privates Leben als die meisten früheren Bücher. Eine Biographie ist es nicht. Man darf sagen: es ist ein über größere Strecken sehr persönliches Buch. Aber wer Jean Zieglers Bücher kennt, merkt auch hier sehr schnell, dass die große Sache, um die es ihm geht, selbst in jenen Buchpassagen im Vordergrund steht, die uneingeschränkt als biographisch aufgefasst werden können. Denn sein Leben ist mit seiner „Sache“ derart eng verwoben, dass auch ein in Form einer klassischen Biographie verfasstes Buch ein Buch über seine Einsätze bei der Durchsetzung der Bürger- und allgemeinen Menschenrechte gegen Kolonialismus, Imperialismus und die Globalisierung von oben werden würde.