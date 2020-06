Der Lockdown-Irrsinn

von J. B. Handley

Fakt Nr. 1: Die Infektionstodesrate für COVID-19 liegt irgendwo zwischen 0,07 und 0,20 Prozent, entsprechend der saisonalen Grippe.

Wie Ihnen jeder Virologe sagen könnte, sinkt die Infektionstödlichkeitsrate (englisch: Infection Fatality Rate, IFR) bei jedem neuen Virus immer mit der Zeit, je mehr Daten verfügbar werden. In den frühen Tagen von COVID-19, als wir nur Daten aus China hatten, bestand die Befürchtung, dass die IFR bis zu 3,4 Prozent betragen könnte, was in der Tat katastrophal wäre. Am 17. April wurde die erste Studie von Forschern aus Stanford veröffentlicht, die alle Sperren sofort hätte aufheben sollen, da die Wissenschaftler berichteten, dass ihre Forschung „impliziert, dass die Infektion viel weiter verbreitet ist, als die Zahl der bestätigten Fälle vermuten lässt“ und den IFR zwischen 0,12 und 0,2 Prozent festlegte. Die Forscher spekulierten auch, dass die endgültige IFR, wenn mehr Daten bekannt würden, wahrscheinlich „niedriger“ ausfallen würde. Zum Vergleich: Die saisonale Grippe hat eine IFR von 0,1 Prozent. Pocken? 30 Prozent.

Als erste Studie, die den IFR festlegte, geriet die Stanford-Studie in vernichtende Kritik, was den leitenden Forscher, Dr. John Ioannidis, zu der Bemerkung veranlasste:

„Es gibt hier eine Art Mafia-Mentalität, die darauf besteht, dass dies das Ende der Welt sein muss, und es muss sein, dass der Himmel einstürzt. Sie greift Studien mit Daten an, die auf Spekulationen und Science-Fiction basieren. Aber reale Daten zugunsten mathematischer Spekulationen zu verwerfen, ist verwirrend.“

Wie alle gute Wissenschaft wurden die Stanford-Daten zur IFR inzwischen so oft repliziert, dass unsere eigenen Centers for Disease Control, CDC, diese Woche bekannt gaben, dass ihre „beste Schätzung“ eine IFR unter 0,3 Prozent ergab. In diesem Artikel über die neuen Daten der CDC hoben sie auch hervor, wie der kaskadenartige Rückgang der IFR alle Ängste vor dem Jüngsten Tag beseitigt hat:

Dieses „beste Schätzung“-Szenario geht auch davon aus, dass 35 Prozent der Infektionen ohne Symptome verlaufen, das heißt, die Gesamtzahl der Infektionen ist um mehr als 50 Prozent größer als die Zahl der symptomatischen Fälle. Es impliziert daher, dass die IFR zwischen 0,2 Prozent und 0,3 Prozent liegt. Im Gegensatz dazu gingen die Hochrechnungen der CDC vom März, die vorhersagten, dass bis zu 1,7 Millionen Amerikaner ohne Intervention an COVID-19 sterben könnten, von einer IFR von 0,8 Prozent aus. Etwa zur gleichen Zeit erstellten die Forscher am Imperial College ein Worst-Case-Szenario, in dem 2,2 Millionen Amerikaner sterben würden, basierend auf einer IFR von 0,9 Prozent.

Wenn Sie immer noch nicht davon überzeugt sind, dass der IFR von COVID-19 in etwa mit einer schlechten Grippesaison übereinstimmt, dann stammt die umfassendste Analyse, die ich je gesehen habe, von der Universität Oxford, die kürzlich erklärt hat:

„Unter Berücksichtigung der historischen Erfahrung, der Tendenzen in den Daten, der gestiegenen Zahl der Infektionen in der Bevölkerung im Allgemeinen und der potenziellen Auswirkungen einer falschen Klassifizierung der Todesfälle ergibt sich eine vermutete Schätzung für die IFR von COVID-19 zwischen 0,1 Prozent und 0,41 Prozent.“

Schließlich veröffentlichte Dr. Ioannidis aus Stanford erst letzte Woche eine Meta-Analyse, weil im April und Anfang Mai weltweit so viele IFR-Studien durchgeführt wurden, in der er zwölf einzelne IFR-Studien analysierte, und seine Schlussfolgerung ist so gut, dass ich Sie damit allein lassen möchte:

„Die Infektionstödlichkeitsrate (IFR), also die Wahrscheinlichkeit, mit der eine infizierte Person stirbt, ist eines der kritischsten und umstrittensten Merkmale der Pandemie Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Die erwartete Gesamtmortalitätsbelastung von COVID-19 steht in direktem Zusammenhang mit der IFR. Darüber hinaus hängt die Rechtfertigung für verschiedene nicht-pharmakologische Interventionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit entscheidend von der IFR ab. Einige aggressive Interventionen, die potenziell auch ausgeprägtere Kollateralschäden 1 hervorrufen, können als angemessen betrachtet werden, wenn die IFR hoch ist. Umgekehrt können dieselben Maßnahmen die akzeptablen Risiko-Nutzen-Schwellenwerte unterschreiten, wenn die IFR niedrig ist [...] Interessanterweise liefern die meisten Studien trotz ihrer Unterschiede in Design, Durchführung und Analyse IFR-Punktschätzungen, die sich innerhalb eines relativ engen Bereichs bewegen. Sieben der 12 abgeleiteten IFR-Punkte liegen im Bereich von 0,07 bis 0,20 (korrigierter IFR von 0,06 bis 0,16), die den IFR-Werten der saisonalen Grippe ähneln. Drei Werte sind geringfügig höher (korrigierter IFR von 0,25 bis 0,40 in Gangelt, Genf und Wuhan) und zwei sind geringfügig niedriger als dieser Bereich (korrigierter IFR von 0,02 bis 0,03 in Kobe und Oise).“

Stellungnahme Nr. 1: Dr. Scott Atlas

Kurz nachdem die Stanford-Studie ihre Daten veröffentlicht hatte — er war kein Studienautor —, veröffentlichte Dr. Scott Atlas, ebenfalls Stanford, in der Zeitung The Hill einen Meinungsartikel mit dem Titel: „Die Daten sind in — stoppt die Panik und beendet die totale Isolation.“ Er schrieb:

„Die jüngste Antikörperstudie der Stanford-Universität schätzt nun, dass die Sterblich-keitsrate im Falle einer Infektion wahrscheinlich 0,1 bis 0,2 Prozent beträgt, ein Risiko, das weitaus geringer ist als frühere Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation, die 20 bis 30 Mal höher lagen und die Isolationspolitik motivierte [...] Hören wir auf, die empirische Evidenz unter zu bewerten, und verdoppeln wir stattdessen hypothetische Modelle. Fakten zählen.“

Fakten sind wichtig, aber niemand hat zugehört.

Dr. Atlas’ Artikel hilft auch, Fakt Nr. 2 zu formulieren.

Fakt Nr. 2: Das Risiko, an COVID-19 zu sterben, ist für ältere Menschen und Menschen mit Komorbiditäten viel höher und für jüngere und gesunde Menschen viel niedriger als die durchschnittliche IFR und nähert sich bei Kindern der Nulllinie.

Quelle: CDC (das US-amerikanische Center for Disease Control)

Im Januar 2020 kam es in Los Angeles zu einem Grippeausbruch, bei dem Kinder starben. Die LA Times bemerkte, dass „ein unwahrscheinlicher Grippestamm in dieser Grippesaison eine ungewöhnlich hohe Zahl junger Menschen in Kalifornien erkrankt und getötet hat“. COVID-19 ist das Gegenteil davon. Dr. Ioannidis aus Stanford sagte:

„Verglichen mit fast jeder anderen Krankheitsursache, die ich mir vorstellen kann, verschont es wirklich junge Menschen.“

Italien berichtete vor drei Tagen, dass 96 Prozent der Italiener, die an COVID-19 starben, „andere Krankheiten“ hatten und im Durchschnitt 80 Jahre alt waren. Von Bloomberg:

„Die jüngsten Zahlen zeigen, dass neue Fälle und Todesfälle ein gemeinsames Profil haben: meist ältere Menschen mit Vorerkrankungen“, sagte ISS-Chef Silvio Brusaferro am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Die besten Daten zur Altersstratifizierung, die ich gesehen habe, stammen von Worldo-meters.info. Hier ist ihre Tabelle zur Schätzung der Sterblichkeitsrate nach Altersgruppen. Bitte beachten Sie, dass die Sterberate viel höher ist als die IFR, weil die Sterberate bestätigte COVID-19-Fälle als Nenner verwendet, aber es zeigt Ihnen, wie unterschiedlich die Sterberaten nach Alter sind:

Diese Daten sind zwar „roh“, aber es ist sicher zu extrapolieren, dass ein über 80-Jähriger ein ernsthaftes Risiko hat, an COVID-19 zu sterben, während ein Kind fast keinem Risiko ausgesetzt ist. Diese Tatsache sollte die Politik bestimmen, wie Dr. Atlas erklärt:

„Von allen tödlichen Fällen im Bundesstaat New York betrafen zwei Drittel Patienten im Alter von über 70 Jahren, mehr als 95 Prozent waren über 50 Jahre alt, und etwa 90 Prozent aller tödlichen Fälle hatten eine Grunderkrankung. Von 6.570 bestätigten COVID-19 Todesfällen, die bisher vollständig auf Grunderkrankungen untersucht wurden, hatten 6.520, das heißt 99,2 Prozent, eine Grunderkrankung. Wenn Sie nicht bereits an einer chronischen Grunderkrankung leiden, sind Ihre Sterbechancen unabhängig vom Alter gering. Und junge Erwachsene und Kinder, die sich in einem normalen Gesundheitszustand befinden, haben bei COVID-19 fast kein Risiko für eine schwere Erkrankung.“

Beachten Sie diesen ausgezeichneten Artikel aus dem British Medical Journal mit dem Titel „Shielding from COVID-19 should be stratified by risk“, der von Professoren der Universität Cambridge verfasst wurde:

„Der Schutz derjenigen, die am meisten gefährdet sind, an COVID-19 zu sterben, während die Restriktionen bei anderen gelockert werden, bietet einen Weg nach vorn in der SARS-CoV-2-Epidemie, da es unwahrscheinlich ist, dass das Virus in absehbarer Zeit verschwindet. Solch zielgerichtete Ansätze würden jedoch eine Abkehr von der Vorstellung erfordern, dass wir alle ernsthaft von der Krankheit bedroht sind, was dazu geführt hat, dass das Ausmaß der persönlichen Angst in einem eklatanten Missverhältnis zum objektiven Todesrisiko steht. Stattdessen sollte das Ziel darin bestehen, realistische Risikoniveaus zu vermitteln, wie sie für verschiedene Gruppen gelten, nicht um zu beruhigen oder zu erschrecken, sondern um informierte persönliche Entscheidungen in einem Umfeld der notwendigen Unsicherheit zu ermöglichen.“

