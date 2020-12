Der neue deutsche Totalitarismus

Wir können einem Unheil nicht entschlossen begegnen, solange wir es noch verharmlosen. Es ist in diesem Stadium einer autoritaristischen Weltrevolution wichtig, die Vorgänge klar zu benennen. Unsere Gegner arbeiten geschickt, weil sie die Freiheit scheibchenweise beschneiden. Sie gewöhnen uns Bürger an „kleine“ Akte der Unterwerfung unter Vorschriften, die uns nicht behagen. Aus vielen dieser kleinen Schritte wird im zeitlichen Rückblick dann „ein großer Schritt für die Menschheit“ — jedoch in Richtung Abgrund. „Es ist höchste Zeit, mit all jenen, die den Polizeistaat befürworten, die Konfrontation zu suchen“, meint der amerikanische Satiriker C. J. Hopkins im Rubikon-Exklusivinterview mit Jens Lehrich.