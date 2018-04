Der Marsch

Viele Palästinenser folgten am Freitag, den 6. April 2018, zum zweiten Mal dem Ruf zahlreicher Bürgerrechtsbewegungen und Organisationen, sich dem „Großen Rückkehr-Marsch“ anzuschließen, der sich über die nächsten Wochen bis zum „Nakba-Tag“, dem 15. Mai 2018 erstrecken soll. An diesem Datum feiert Israel den 70. Jahrestag seines Bestehens, während es für die Palästinenser den Beginn ihrer Katastrophe (arabisch „Nakba") markiert. Seit dem Beschluss der UNO im November 1947, Palästina in einen jüdischen Teil und einen Teil für die angestammte palästinensische Bevölkerung zu teilen, bemühten sich jüdische Untergrundorganisationen wie Palmach, Haganah, Etzel und andere, so viel Land wie nur irgend möglich zu erobern und von Palästinensern zu „befreien“. Bereits vor der Ausrufung des Staates waren Tausende aus ihren Dörfern vertrieben; nach dem 1948/49er Krieg hatten etwa 750.000 Palästinenser aus über 430 Dörfern ihre Heimat und ihren Besitz verloren. Sie und ihre Nachkommen gelten nach UNO-Resolutionen als Flüchtlinge mit Rückkehrrecht in ihre Heimat.