Ein einfaches Beispiel: Die Schließung von Schulen macht angesichts dessen, was wir über COVID-19 wissen, fast keinen Sinn, während der Schutz von Lehrern über 60 Jahren, die sich für eine etwas vertretbare Altersgrenze entscheiden, durchaus sinnvoll sein kann. Das ist der Grund, warum so viele Länder, die die Daten anscheinend mehr respektieren als wir hier in den USA, ihre Schulen bereits wieder geöffnet haben. Tatsächlich sind Dänemarks Schulen seit Mitte April wieder geöffnet! Und für diejenigen, die mitzählen: Reuters berichtete erst gestern, dass „die Wiedereröffnung der Schulen in Dänemark den Ausbruch nicht verschlimmert hat, wie die Daten zeigen“. Hier ist ein Zitat:

„Man kann keine negativen Auswirkungen der Wiedereröffnung von Schulen sehen“, sagte Peter Andersen, Doktor für Infektionsepidemiologie und Prävention von Infektions-krankheiten am dänischen Serum-Institut, am Donnerstag gegenüber Reuters. In Finnland gab ein hoher Beamter am Mittwoch ähnliche Ergebnisse bekannt und sagte, bisher deute nichts darauf hin, dass sich das Coronavirus seit der Wiedereröffnung der Schulen Mitte Mai schneller ausgebreitet habe.“

Ein weiterer großartiger Artikel über Schulen mit dem Titel „Es ist die Angst — nicht die Wissenschaft —, die unsere Kinder daran hindert, eine Ausbildung zu erhalten“, erschien letzte Woche in der Zeitung The Telegraph, hier ist ein Zitat:

„Es gibt wenig über das Coronavirus, dessen wir uns absolut sicher sein können — es handelt sich um eine brandneue Krankheit, und unser Wissen wächst von Tag zu Tag — aber die meisten der bisher verfügbaren Beweise deuten stark darauf hin, dass Kinder weder unter dem Coronavirus leiden noch es verbreiten. Studien in Südkorea, Island, Italien, Japan, Frankreich, China, den Niederlanden und Australien stimmen alle darin überein, dass Jugendliche ‚nicht wesentlich an der Übertragung von COVID beteiligt sind’, auch nicht an Eltern und Geschwister.

Die Paranoia der Erwachsenen, die durch übertriebene Botschaften der Regierung, gewerkschaftliche Unnachgiebigkeit und Medienbeschlüsse geschürt wird, wird nun auch auf die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft übertragen, für die das Virus eine Bedrohung darstellt, sodass kleine Wissenschaftler es als „statistisch irrelevant“ bezeichnen. Anstelle von Kinderreimen werden Mischlingskinder vielleicht bald eingeladen, etwas zu singen, das ‚Zwei-Meter-Lied’ genannt wird, wenn sie ihre Arme ausstrecken, um ihre Freunde in Schach zu halten.“

Brandneue wissenschaftliche Erkenntnisse vom 28. Mai 2020, die aus Nordirland veröffentlicht wurden, zeigen deutlich, dass Schulkinder nicht als Vektoren für COVID-19 dienen. Unter dem Titel „No evidence of secondary transmission of COVID-19 from children attending school in Ireland, 2020“ könnte die Studie nicht klarer sein:

„Diese Ergebnisse legen nahe, dass Schulen kein hohes Risiko für die Übertragung von COVID-19 zwischen Schülern oder zwischen Mitarbeitern und Schülern darstellen. Angesichts der von Bayhem [4] und Van Lanker [5] skizzierten Belastung durch die Schließung sollte die Wiedereröffnung von Schulen eher als eine frühe als eine späte Maßnahme zur Aufhebung der Beschränkung betrachtet werden.“

Schließlich nahm sich Dr. Scott Atlas in diesem kürzlich geführten Interview des Themas Schulen an:

„Es gibt überhaupt keine Wissenschaft, um Kitas und Schulen geschlossen zu halten, noch Masken oder soziale Distanzierung bei Kindern zu haben, noch Sommerprogramme geschlossen zu halten. Was wir jetzt wissen, ist, dass das Sterberisiko und das Risiko selbst einer schweren Krankheit bei Menschen unter 18 Jahren nahezu Null ist.“

Schnelle Aktualisierung: Nachdem ich dies geschrieben hatte, veröffentlichte das Wall Street Journal diesen Artikel mit dem Titel „Is It Safe to Reopen Schools? Diese Länder sagen Ja.“ Für mich liest sich dies wie eine Art Lackmustest für Länder, die über unabhängige und datengesteuerte Gesundheitsbehörden verfügen, und ich gebe den USA ein „F“ für unseren derzeitigen Ansatz:

„Aber Dänemark, Österreich, Norwegen, Finnland, Singapur, Australien, Neuseeland und die meisten anderen Länder, die Klassenräume wiedereröffnet haben, hatten keine Ausbrüche in Schulen oder Kindertagesstätten [...] In Dänemark hatte die Öffnung der Schulen keinen Einfluss auf den Fortschritt der Epidemie, sagte Tyra Grove Krause, eine hochrangige Beamtin des State Serum Institute, der Seuchenbekämpfungsbehörde des Landes [...] Seit Österreich am 18. Mai wiedereröffnet wurde, sei in Schulen und Kindergärten keine Zunahme von Infektionen beobachtet worden, sagte ein Regierungssprecher [...] In Norwegen werde die Regierung keine Schulen mehr schließen, auch wenn die Zahl der Fälle im Land wieder ansteigen sollte, weil die Wiedereröffnung der Schulen am 20. April keine negativen Folgen gehabt habe, sagte Bildungsminister Guri Melby.“

Wie viele Länder müssen noch wiedereröffnet werden, bevor die USA folgen? Im Ernst, es ist ein wenig peinlich, Amerikaner zu sein... Im Moment sehen wir wie totale Trottel aus.

Update Nr. 2: Dr. Scott Atlas hat sich am 1. Juni mit diesem großartigen Op-Ed verdoppelt, wieder einmal in The Hill, mit dem Titel „Science says: 'Open the schools'.“ Wie immer ist er erstaunlich wortgewandt, hier ist ein Auszug, aber es lohnt sich, jedes Wort zu lesen, er erschlägt es einfach:

„All dies grenzt an Absurdität, wo wir doch jetzt wissen, dass soziale Distanzierung und Gesichtsbedeckungen für Kinder völlig unnötig sind.

Noch nie haben Schulen Kinder einem so ungesunden, unbequemen und bildungs-feindlichen Umfeld ausgesetzt, sodass die Wissenschaft nicht genau definieren kann, welchen Gesamtschaden sie verursachen wird. Aber die Wissenschaft sagt uns, dass die Risiken von COVID-19 zu gering sind, um das erzieherische, soziale, emotionale und körperliche Wohlbefinden — ganz zu schweigen von der Gesundheit selbst — unserer jungen Menschen zu opfern.“

Besonderer Hinweis: Es gibt einen neuen schwarzen Mann, die Kawasaki-Krankheit, die einige versuchen, mit COVID-19 in Verbindung zu bringen. Hier ist ein großartiger Artikel darüber, oder besuchen Sie die Website der Kawasakikrankheit-Stiftung Großbritanniens, auf der der „falsche Umgang mit Informationen“ über die Kawasaki-Krankheit diskutiert wird. Dr. Atlas' neuester Beitrag diskutiert dies ebenfalls:

„Was ist mit der neuen Bedrohung ähnlich der Kawasaki-Krankheit, die kürzlich als COVID-19-Vereinigung aufsehenerregend wurde? Tatsächlich ist die Assoziation extrem niedrig, und die Inzidenz der Krankheit selbst ist selten und betrifft jährlich nur 3.000 bis 5.000 Kinder in den Vereinigten Staaten. Wichtig ist, dass das Syndrom in der Regel behandelbar ist und noch nie zuvor als ein so schwerwiegendes Risiko angesehen wurde, dass Schulen geschlossen werden müssen.“

Fakt Nr. 3: Mit COVID-19 infizierte Menschen, die ohne Symptome sind, was bei den meisten Menschen der Fall ist, verbreiten COVID-19 nicht

Am 13. Januar 2020 kam eine 22-jährige Frau mit der Vorgeschichte einer angeborenen Herzerkrankung in die Notaufnahme des Guangdong Provincial People's Hospital und klagte über eine Reihe von Symptomen, die bei Menschen mit ihrer Erkrankung häufig auftreten, darunter pulmonale Hypertonie und Atemnot aufgrund eines Vorhofseptumdefektes, eines Lochs im Herzen. Sie ahnte kaum, dass ihr Fall eine Kaskade von Ereignissen auslösen würde, die zu einem kürzlich veröffentlichten Papier führen würde, das alle Sperren auf der ganzen Welt gleichzeitig hätte beenden sollen. Drei Tage nach ihrem Krankenhausaufenthalt verbesserte sich ihr Zustand. Es wurden Routinetests durchgeführt, und die Ärzte waren alarmiert und überrascht, dass sie positiv auf COVID-19 getestet wurde. Wie die Ärzte feststellten, „hatte die Patientin nie Fieber, Halsschmerzen, Myalgie oder andere Symptome im Zusammenhang mit einer Virusinfektion“. Anders gesagt, sie war völlig asymptomatisch, also ohne Symptome für COVID-19.

Es ist nicht so einfach, Menschen zu finden, die zwar mit COVID-19 infiziert, aber asymptomatisch sind, weil sie keine ärztliche Behandlung suchen.

Hier in Oregon, wo ich lebe, kann man nicht einmal einen COVID-19-Test machen, wenn man keine Symptome hat. Also stellten sich die Sterne darauf ein, diese Frau in ein Krankenhaus mit Forschern zu bringen, die COVID-19 untersuchen, und sie wurde zum Gegenstand einer umfassenden Kontaktstudie, die am 13. Mai in der Zeitschrift Respiratory Medicine veröffentlicht wurde und den Titel trägt: „Eine Studie zur Infektiosität asymptomatischer SARS-CoV-2-Träger.“

Die Forscher wollten herausfinden, ob diese Frau mit einer COVID-19-Infektion, aber ohne Symptome, noch jemanden angesteckt hatte, weshalb sie jeden einzelnen Kontakt, den sie in den letzten 5 Tagen vor ihrem positiven Test identifizieren konnten, untersuchten. Wie viele Personen mussten sie also untersuchen? 455. Keine geringe Zahl, wie die Forscher erklären:

„455 Kontakte, die dem asymptomatischen Virusträger COVID-19 ausgesetzt waren, wurden Gegenstand unserer Forschung. Sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt: 35 Patien-ten, 196 Familienmitglieder und 224 Krankenhausmitarbeiter. Wir extrahierten ihre epidemiologischen Informationen, klinischen Aufzeichnungen, Ergebnisse von Hilfsunter-suchungen und Therapiepläne.“

Wie Sie sehen können, führte der Krankenhausaufenthalt zu den meisten Kontakten, die diese Frau hatte, sowohl mit anderen Patienten als auch mit vielen Mitgliedern des Krankenhauspersonals. Bemerkenswert ist, dass alle diese Kontakte in geschlossenen Räumen stattfanden, und man könnte argumentieren, dass viele dieser Kontakte — zumindest mit dem Krankenhauspersonal — in relativ intimen Kontakten bestanden hätten. Bei den Patienten lag das Durchschnittsalter bei 62 Jahren, was wohl ein höheres Risiko bedeutet, und viele dieser Patienten waren aus verschiedenen Gründen immungeschwächt, beispielsweise durch Chemotherapie oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wie viele der 455 Personen wurden also von der asymptomatischen 22-jährigen Frau infiziert?

„Zusammenfassend kann man sagen, dass alle 455 Kontakte von einer SARS-CoV-2-Infektion ausgeschlossen wurden...“

Anders gesagt, genau null Menschen waren infiziert. Die Wissenschaftler äußern sich in typisch untertriebener Weise zu der Frage, die Sie sich hoffentlich jetzt gerade stellen, nämlich: Warum sind wir alle eingesperrt, wenn asymptomatische Menschen mit COVID-19 die Infektion nicht verbreiten können?

Wäre diese Studie Anfang März veröffentlicht worden, wären die Chancen, dass sich die Welt geschlossen hätte, sehr, sehr gering gewesen. Dennoch ist diese Studie, die erst vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, nirgendwo in den Medien zu finden und wird von politischen Entscheidungsträgern nie erwähnt. Sie ist einfach da und teilt die Wahrheit jedem mit, der bereit ist, ihr zuzuhören.

Fakt Nr. 4: Die aufkommende Wissenschaft zeigt keine Verbreitung von COVID-19 in der Gemeinschaft, beim Einkaufen, in Restaurants, beim Friseur und so weiter

„Es besteht kein signifikantes Risiko, sich beim Einkaufen mit der Krankheit anzustecken. Schwere Ausbrüche der Infektion waren immer eine Folge davon, dass die Menschen über einen längeren Zeitraum näher beieinander waren...“, so Professor Hendrik Streeck, Universität Bonn.

Wir haben soeben erfahren, dass asymptomatische Menschen, die mit COVID-19 infiziert sind, sehr wahrscheinlich nicht in der Lage sind, die Infektion auf andere zu übertragen. Neuere und veröffentlichte wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass eine Übertragung von COVID-19 in Einzelhandelsgeschäften äußerst unwahrscheinlich ist. Professor Hendrik Streeck von der Universität Bonn leitet in Deutschland eine Studie über die schwer betroffene Region Heinsberg, und seine Schlussfolgerungen aus bereits abgeschlossenen Laborarbeiten sind sehr eindeutig:

„Es besteht kein signifikantes Risiko, sich beim Einkaufen mit der Krankheit anzustecken. Schwere Ausbrüche der Infektion waren immer eine Folge der Annäherung der Menschen über einen längeren Zeitraum.

Als wir Proben von Türklinken, Telefonen oder Toiletten entnahmen, war es nicht möglich, das Virus im Labor auf der Grundlage dieser Abstriche zu kultivieren...“

Uh, oh. Sie meinen, Parkanlagen zu schließen, Geschäfte zu schließen, im Lebensmittel-geschäft Handschuhe und Masken zu tragen, unsere Einkäufe auszuräuchern, und einfach generell paranoid zu sein, war nicht nötig? Wie Dr. Streeck bestätigt: „Es ist wichtig, diese Daten zu erhalten, um sicherzustellen, dass Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten und nicht von Annahmen getroffen werden. Die Daten sollten der Regierung als Informationsgrundlage dienen, damit sie dann über ihr weiteres Vorgehen nachdenken kann“, sagte er.

Und er fährt fort:

„Die Menschen könnten ihren Arbeitsplatz verlieren. Sie könnten nicht mehr in der Lage sein, ihre Miete zu bezahlen, und ein längerer Aufenthalt im Haus kann zu einer Schwächung unseres Immunsystems führen.

Das Ziel ist nicht die vollständige Eindämmung des Virus. Wir müssen wissen, wo die tatsächlichen Kapazitätsgrenzen unserer Krankenhäuser liegen. Wie viele Infektionen sind zu viele? Was sagen die Intensivmediziner?“

Und schließlich:

„Es ist wichtig, über eine ‚Rollback‘-Strategie nachzudenken“, und seine Hoffnung ist es, „die relevanten Fakten zu liefern, damit die Menschen eine gute Grundlage für ihre Entscheidungen haben“.

Fakt Nr. 5: Die veröffentlichte Wissenschaft zeigt, dass COVID-19 nicht im Freien verbreitet wird

In einer Studie mit dem Titel „Indoor transmission of SARS-CoV-2“, die am 2. April 2020 veröffentlicht wurde, untersuchten Wissenschaftler Ausbrüche von 3 oder mehr Personen in 320 verschiedenen Städten Chinas über einen Zeitraum von fünf Wochen ab Januar 2020 und versuchten festzustellen, wo die Ausbrüche begannen: zu Hause, am Arbeitsplatz, im Freien und so weiter. Was haben sie entdeckt? Fast 80 Prozent der Ausbrüche geschahen in der häuslichen Umgebung. Der Rest ereignete sich in überfüllten Bussen und Zügen. Aber was ist mit der Außenwelt? Die Wissenschaftler schrieben:

„Alle identifizierten Ausbrüche von drei oder mehr Fällen traten in einem Innenraum auf, was bestätigt, dass die gemeinsame Nutzung von Innenräumen ein großes SARS-CoV-2-Infektionsrisiko darstellt.“

Anders gesagt, es gibt wirklich keine Wissenschaft, die all die Verbote im Freien unterstützt, die mein Heimatstaat Oregon und so viele andere Staaten erlassen haben.

Ich lasse Sie mit meinem Lieblingszitat aus der Studie allein, denn es ist wirklich ziemlich ärgerlich zu lesen, wenn man bedenkt, wie sich die Gouverneure hier in den USA verhalten haben — und zum Teil immer noch verhalten —, indem sie alle Arten von Aktivitäten im Freien verboten haben, Paddelboarder auf dem Wasser festnahmen und so weiter:

„Die Übertragung von Atemwegsinfektionen wie SARS-CoV-2 von den Infizierten auf die Anfälligen ist ein Phänomen in Innenräumen.“

Schnelles Update: Offenbar erhielt der Gesundheitsminister von British Columbia, Kanada, das Memo über das fehlende luftübertragene Risiko, dieser Artikel erschien am 1. Juni:

Der Artikel besagt:

„Einer der höchsten Gesundheitsbeamten von British Columbia sagt jedoch, dass medizi-nische Fachleute ein ziemlich klares Bild davon haben, wie das Virus übertragen wird. ‚Es gibt absolut keine Beweise dafür, dass diese Krankheit über die Luft übertragen wird, und wir wissen, dass, wenn sie über die Luft übertragen würde, die Maßnahmen, die wir zur Kontrolle von COVID-19 ergriffen haben, nicht funktioniert hätten’, sagte Dr. Reka Gustafson, stellvertretende Gesundheitsbeauftragte der Provinz B.C., gegenüber CTV Morning Live Monday. ‚Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Großteil der Übertragung dieses Virus über den Tröpfchen- und Kontaktweg erfolgt [...] Die überwältigende Mehrheit der (COVID-19)-Übertragungen erfolgt durch engen, anhaltenden Kontakt, und das ist nicht das Übertragungsmuster, das wir bei durch die Luft übertragenen Krankheiten sehen’, sagte sie.“

Ich hoffe sehr, dass die Major League Baseball, die National Football League und die NCAA alle aufmerksam sind ... ganz zu schweigen von all den Menschen in Portland, die hier immer noch Fahrrad fahren und mit Masken herumlaufen.

Fakt Nr. 6: Die Wissenschaft zeigt, dass Masken unwirksam sind, um die Ausbreitung von COVID-19 aufzuhalten, und die WHO empfiehlt, dass sie nur von gesunden Menschen getragen werden sollten, wenn sie jemanden mit einer COVID-19-Infektion behandeln oder mit ihm zusammenleben.

Am 29. Mai 2020 gab die Weltgesundheitsorganisation bekannt, dass Masken von gesunden Menschen nur dann getragen werden sollten, wenn sie sich um jemanden kümmern, der mit COVID-19 infiziert ist:

„Wenn Sie keine Atemwegssymptome wie Fieber, Husten oder eine laufende Nase haben, brauchen Sie keine Maske zu tragen“, sagt Dr. April Baller, eine Spezialistin für öffentliche Gesundheit bei der WHO, in einem Video auf der Website der Weltgesundheitsorganisation, das im März veröffentlicht wurde. „Masken sollten nur von Mitarbeitern des Gesundheitswesens, Pflegern oder von Personen getragen werden, die an Symptomen wie Fieber und Husten erkrankt sind.“

Kurz vor dem COVID-19-Wahnsinn reichten Forscher in Hongkong eine Studie zur Veröf-fentlichung ein, die den Titel „Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings — Personal Protective and Environmental Measures“ trug. Merk-würdigerweise befindet sich die Studie, die erst diesen Monat veröffentlicht wurde, tatsächlich auf der eigenen Website der CDC und steht in direktem Widerspruch zu den jüngsten Ratschlägen der CDC zum Tragen einer Maske. In der Studie heißt es nämlich:

„In unserer systematischen Übersicht haben wir 10 RCTs identifiziert, die aus der Literatur, die zwischen 1946 und dem 27. Juli 2018 veröffentlicht wurde, Schätzungen über die Wirksamkeit von Gesichtsmasken bei der Verringerung der im Labor bestätigten Influenzavirusinfektionen in der Gemeinschaft berichteten. [...] In der zusammenfassenden Analyse fanden wir keine signifikante Verringerung der Influenzaübertragung durch die Verwendung von Gesichtsmasken. [...] Unsere systematische Übersicht fand keine signifikante Wirkung von Gesichtsmasken auf die Übertragung der im Labor bestätigten Influenza. [...] Die richtige Verwendung von Gesichtsmasken ist von wesentlicher Bedeutung, da eine unsachgemäße Verwendung das Übertragungsrisiko erhöhen könnte.“

Ins Englische übersetzt: Es gibt keine Belege dafür, dass das Tragen von Masken die Übertragung von Atemwegserkrankungen reduziert, und wenn Masken unsachgemäß getragen werden, wie bei der Wiederverwendung von Stoffmasken, könnte dies die Übertragung tatsächlich erhöhen. Darüber hinaus war diese Studie eine Meta-Analyse, das heißt, sie hat tief in den Archiven der Wissenschaft gegraben — bis zurück ins Jahr 1946! —, um zu ihren Schlussfolgerungen zu gelangen. Anders gesagt, dies ist so umfassend, wie es die Wissenschaft nur sein kann, und ihre Schlussfolgerungen waren kristallklar: Masken für die Allgemeinbevölkerung geben keine Hinweise darauf, dass sie die Ausbreitung von Atemwegsviren verlangsamen oder die Menschen schützen.

Diese Studie ist bei weitem nicht die einzige, die zu dieser Schlussfolgerung gelangt ist, was die Entscheidung einer Lebensmittelkette wie meine geliebte New Seasons, Masken für alle Kunden zwingend vorzuschreiben, wirklich ziemlich unglaublich macht. Der Zweck der Wissenschaft ist es, diese heiklen Fragen zu schlichten, und während die Wissenschaft klar ist, geht die Hysterie weiter. Es stellt sich heraus, dass die Wirksamkeit von Masken in der medizinischen Gemeinschaft seit Langem diskutiert wird, was erklärt, warum so viel Wissenschaft zu diesem Thema betrieben wird. Ich möchte nur einige Studien hervorheben, bevor Sie einschlafen:

Mein Lieblingsartikel ist eigentlich ein Überblick über einen Großteil der Wissenschaft, und er ist ein großartiger Ausgangspunkt für jeden, der gerne selbst forscht. Er trägt den Titel „Warum Gesichtsmasken nicht funktionieren: A Revealing Review“ und wurde geschrieben, um die Notwendigkeit für Zahnärzte, Gesichtsmasken zu tragen, in Frage zu stellen, aber alle zitierten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen gelten für luftübertragene Krankheitserreger in jeder Umgebung. Einige der besten Zitate:

„Die Wissenschaft bezüglich der Übertragung von Infektionskrankheiten durch Aerosole basiert seit Jahren auf einer heute als ‚sehr veraltet geltenden Forschung und einer allzu vereinfachten Interpretation der Daten‘. Moderne Studien setzen empfindliche Instrumente und Interpretationstechniken ein, um die Größe und Verteilung potenziell infektiöser Aerosolpartikel besser zu verstehen [...] Der Hauptgrund für die Vorschrift, Gesichtsmasken zu tragen, ist der Schutz des zahnärztlichen Personals vor luftübertragenen Krankheitserregern. Diese Überprüfung hat ergeben, dass Gesichtsmasken nicht in der Lage sind, ein solches Schutzniveau zu bieten.“

Und mein Lieblingszitat:

„Aus diesen und ähnlichen Studien sollte der Schluss gezogen werden, dass das Filtermaterial von Gesichtsmasken Viren oder andere submikrone Partikel nicht zurückhält oder herausfiltert. Kombiniert man dieses Verständnis mit der schlechten Passform von Masken, so kann man leicht erkennen, dass weder die Filterleistung noch die Merkmale der Gesichtsanpassung von Gesichtsmasken sie als Geräte zum Schutz vor Atemwegsinfektionen qualifizieren.”

Hier ist ein in ResearchGate veröffentlichter Artikel des bekannten kanadischen Physikers D.G. Rancourt, der direkt als Antwort auf den Ausbruch von COVID-19 geschrieben und im letzten Monat veröffentlicht wurde. Er trägt den Titel „Masken funktionieren nicht“: Ein Überblick über die für die Sozialpolitik von COVID-19 relevante Wissenschaft.

„Masken und Atemschutzgeräte funktionieren nicht. Es gab umfangreiche randomisierte kontrollierte Studien (RCT-Studien) und Metaanalysen von RCT-Studien, die alle zeigen, dass Masken und Atemschutzmasken nicht funktionieren, um grippeähnliche Atemwegs-erkrankungen oder Atemwegserkrankungen zu verhindern, von denen angenommen wird, dass sie durch Tröpfchen und Aerosolpartikel übertragen werden. Darüber hinaus sind die relevanten bekannten physikalischen und biologischen Zusammenhänge, die ich überprüfe, so beschaffen, dass Masken und Atemschutzgeräte nicht funktionieren sollten. Angesichts dessen, was wir über virale Atemwegserkrankungen wissen, wäre es paradox, wenn Masken und Atemschutzgeräte funktionieren würden: Der Hauptübertragungsweg sind Aerosolpartikel < 2,5 µm mit langer Verweildauer, die zu fein sind, um blockiert zu werden, und die minimale infektiöse Dosis ist kleiner als ein Aerosolpartikel.“

Vereinfacht ausgedrückt: Damit eine Maske, die sowohl Ihre Nase als auch Ihren Mund bedeckt, wirklich wirksam ist, würden Sie ersticken. In dem Moment, in dem die Maske Ihnen erlaubt zu atmen, kann sie die Mikropartikel, die Sie krank machen, nicht mehr filtern.

Schließlich sehe ich diese Studie aus dem Jahr 2015 oft in dem zitierten British Medical Journal, BMJ: „Eine cluster-randomisierte Studie über Stoffmasken im Vergleich zu medizinischen Masken bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen“, und sie muss wiederholt werden, da die meisten der Masken, die ich derzeit in der Gemeinde sehe, Stoffmasken sind. Diese Masken sind nicht nur zu 100 Prozent wirkungslos, wenn es darum geht, die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen, sondern sie können Ihnen auch tatsächlich schaden. Wie die Forscher erklären:

„Diese Studie ist die erste RCT von Stoffmasken, und die Ergebnisse warnen vor der Verwendung von Stoffmasken. Dies ist eine wichtige Erkenntnis für den Arbeitsschutz. Feuchtigkeitsrückhaltung, Wiederverwendung von Stoffmasken und schlechte Filterung können zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen. Es sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um über die weltweit weit verbreitete Verwendung von Stoffmasken zu informieren.“

Erhöhtes Infektionsrisiko? Ja, so steht es hier. Andere Studien haben sich auch mit den Auswirkungen von Masken auf Ihren Sauerstoffgehalt befasst, weil Sie gezwungen sind, Ihr eigenes CO2 wieder einzuatmen, und das ist nicht gut. Wissenschaftler untersuchten die Sauerstoffwerte von Chirurgen, die während der Operation Masken trugen, und stellten fest:

„Unsere Studie ergab eine Abnahme der Sauerstoffsättigung der arteriellen Pulsationen (SpO2) und einen leichten Anstieg der Pulsfrequenzen im Vergleich zu den präoperativen Werten in allen Chirurgengruppen.“

Erst letzte Woche erschien dieser Artikel im New England Journal of Medicine, in dem verschiedene Ärzte und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens mit dem Titel „Universal Masking in Hospitals in the COVID-19 Era“ schrieben, und diese Aussage scheint ein perfekter Abschluss meiner Diskussion über Masken zu sein:

„Wir wissen, dass das Tragen einer Maske außerhalb von Gesundheitseinrichtungen wenig, wenn überhaupt, Schutz vor Infektionen bietet. Die Gesundheitsbehörden definieren eine signifikante Exposition gegenüber COVID-19 als persönlichen Kontakt innerhalb von 6 Fuß mit einem Patienten mit symptomatischem COVID-19, der mindestens einige Minuten lang (manche sagen, mehr als 10 Minuten oder sogar 30 Minuten) andauert. Die Chance, COVID-19 bei einer vorübergehenden Interaktion in einem öffentlichen Raum aufzufangen, ist daher minimal. In vielen Fällen ist der Wunsch nach einer weit verbreiteten Maskierung eine reflexive Reaktion auf die Angst vor der Pandemie.“

Fakt Nr. 7: Es gibt keine Wissenschaft, die die Magie einer zwei Meter hohen Barriere unterstützt.

Island hat die Zwei-Meter-Regel (6 Fuß) gemäß diesem Artikel bereits als Option eingeführt. Der Grund für die Empfehlung, während der Pandemie 6 Fuß Abstand von Ihren Mitbürgern zu halten, geht auf das Jahr 1930 zurück und wird hier von der BBC erläutert:

„Woher kommt die Zwei-Meter-Regel? Überraschenderweise lässt sie sich bis in die Forschung der 1930er Jahre zurückverfolgen. Damals stellten Wissenschaftler fest, dass Flüssigkeitströpfchen, die durch Husten oder Niesen freigesetzt werden, entweder schnell in der Luft verdampfen oder durch die Schwerkraft nach unten zum Boden gezogen werden. Und die meisten dieser Tröpfchen würden innerhalb von ein bis zwei Metern landen, schätzten sie. Deshalb heißt es, dass die größten Risiken dadurch entstehen, dass das Virus aus nächster Nähe angehustet wird oder dass man eine Oberfläche — und dann das Gesicht — berührt, auf die jemand gehustet hat. Wie schlüssig ist das?“

Sind Sie von dieser Wissenschaft beeindruckt? Ich auch nicht. Wie dieser wunderbare Artikel erklärt:

„Einige frühe Studien legen nahe, dass kontaminierte Tröpfchen einige Stunden lang in der Luft bleiben und ein Risiko darstellen könnten. Aber diese Forschung hat einen Vor-behalt: Während diese Forschung darauf hinweist, dass Viruspartikel über Bioaerosole verbreitet werden können, stellten die Autoren fest, dass sich der Nachweis eines infektiösen Virus als schwer fassbar erwiesen hat und dass Experimente laufen, um die Virusaktivität in gesammelten Proben zu bestimmen“, schrieb Dr. Harvey Fineberg von der National Academies of Science, Engineering, and Medicine Anfang dieses Monats.“

Es geht noch weiter:

„Und die allgemein verbreitete Angst, dass ein zufälliger Passant einen Fremden infiziert? Hier ist der Vortrag auf Grundschulniveau von der CDC: Man geht davon aus, dass sich COVID-19 hauptsächlich durch engen Kontakt von Mensch zu Mensch in Atemtröpfchen von jemandem, der infiziert ist, verbreitet. Menschen, die infiziert sind, haben oft Krankheitssymptome. Einige Menschen ohne Symptome sind möglicherweise in der Lage, das Virus zu verbreiten [was die Wissenschaft aus China als unwahr erwiesen hat].

Nicht nur, dass eine solche Schlussfolgerung in jedem Postdoktorandenprogramm ein Durchfallen rechtfertigen würde, ich bin mir ziemlich sicher, dass der durchschnittliche Wissenschaftslehrer der achten Klasse diese Passage mit einem großen Rotstift markieren würde. ‚Gedacht.‘ ‚Etwas?‘ ‚Darf?‘ Denken Sie daran, dass es keine Links zu wissen-schaftlichen Studien oder Abhandlungen gibt, die der durchschnittlich denkende Mensch überprüfen müsste, um zu entscheiden, ob diese Behauptungen legitim sind.

Die CDC kann sich auch nicht recht entscheiden, was die Sicherheit von großen Ver-sammlungen in der COVID-Ära betrifft. Mitte März forderte die Agentur die Amerikaner auf, Versammlungen mit 250 oder mehr Personen zu begrenzen. Einige Wochen später drängte das Weiße Haus auf Geheiß der CDC die Amerikaner, Versammlungen mit mehr als 10 Personen zu vermeiden. Es gibt jedoch keine Wissenschaft, die diese Zahl unter-stützen könnte. Was ist so schicksalhaft an 250 Menschen? Warum nicht 175? Und warum 10 Personen? Warum nicht 16 oder 17?“

Der Artikel nimmt so viele Gouverneure ins Visier, die mit diesen völlig unhaltbaren Empfehlungen absolut im Rennen sind:

„Sogar dieser verschwommene Ratschlag wurde von dem kleinen Tyrannen, der in jedem großen Staatsgouverneur, Kleinstadtbürgermeister und Präsidenten der Hausbesitzervereinigung lauert, verfälscht. Am Wochenende hat die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, den Leuten verboten, zum Nachbarn zu gehen. ‚Alle öffentlichen und privaten Versammlungen jeglicher Größe sind verboten‘, kündigte Whitmer an. ‚Die Leute können das Haus immer noch für Aktivitäten im Freien verlassen [...] Freizeitaktivitäten sind immer noch erlaubt, solange sie außerhalb eines Abstands von sechs Fuß von allen anderen stattfinden.‘ [...] Nach dem Abklingen dieser Krise wird es eine Menge Gewissensbisse geben: Ganz oben auf der Liste sollte die Forderung stehen, die wissenschaftliche Begründung dafür zu kennen, uns zu einer Zeit sechs Fuß voneinander entfernt zu halten, als die Menschen einander am meisten brauchten.“

Kürzlich hat einer der führenden wissenschaftlichen Berater von Premierminister Boris Johnson in Großbritannien das gleiche Argument vorgebracht. In der vergangenen Woche berichtete er in der Daily Mail in einem Artikel mit dem Titel „Wissenschaftlicher Berater der Regierung“, dass Großbritanniens Zwei-Meter-Regel zur sozialen Distanzierung unnötig sei und auf „sehr fragilen“ Beweisen beruhe. Professor Robert Dingwall erklärte:

„Ich denke, es wird viel schwieriger sein, die Einhaltung einiger Maßnahmen zu erreichen, für die es wirklich keine Evidenzgrundlage gibt“, sagte er. „Ich meine, die Zwei-Meter-Regel wurde aus dem Nichts heraufbeschworen.“

Wenn man alle Fakten verdauen kann, die wir jetzt über COVID-19 wissen, dann macht meiner Meinung nach die einfachste Politikempfehlung tatsächlich am meisten Sinn: Wenn Sie COVID-19 haben, bleiben Sie zu Hause. Wenn Sie ausgehen müssen, tragen Sie eine Maske. Für alle anderen gilt, waschen Sie sich die Hände und machen Sie mit Ihrem Leben weiter. Es hätte so einfach sein sollen, aber stattdessen haben wir uns entschieden, die Gesellschaft einzusperren, ein beispielloser Schritt. Und warum?

Oh, und das ist eine echte Schlagzeile. Gott stehe uns allen bei.

„Die Abriegelungen waren der schwarze Schwan.“

In der Tat, warum haben wir die Gesellschaft abgeschottet, und hat es funktioniert? Ich habe den obigen Satz aus einem Meinungsartikel im Wall Street Journal gestohlen, den das Mitglied des Editorial Board Holman W. Jenkins, Jr. geschrieben hat, ich glaube, er hat ihn perfekt eingefangen:

„Wir haben vernünftig angefangen. ‚Das ist nichts, worüber sich [amerikanische Fami-lien] generell Sorgen machen müssen’, sagte Dr. Nancy Messonnier von der CDC Mitte Januar. ‚Es ist ein sehr, sehr geringes Risiko für die Vereinigten Staaten‘, sagte Dr. Antho-ny Fauci eine Woche später. Noch am 11. März drängte Bill de Blasio, der Bürgermeister von New York, die Anwohner dazu, ihre Geschäfte ganz normal zu machen — so kaltblütig dies auch zu sein schien, es waren damals die richtigen Aussagen. Unter ‚die Kurve abflachen‘ sind Änderungen im öffentlichen Verhalten erst dann nötig, wenn sie gebraucht werden.

Drehen Sie das ein bisschen in Ihrem Kopf herum. Je besser wir örtliche Krankenhäuser ausstatten, desto weniger müssen wir örtliche Unternehmen und ihre Mitarbeiter in den Bankrott treiben, um das Virus zu bremsen, während es seinen Lauf durch die Gesellschaft nimmt. Das war die Idee, mit der wir begonnen haben. Nicht einmal die Studie des Imperial College in Großbritannien, die die politischen Entscheidungsträger der Welt so alarmiert hat, empfahl wahllose Abriegelungen und die Anordnung von Schutzräumen vor Ort. Wenn wir meinten, was wir sagten, sind wir an vielen Stellen über das Ziel hinausgeschossen. Die Betten sind leer. Ein Mangel an Beatmungsgeräten ist nicht eingetreten. Wir haben es versäumt, genügend Kapazitäten für die Behandlung anderer Krankheiten wie Schlaganfall und Herzinfarkt bereitzustellen. Das kostet Menschenleben.

Was ist passiert? Von Bill Gates bis zu Ihrem Lokalredakteur watschelte eine neue Priorität in den Vordergrund. Wir beschlossen, dass, was auch immer dazu beiträgt, dass täglich etwa 8.000 Amerikaner routinemäßig getötet werden, es nicht das Coronavirus sein sollte.

Unfälle, ja: 6 Prozent der Todesfälle. Herzerkrankungen, ja: 23 Prozent. Grippe und Lungenentzündung, ja: 2 Prozent.

Diese Todesfälle sind erlaubt, aber nicht die durch das Coronavirus verursachten Todes-fälle, selbst auf Kosten des wirtschaftlichen Ruins von Millionen. Natürlich steht es den Medien und der Öffentlichkeit frei, jetzt zu entscheiden, dass sie nie die Kurve abflachen wollten; sie wollten vom Virus ganz verschont bleiben. Aber erklären Sie, wie dies geschehen soll. Und erklären Sie, warum. Das Magazin The Economist sagt, dass wir die Wirtschaft ohne ein ‚beispielloses‘ Testregime im Wert von 180 Milliarden Dollar nicht wieder in Gang bringen können. Beispiellos ist ein interessantes Wort, weil China, ein Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern und acht Städten, die größer sind als New York, ein solches System entweder unbemerkt entwickelt haben muss oder es nicht für notwendig erachtet hat.“

Warum haben wir uns überhaupt abgeschottet? Hier sind die Fakten.

Fakt Nr. 8: Die Idee, eine ganze Gesellschaft einzusperren, war nie gemacht worden, und wird von keiner Wissenschaft unterstützt, sondern es gibt nur theoretische Modelle

Tatsächlich wurde die Idee, alle Menschen einzusperren, zum ersten Mal 2006 in diesem Papier mit dem Titel „Targeted Social Distancing Designs for Pandemic Influenza“ aufgeworfen. In dem Papier wurde ausführlich dargelegt, „wie eine auf soziale Kontaktnetzwerke ausgerichtete Eindämmung gestaltet werden kann“, und es wurden (mehr dazu gleich!) verschiedene Ergebnisse auf der Grundlage des menschlichen Verhaltens modelliert. Zu jener Zeit setzten sich kühlere Köpfe durch und kritisierten die Ideen in dem Papier, insbesondere die Kritik von Dr. D.A. Henderson, dem Mann, der die öffentlichen Bemühungen um die Ausrottung der Pocken anführte. Nach Angaben der New York Times:

„Dr. Henderson war davon überzeugt, dass es keinen Sinn mache, Schulen zur Schließung zu zwingen oder öffentliche Versammlungen zu verbieten. Teenager würden aus ihren Häusern fliehen und sich im Einkaufszentrum herumtreiben. Schulspeisungsprogramme würden geschlossen, und verarmte Kinder würden nicht genug zu essen haben. Das Krankenhauspersonal hätte es schwer, zur Arbeit zu gehen, wenn ihre Kinder zu Hause wären.“

Die von Dr. Mecher und Dr. Hatchett ergriffenen Maßnahmen würden ‚zu einer erheblichen Störung des sozialen Funktionierens der Gemeinschaften und möglicherweise zu ernsthaften wirtschaftlichen Problemen führen‘, schrieb Dr. Henderson in seinem eigenen akademischen Aufsatz als Antwort auf ihre Ideen.

Die Antwort, darauf bestand er, war, hart durchzugreifen:

„Lassen Sie die Pandemie sich ausbreiten, behandeln Sie Menschen, die krank werden, und arbeiten Sie schnell daran, einen Impfstoff zu entwickeln, um zu verhindern, dass die Pandemie zurückkehrt.“

Bald darauf verfassten Dr. Henderson und mehrere andere vorausschauende Kollegen ein wichtiges Papier, das viele dieser Ideen zusammenfasste: Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic Influenza, einschließlich dieser erstaunlichen Schlussfolgerung — angesichts des gerade Geschehenen:

„Es gibt keine historischen Beobachtungen oder wissenschaftlichen Studien, die die Eindämmung von Gruppen möglicherweise infizierter Menschen durch Quarantäne über längere Zeiträume unterstützen, um die Ausbreitung der Grippe zu verlangsamen. Eine Schreibgruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kam nach Durchsicht der Literatur und unter Berücksichtigung aktueller internationaler Erfahrungen zu dem Schluss, dass ‚erzwungene Isolierung und Quarantäne ineffektiv und unpraktisch sind‘. Trotz dieser Empfehlung von Experten wird eine obligatorische Quarantäne in großem Umfang von einigen Behörden und Regierungsbeamten weiterhin als eine Option in Betracht gezogen.

Das Interesse an der Quarantäne spiegelt die Ansichten und Bedingungen wider, die vor mehr als 50 Jahren vorherrschten, als viel weniger über die Epidemiologie von Infektionskrankheiten bekannt war und als es in einer weniger dicht besiedelten Welt weit weniger internationale und inländische Reisen gab. Es ist schwierig, die Umstände im vergangenen halben Jahrhundert zu erkennen, unter denen eine groß angelegte Quarantäne bei der Bekämpfung einer Krankheit wirksam eingesetzt wurde.“

Und sie endeten mit einem Satz, der so wichtig ist, dass ich eine wirklich große Schrift verwenden werde:

„Die negativen Folgen einer groß angelegten Quarantäne sind so extrem (Zwangseinsperrung kranker Menschen mit den gesunden; völlige Einschränkung der Bewegungsfreiheit großer Bevölkerungsgruppen; Schwierigkeiten bei der Versorgung der Menschen innerhalb der Quarantänezone mit lebenswichtigen Hilfsgütern, Medikamenten und Lebensmitteln), dass diese Abhilfemaßnahme nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden sollte.“

Wenn Sie mehr über die Ursprünge der Abriegelungsidee lesen möchten und darüber, wie sie in Kreisen des öffentlichen Gesundheitswesens weiter verbreitet wurde, lesen Sie den Artikel „Die Ursprünge der Abriegelungsidee 2006“. Wenn Sie mehr über Dr. D.A. Henderson lesen möchten, lesen Sie „Wie eine freie Gesellschaft mit Pandemien umgeht, so der legendäre Epidemiologe und Pockenerreger Donald Henderson“. Beide Artikel sind großartig und werden Ihnen den Magen umdrehen, wenn Sie sich vorstellen, wie viele gute Wissenschaftler wussten, dass ein Lockdown eine Katastrophe sein und mehr Leben kosten würde, als er jemals retten könnte.

Wahrscheinlich sind Sie ebenso schockiert, wenn Sie sehen, dass die Weltgesundheits-organisation noch im Jahr 2019 in ihrem Bericht mit dem Titel „Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza“ die Idee einer totalen Abriegelung nicht einmal aufgelistet hat. Hier ist ihre Tabelle mit 18 möglichen nicht-pharmazeutischen Maßnahmen, die Länder im Falle einer Pandemie ergreifen können. Beachten Sie all die Dinge, die unter der Zeile „Unter keinen Umständen empfohlen“ aufgeführt sind und die jetzt jeden Tag passieren!

Anm. d. Übers.: Besonders beachtenswert die Empfehlung der WHO, unter keinen Umständen und bei keiner Gefahrenstufe die Grenzen zu schließen!

Offensichtliche Frage: Wenn es keine Wissenschaft zur Unterstützung eines Lockdown gäbe und wir noch nie einen Lockdown durchgeführt hätten und viele im Bereich der öffentlichen Gesundheit sagten, es wäre eine schreckliche Idee, warum ist es dann passiert? Soweit ich das beurteilen kann, gibt es wirklich zwei Antworten.

Die erste Antwort ist, dass die Weltgesundheitsorganisation zu Beginn der Pandemie die chinesische Reaktion auf die Abriegelung der Provinz Hubei lobte, was der Legitimierung der Praxis diente, obwohl es nur sehr wenige Daten über die tatsächliche Wirksamkeit der chinesischen Abriegelung gab. Dieser Artikel erörtert das Problem und wirft die Frage auf:

Was hat die WHO umgestimmt und sie veranlasst, die Reaktion der chinesischen Behörden in der Provinz Hubei zu loben, die die virtuelle Einkerkerung von 60 Millionen Menschen beinhaltete? Mehr als alles andere war es dies, was die Regierungen in aller Welt dazu bewogen hat, ihre Bürger einzusperren.

Die zweite Antwort ist, dass neu geschaffene Krankheitsmodelle die führenden Politiker der Welt zu Tode erschreckten, und die Modellierer waren bereit, eine einfache Lösung für ihre erfundenen Zahlen anzubieten: alles abriegeln, jetzt!

Fakt Nr. 9: Die Epidemie-Modelle von COVID-19 waren katastrophal falsch, und sowohl die Menschen als auch die Praxis des Modellierens haben eine schreckliche Geschichte

Während der COVID-19-Pandemie wurden viele Krankheitsmodelle verwendet. Zwei davon waren besonders einflussreich für die öffentliche Politik der Abriegelung: das Imperial College in Großbritannien und die IHME in Washington, USA. Beide haben sich als ungemilderte Katastrophen erwiesen.

Das Imperial College: Man kann mit Sicherheit sagen, dass der Grund für die Abriegelung durch die Vereinigten Staaten und die Verlängerung der Abriegelungen durch das Weiße Haus fast ausschließlich auf die von Professor Neil Ferguson vom Imperial College geschaffenen Modelle zurückzuführen ist. Wie die Washington Post erklärte:

„Offizielle Stellen sagten, die auffällige Prognose des Imperial College von 2,2 Millionen Toten habe Trump davon überzeugt, den Ausbruch nicht länger abzutun und ihn ernster zu nehmen. Desgleichen sagten Beamte, die neue Prognose von 100.000 bis 240.000 Toten habe Trump davon überzeugt, die Beschränkungen um 30 Tage zu verlängern und seinen Vorstoß aufzugeben, Teile des Landes bis Ostern wieder zu öffnen, was nach Ansicht vieler Gesundheitsexperten den Ausbruch verschlimmert haben könnte.“

Seltsamerweise hat Professor Ferguson in der Vergangenheit Pandemien massiv überschätzt, aber offenbar hat sich niemand die Mühe gemacht, dies bei der Befolgung seines Rates zu berücksichtigen.

Der Spectator buchstabierte seine unglaublich schlimmen Voraussagen zu drei früher auftretenden Krankheiten, er machte tatsächlich noch mehr schreckliche Voraussagen, ich hebe nur drei hervor:

2002, Rinderwahnsinn (Mad Cow Disease):

Im Jahr 2002 sagte Ferguson voraus, dass zwischen 50 und 50.000 Menschen wahrscheinlich an BSE (Rinderwahnsinn) durch Rindfleisch sterben würden. Er sagte auch voraus, dass diese Zahl auf 150.000 steigen könnte, wenn es auch eine Schafseuche gäbe. Im Vereinigten Königreich gab es bisher nur 177 Todesfälle durch BSE.

2005, Vogelgrippe:

Im Jahr 2005 sagte Ferguson, dass bis zu 200 Millionen Menschen an der Vogelgrippe sterben könnten. Er sagte dem Guardian, dass „etwa 40 Millionen Menschen 1918 beim Ausbruch der Spanischen Grippe starben [...] Heute gibt es sechsmal so viele Menschen auf der Erde, sodass man die Zahl wahrscheinlich auf etwa 200 Millionen Menschen erhöhen könnte“. Am Ende starben zwischen 2003 und 2009 weltweit nur 282 Menschen an der Krankheit.

2009, Schweinegrippe:

2009 sagten Ferguson und sein Imperial-Team voraus, dass die Schweinegrippe eine Sterb-lichkeitsrate von 0,3 bis 1,5 Prozent aufweise. Seine wahrscheinlichste Schätzung war, dass die Sterblichkeitsrate 0,4 Prozent betrage. Eine Regierungsschätzung, die auf Fergusons Ratschlag basierte, sagte als „vernünftiges Worst-Case-Szenario“ aus, dass die Krankheit zu 65.000 Todesfällen in Großbritannien führen würde. Am Ende tötete die Schweinegrippe im Vereinigten Königreich 457 Menschen und hatte eine Sterblichkeitsrate von nur 0,026 Prozent bei den Infizierten.

Ich weiß nicht, meinen Sie nicht, dass die Geschichte mehr hätte zählen sollen, bevor man sich auf sein Modell verließ, um unser ganzes Land abzuschotten? Es wird sogar noch schlimmer. Laut National Review:

„Johan Giesecke, der ehemalige Chefwissenschaftler des Europäischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung und -prävention, hat Fergusons Modell als ‚die einflussreichste wissenschaftliche Arbeit’ bezeichnet, die es je gegeben hat. Er sagt auch, es sei leider ‚eines der falschesten’.“

Und noch mehr:

„Jay Schnitzer, ein Experte auf dem Gebiet der Gefäßbiologie und ehemaliger wissenschaftlicher Leiter des Sidney Kimmel Cancer Center in San Diego, sagt mir: ‚Normalerweise sage ich das nur ungern über einen Wissenschaftler, aber er tanzt an der Grenze zum publikumswirksamen Scharlatan’.“

Ein einfaches Beispiel dafür, wie falsch das Modell des Imperial College war, wäre Schweden, hier sind die Details:

Tatsächlich hat sich Fergusons Imperial-College-Modell als völlig unzutreffend erwiesen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Es sagte voraus, Schweden würde einen hohen Preis dafür bezahlen, dass es keine Sperre gab, mit 40.000 COVID-Toten bis zum 1. Mai und 100.000 bis Juni. Schweden hat nun 2.854 Todesfälle zu verzeichnen und vor zwei Wochen einen Höchststand erreicht. Wie Fraser Nelson, Herausgeber des britischen Spectator, anmerkt: „Das Modell des Imperial College ist um eine Größenordnung falsch.“

Und schließlich:

„In der Tat hat sich Ferguson so oft geirrt, dass einige seiner Modellkollegen ihn ‚den Meister der Katastrophe’ nennen.“

Oh, und Professor Ferguson ist kürzlich von seinem Posten zurückgetreten, weil er die Sperr-stunde nicht eingehalten hat ... um eine Affäre mit einer verheirateten Frau zu haben. Ich schließe mit einem Zitat des Mannes, von dem ich glaube, dass er sich als größter Held dieses ganzen Schlamassels erweisen wird, der Schwede Anders Tegnell, der Mann, der sich gegen die Abriegelung seines Landes entschieden hat:

„Eine Person, die dem Modell von Professor Ferguson skeptisch gegenübersteht, ist Anders Tegnell, der Epidemiologe, der die schwedische Regierung beraten hat. ‚Es ist keine von Experten begutachtete Arbeit’, sagte er und bezog sich dabei auf die Arbeit des Imperial College vom 16. März. ‚Sie könnte richtig sein, aber könnte auch schrecklich falsch sein. In Schweden sind wir ein wenig überrascht, dass sie eine solche Wirkung hatte.’“

IHME: Wenn das Modell des Imperial College wirklich die Motivation für den Lockdown sowohl für Präsident Trump, Boris Johnson als auch für viele andere führende Politiker der Welt war, dann waren die IHME-Modelle fast immer die „Wissenschaft“, die die Gouver-neure der Bundesstaaten zitieren, um zu zeigen, wie viele Leben durch ihren Lockdown gerettet werden. Es ist wirklich ein netter Auftritt. Finden Sie ein Modell, das die Todesfälle in Ihrem Bundesstaat massiv überschätzt, sperren Sie es ab, und lassen Sie sich dann von den Modellierern zeigen, wie viele Leben Sie gerettet haben. Glücklicherweise haben andere Wissenschaftler zugeschaut, und das IHME-Modell hat von Professoren der Universität Sydney, Northwestern, und der UTEP eine der heftigsten Niederlagen erhalten, die ich je in der wissenschaftlichen Literatur gesehen habe. Unter dem Titel „Learning as we go — An Examination of the Statistical Accuracy of COVID-19 Daily Death Count Predictions“ (Lernen wie wir gehen — Eine Untersuchung der statistischen Genauigkeit der täglichen Todeszahlvorhersagen), die letzte Woche veröffentlicht wurde, sagt die Studie effektiv, dass das IHME-Modell gefährlich ungenau ist, das aber auf eine etwas herzliche, wissenschaftliche Art und Weise. Die Autoren schreiben:

„Konkret fiel die wahre Zahl der Todesfälle am nächsten Tag in 76 Prozent der Fälle außerhalb der IHME-Vorhersageintervalle, im Vergleich zum erwarteten Wert von 5 Prozent. Was die aktualisierten Modelle betrifft, so zeigen unsere Analysen, dass die April-Modelle, wenn überhaupt, nur eine geringe Verbesserung der Genauigkeit der Vorhersagen der Punktschätzung zeigen.“

Und dann landen sie den großen Schlag:

„Unsere Analyse stellt die Nützlichkeit der Vorhersagen für die politische Entscheidungsfindung und die Ressourcenallokation in Frage.“

Auf Englisch: Die IHME-Modelle sind so schlecht in der Vorhersage, dass man sich auf sie nicht verlassen sollte. Brauchen Sie mehr? Andrew McCarthy vom National Review hat bereits am 9. April die Ungenauigkeit und Nutzlosigkeit der IMHE-Modelle sehr wortgewandt kritisiert:

„Das Modell, auf das sich die Regierung verlässt, ist einfach unzuverlässig. Es liegt nicht daran, dass die soziale Distanzierung die Gleichung verändert hätte; es liegt daran, dass die Grundannahmen der Gleichung so völlig falsch sind, dass sie nicht nur 72 Stunden lang einigermaßen stabil bleiben können. Und wohlgemerkt, wenn wir feststellen, dass sich die Regierung auf die Modelle verlässt, dann meinen wir das Verlassen auf die Politik, einschließlich der Politik der vollständigen Schließung amerikanischer Unternehmen und des Versuchs, die Menschen in ihren Häusern einzusperren, weil, wie es heißt, keine geringeren Maßnahmen ausreichen.“

Und was glaubt Mr. McCarthy, ein leitender Mitarbeiter des National Review Institute, wie diese Modelle funktioniert haben?

„Den Zusammenbruch eines Schlüsselmodells, mit dem die Regierung die Nation über die katastrophale Bedrohung durch das Coronavirus alarmiert hat, als verblüffend zu bezeichnen, würde dieser Entwicklung nicht gerecht werden.“

Meine eigene Gouverneurin hier in Oregon, Kate Brown, beruft sich gern auf die Phrase, dass sie „der Wissenschaft folgt“. Kürzlich hat ein Bezirksgericht ihre Sperrungsverfügung aufgehoben, nachdem eine Klage von mehreren Kirchen eingereicht worden war. Gouverneur Brown veröffentlichte diese Erklärung:

„Seit Beginn dieser Krise habe ich im Rahmen meiner Autorität gearbeitet, mich an Wissenschaft und Daten orientiert und den Rat medizinischer Experten befolgt. Diese Strategie hat Leben gerettet und die Oregonier vor dem Schlimmsten der COVID-19-Pandemie geschützt.“

Auf welche „Wissenschaft“ verlässt sich Gouverneurin Brown? Auf das IHME-Modell. Glauben Sie immer noch, dass das „Wissenschaft“ ist?

Schließlich schrieb Michael Fumento einen ausgezeichneten Artikel, in dem er argumentierte:

„Nach wiederholten Misserfolgen ist es an der Zeit, die Epidemiemodelle endgültig abzuschaffen.“

Wie er erklärt:

„Die Modelle haben im Wesentlichen drei Zwecke: 1. Das Bedürfnis der Öffentlichkeit nach einer Zahl, irgendeiner Zahl, zu befriedigen; 2. die Aufmerksamkeit der Medien auf den Modellierer zu lenken; und 3. den Menschen eine Heidenangst einzujagen, um sie dazu zu bringen, ‚das Richtige zu tun’. Das kann definiert werden als ‚die Kurve abflachen’, damit die Gesundheitssysteme nicht außer Kraft gesetzt werden, oder als Ermutigung der Menschen, zu Schafen zu werden und Einschränkungen von Freiheiten zu akzeptieren, die ihnen nicht einmal während Kriegen auferlegt wurden. Wie Ferguson wissen auch alle Modellierer, dass die Schlagzeilen immer das obere Ende widerspiegeln werden, ganz gleich, was am unteren Ende steht. Angenommen, es ist überhaupt möglich, eine Epidemie zu modellieren, dann sind die Mainstream-Presse-Staffelläufe so konzipiert, dass sie Panik fördern.“

Meinung Nr. 2: Roger Koppl, im Kopf eines Seuchenmodellierers:

Ich fand einfach, dass dies eine großartige Beschreibung der menschlichen Seite eines Krankheitsprognostikers ist, geschrieben von Roger Koppl, Professor für Finanzwirtschaft aus Syrakus:

„Denken Sie, wenn Sie es wären. Sie sind Epidemiologe, und der Premierminister ruft Sie an, um Sie zu fragen, wie viele sterben werden, wenn wir keinen Lockdown haben. Was sagen Sie ihm? Sie können nicht einfach die Zahl nachschlagen. Die Pandemie nimmt erst jetzt ihren Lauf, und Ihr Wissen darüber ist entsprechend lückenhaft. Das ist schwer zu sagen. Jede Zahl ist eine Vermutung. Wenn Sie dem Premierminister eine niedrige Zahl nennen, gibt es keinen Lockdown. Was, wenn er Ihre niedrige Zahl akzeptiert und wir keinen Lockdown haben? Dann ist vielleicht alles in Ordnung. Aber vielleicht wird es viel mehr Tote geben, als Sie vorhergesagt haben. Man wird man Ihnen die Schuld geben. Man wird Sie als schlechten Wissenschaftler beschämen. Und, weil Sie ein guter und anständiger Mensch sind, werden Sie sich schuldig fühlen. Vorwürfe, Scham und Schuldgefühle. Das ist ein schlechtes Ergebnis.

Wenn Sie ihm eine hohe Zahl nennen, gibt es einen Lockdown. Niemand wird jemals sagen können, dass Ihre Schätzung zu hoch war, weil Ihre Schätzung von keinem Lockdown ausging. Selbst wenn viele Menschen während des Lockdowns sterben, können Sie sagen: ‚Sehen Sie? Überlegen Sie, wie viel schlimmer es ohne den Lockdown gewesen wäre.’ Wenn Sie also dem Premierminister eine hohe Zahl nennen, erhalten Sie Anerkennung dafür, dass Sie Leben gerettet haben. Sie werden stolz auf Ihren hervorragenden Ruf als Wissenschaftler sein können. Und Sie werden sich nicht wegen verlorener Leben schuldig fühlen müssen. Lob, Stolz und Unschuld. Dies ist ein gutes Ergebnis. Die Logik der Situation ist klar. Sie haben jeden Anreiz, Unheil und Finsternis vorauszusagen, wenn kein Lockdown angeordnet wird.“

Das ergibt Sinn, und ich denke, die meisten amerikanischen Gouverneure, die den Lockdown angeordnet haben, gehen davon aus, dass wir X Todesopfer haben werden. Jetzt sagt das Modell, dass der Lockdown einen Bruchteil der X Todesfälle sicherte — ich bin Ihr Retter!

Fakt Nr. 10: Die Daten zeigen, dass die Abriegelungen keine Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf hatten.

Das ist sicherlich die Tatsache, mit der die Menschen es am schwersten haben werden: Wer will schon glauben, dass all dieses Leiden und die Isolation ohne Grund waren? Aber es gibt mehr als genug Staaten und Länder, die nicht abgeriegelt oder für eine viel kürzere Zeit oder auf eine ganz andere Weise eingeschlossen waren, um eine Fülle von Daten zu liefern. Die vielleicht einfachste Erklärung dafür, warum die Abriegelungen nicht wirksam waren, ist die leichteste: COVID-19 war viel früher im Umlauf, als Experten dachten. Das allein würde schon erklären, warum Lockdowns so unwirksam waren, aber wie auch immer die endgültige Erklärung aussehen mag, lassen Sie uns sehen, was die Daten aussagen.

Ich beginne mit einer Quelle, die Sie vielleicht für ungewöhnlich halten, der globalen Bank JP Morgan. Von allen Fakten, über die ich berichtet habe, ist diese über die Ineffektivität von Lockdowns die am stärksten politisierte, weil sie benutzt wird, um das Schuldzuweisungsspiel zu beginnen. JP Morgan hingegen erstellt ihre Analyse, um etwas sehr unparteiisches zu tun: Geld zu verdienen. Ihre Analysten werten die Daten aus, um zu sehen, welche Volkswirtschaften als erste wieder anspringen werden, und man sollte sich an diesem Punkt nicht wundern, wenn man drei Dinge entdeckt: 1. die am wenigsten geschädigten Volkswirtschaften sind diejenigen, die die am wenigsten belastenden Lockdowns durchgeführt haben, 2. die Aufhebung der Lockdowns hatte keine negativen Auswirkungen auf Todesfälle oder Krankenhausaufenthalte und 3. die Aufhebung der Lockdowns hatte die Virusübertragung nicht erhöht. Die Lektüre der Schlussfolgerungen von JP Morgan ist zutiefst deprimierend, denn hier in den USA durchlaufen viele Gemeinden trotz überwältigender Beweise für ihre Ineffektivität nach wie vor viele verschiedene Lockdown-Mandate. Betrachten Sie diese Grafik von JP Morgan, die zeigt, „dass in vielen Ländern die Infektionsraten nach Beendigung der Abriegelung eher zurückgingen als wieder anstiegen — was darauf hindeutet, dass das Virus möglicherweise eine eigene ‚Dynamik’ hat, die in keinem Zusammenhang mit den Nothilfemaßnahmen steht“.



In fast allen Ländern hat die Infektionsrate mit COVID-19 abgenommen, nachdem die Abriegelung aufgehoben wurde. (Anm.d.Übersetzers: In vielen Ländern war die Infektionsrate sogar bereits ganz unten, bevor die Abriegelung beschlossen wurde.)

Der JP-Morgan-Stratege und Autor der Veröffentlichung Marko Kolanovic ist ein weiterer meiner Helden, denn er sagt all das, was ich mir wünschte, dass viele andere Leute es sagen würden, bedenken Sie dieses Zitat:

„Im Gegensatz zu den rigorosen Tests neuer Medikamente wurden die Lockdowns mit wenig Rücksicht darauf verhängt, dass sie nicht nur wirtschaftliche Verwüstungen anrich-ten könnten, sondern möglicherweise mehr Todesopfer fordern als COVID-19 selbst.“

Kolanovic und sein Team zeigen auch, dass die Übertragbarkeit des Virus nach Aufhebung der Sperrmaßnahmen in den US-Bundesstaaten durch die als „RO“ bekannte Messung tatsächlich abgenommen hat. Wie die Daily Mail erklärt, „sahen viele Bundesstaaten eine niedrigere Übertragungsrate (R), nachdem die vollständigen Sperren aufgehoben worden waren“.

Auch die sogenannte R-Zahl (RO) ging nach unten, nachdem die Abriegelung aufgehoben wurde.

TJ Rogers, der Gründer von Cypress Semiconductor, und ein Team seiner Ingenieure analysierten die Daten ebenfalls und veröffentlichten ihre Ergebnisse in einem Artikel im Wall Street Journal unter dem Titel „Retten Lockdowns viele Leben? An den meisten Orten sagen die Daten Nein“. Sie erklären:

„Wir haben eine einfache Korrelation der Todesfälle pro Million und Tage bis zur Abriegelung (Lockdown) durchgeführt, die von minus 10 Tagen (einige Staaten schlossen vor jedem Anzeichen von COVID-19) bis zu 35 Tagen für South Dakota reichte, einem von sieben Staaten mit begrenzter oder keiner Abrieglung. Der Korrelationskoeffizient lag bei 5,5 Prozent — so niedrig, dass die Ingenieure, die ich früher beschäftigt habe, ihn als ‚keine Korrelation’ zusammengefasst und nach der wahren Ursache des Problems gesucht hätten.“

Übersetzung: Etwas anderes als der Lockdown muss den Verlauf des Virus erklären (siehe Fakt Nr. 14). Thomas A. J. Meunier von der Woods Hole Oceanographic Institution veröffentlichte diesen Bericht Anfang Mai unter dem Titel „Vollständige Sperrmaßnahmen in westeuropäischen Ländern haben keine offensichtlichen Auswirkungen auf die COVID-19-Epidemie“. Wie der Bericht von JP Morgan ist auch seine Schlussfolgerung deprimierend:

„Unsere Ergebnisse zeigen einen allgemeinen Verfallstrend bei den Wachstumsraten und Reproduktionszahlen zwei bis drei Wochen, bevor die vollständige Abschottungspolitik sichtbare Auswirkungen haben dürfte. Der Vergleich der Beobachtungen vor und nach der Abriegelung zeigt eine kontraintuitive Verlangsamung des Verfalls der Epidemie nach der Abriegelung.“

Und das Entscheidende:

„Schätzungen der täglichen Todesfälle und der Gesamtzahl der Todesfälle unter Verwendung von Trends vor der Abriegelung lassen darauf schließen, dass durch diese Strategie im Vergleich zu einer weniger restriktiven, sozial distanzierenden Politik vor der Abriegelung keine Leben gerettet wurden.“

Elain He und Kollegen von Bloomberg analysierten auch die Daten in diesem Artikel mit dem Titel „Die Ergebnisse von Europas Lockdown-Experiment liegen vor“. Ihre Schlussfolgerung wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen:

„Aber, wie unser nächstes Diagramm zeigt, gibt es kaum eine Korrelation zwischen der Schwere der Restriktionen einer Nation und der Frage, ob es ihr gelungen ist, die Zahl der überzähligen Todesfälle einzudämmen — ein Maß, das die Gesamtzahl der Todesfälle im Vergleich zu normalen Trends betrachtet.“

Wenn wir von Europa sprechen, sollten wir alle Gott danken für Schweden. Indem sie sich nicht für eine Abriegelung entschieden haben, haben die Schweden bewiesen, dass die Gesellschaft auch ohne eine strenge Abriegelung überleben kann, und ihre Ergebnisse werden hoffentlich verhindern, dass es jemals wieder zu einer Abriegelung kommt. Wenn Sie diese Geschichte aufmerksam verfolgt haben, wissen Sie, dass die Neinsager den Untergang Schwedens (und Floridas und Georgiens, mehr dazu gleich) vorhersagten, und nichts davon ist eingetreten. Praktischerweise lobte die Weltgesundheitsorganisation nicht nur die Reaktion auf die chinesische Abriegelung in Wuhan — die wahrscheinlich den Abriegelungswahn entzündete —, sondern hielt Schweden als Vorbild für die Bekämpfung einer Epidemie fest. (Lesen Sie dazu: „WHO kehrt den Kurs um, lobt Schweden, dass es die Abriegelung ignorierte “).

Fakt Nr. 11: Florida wurde spät verriegelt, früh geöffnet, und es geht ihm gut, trotz der Untergangsprognosen

Der beste Artikel, den ich über Floridas Gouverneur Ron DeSantis gelesen habe, stammt aus diesem Beitrag in der National Review vom 20. Mai. Ich war angenehm überrascht, was für ein rationaler Geschichtsstudent Gouverneur Desantis war, wenn er erklärt:

„Eines der Dinge, die mich während der ganzen Zeit beschäftigten, war, dass ich mich mit der Pandemie von 1918, '57, '68, beschäftigte, und dass im Mai 1918 zwar einige Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen wurden, aber nie nur ein nationaler Abschluss. Es gab wirklich keine beobachteten Erfahrungen darüber, welche negativen Auswirkungen das haben würde.“

Im Gegensatz zu vielen seiner Amtskollegen empfand Gouverneur Desantis Weltuntergangsmodelle als wenig hilfreich:

„Das DeSantis-Team legte auch nicht viel Wert auf düstere Projektionen. ‚Wir haben schon sehr früh irgendwie das Vertrauen in Modelle verloren’, sagt ein Gesundheits-beamter aus Florida. ‚Wir sehen uns die Modelle genau an, aber wie kann man sich auf etwas verlassen, wenn es heißt, dass man in einer Woche seinen Höhepunkt erreichen wird, und am nächsten Tag bereits den Höhepunkt erreicht hat?’ Stattdessen ‚fingen wir an, uns wirklich auf das zu konzentrieren, was wir sahen’.“

Stattdessen näherten sie sich mit Gewehrschüssen den am meisten gefährdeten Bürgern: den Bewohnern von Pflegeheimen, von denen Florida die meisten im ganzen Land hat:

„Inspektoren und Bewertungsteams besuchten Pflegeheime. Der Staat peilte Einrich-tungen an, in denen, wie Mayhew sagt, ‚wir in der Vergangenheit im Zusammenhang mit der Infektionskontrolle zitiert wurden’. Wir nutzten dies, um unsere Besuche in diesen Einrichtungen zu priorisieren, wobei wir verstanden, dass die Leitlinien der CDC häufig wechselten. Daher lag unser anfänglicher Schwerpunkt auf einer effektiven Ressourcen-schulung, um diesen Einrichtungen Anleitung zu geben und sicherzustellen, dass sie verstehen, wie man beim Staat persönliche Schutzausrüstung anfordert.“

Florida, bemerkt DeSantis, „verlangte, dass alle Mitarbeiter und alle Arbeiter, die ein-traten, auf COVID-Krankheit untersucht werden und ihre Temperatur kontrolliert wird. Jeder, der Symptome zeigte, durfte einfach nicht hineingehen“. Und das Personal musste PSA (Anm. d. Übers.: persönliche Schutzausrüstung) tragen. „Wir setzen unser Geld dort ein, wo unser Mund ist“, fährt er fort.

„Wir erkannten, dass viele dieser Einrichtungen einfach nicht darauf vorbereitet waren, mit so etwas umzugehen. So schickten wir am Ende insgesamt 10 Millionen Masken allein zu unseren Langzeitpflegeeinrichtungen, eine Million Handschuhe, eine halbe Million Gesichtsschutzschilde.“

Florida sicherte die Krankenhäuser ebenfalls mit PSA, aber DeSantis erkannte, dass es den Krankenhäusern nichts nützen würde, wenn die Infektion in den Pflegeheimen außer Kontrolle geriete: ‚Wenn ich PSA in die Pflegeheime schicken kann und sie dort einen Ausbruch verhindern können, wird das mehr zur Senkung der Belastung der Krankenhäuser beitragen, als wenn ich ihnen einfach weitere 500.000 N95-Masken schicke.’

Es kann nicht genug betont werden, wie wichtig diese Einsicht ist und wie sehr sie die Vorgehensweise Floridas im Gegensatz zur Politik von New York und anderen Staaten angetrieben hat. („Ich will andere nicht verleumden, aber es ist unglaublich für mich, es ist schockierend“, sagt der Gesundheitsbeamte Floridas, „dass Gouverneur Cuomo [und andere] in der Lage sind, wirklichen Fragen zu ihrer Politik frühzeitig einfach auszuweichen, um tatsächlich Personen in das Pflegeheim zu schicken, was den wirklichen Daten völlig widerspricht“).

Womit wir bei New York wären, dem Bundesstaat, auf den jeder andere Gouverneur, der seine Leute eingesperrt hat, hinweist und etwas sagt, das besagt, „dass wir durch das frühe Einsperren vermieden haben, New York zu sein“. Ist das wirklich wahr?

(Besonderer Hinweis: Es gibt viele andere Staaten — und Länder — mit ähnlichen Daten wie Florida, darunter Georgia, Texas, Arkansas, Utah, Japan und natürlich Schweden, um nur einige zu nennen. In allen Fällen sagten die Medien den Untergang voraus, und sogar Präsident Trump kritisierte die frühe Öffnung Georgias durch ihren mutigen Gouverneur Brian Kemp, und die Zahlen für Georgia sehen heute großartig aus).

Fakt Nr. 12: Die überdurchschnittlich hohe Sterblichkeitsrate in New York scheint auf einen tödlichen Politikfehler in Verbindung mit aggressiven Intubationen zurückzuführen zu sein.

Forbes hat kürzlich einen Artikel mit dem Titel „The Most Important Coronavirus Statistic: 42 Prozent of U.S. Deaths Are From 0.6 Prozent of the Population“ veröffentlicht, in dem erklärt wird, wie häufig die COVID-19-Todesfälle tatsächlich in einer einzigen Bevölkerung sind:

„2,1 Millionen Amerikaner, das sind 0,62 Prozent der US-Bevölkerung, leben in Pflegeheimen und Einrichtungen für betreutes Wohnen [...] Laut einer Analyse, die Gregg Girvan und ich für die Foundation for Research on Equal Opportunity durchgeführt haben, waren am 22. Mai in den 43 Staaten, die derzeit solche Zahlen melden, erstaunliche 42 Prozent aller COVID-19-Todesfälle in Pflegeheimen und Einrichtungen für betreutes Wohnen zu verzeichnen.“

Forbes weist auch darauf hin, dass das Risiko, an einem Coronavirus-Typ zu erkranken, für die Bewohner von Pflegeheimen nichts Neues ist:

„Die Tragödie ist, dass es nicht so sein musste. Am 17. März, als die Pandemie gerade erst sich zu beschleunigen begann, warnte der Stanford-Epidemiologe John Ioannidis, dass ‚selbst von einigen sogenanntem milden oder gewöhnlichen Coronaviren seit Jahrzehnten bekannt ist, dass die Sterblichkeitsrate bei der Infektion von Menschen in Pflegeheimen bis zu 8 Prozent beträgt’. Ioannidis wurde ignoriert.

In seiner kürzlich erschienenen Meta-Analyse über die tatsächliche Sterblichkeitsrate nach Infektion mit COVID-19 erklärte Dr. Ioannidis den politischen Fehler in New York, der wahrscheinlich zu Tausenden von vermeidbaren Todesfällen beigetragen hat:

„Massive Todesfälle älterer Menschen in Pflegeheimen, nosokomiale Infektionen und überlastete Krankenhäuser könnten auch die sehr hohe Sterblichkeitsrate an bestimmten Orten in Norditalien sowie in New York und New Jersey erklären. Eine sehr unglückliche Entscheidung der Gouverneure in New York und New Jersey war die Einweisung von COVID-19-Patienten in Pflegeheime.“

Dr. Ioannidis erwähnt auch die Entscheidung des medizinischen Personals in New York, die Patienten schnell an ein Beatmungsgerät anzuschließen, was nach Ansicht der Ärzte wahr-scheinlich mehr schadet als nützt.

Lesen Sie dazu: 80 Prozent der Coronavirus-Patienten in NYC, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden, sterben letztlich, und einige Ärzte versuchen, die Beatmung einzustellen:

Der Einsatz von unnötig aggressivem Management, wie die mechanische Beatmung, kann ebenfalls zu schlechteren Ergebnissen beigetragen haben.

Die New York Post kritisierte die New Yorker Pflegeheimpolitik besonders scharf:

„Das Gemetzel begann im März, als Krankenhäuser, die mit COVID-19-Patienten überflutet wurden, darauf bestanden, ältere Patienten, auch wenn sie noch infiziert waren, zu entlassen und sie in alle Pflegeheime mit leeren Betten zu schicken. Um dies zu erreichen, mussten sie eine Sicherheitsvorschrift abschaffen, nach der Patienten zweimal negativ auf COVID-19 getestet werden mussten, bevor sie in ein Heim eingewiesen werden durften. Das Gesundheitsministerium des Bundesstaates machte bereitwillig mit.

Am 25. März ordnete das Gesundheitsministerium von Gouverneur Cuomo an, dass Pflegeheime COVID-Patienten aufnehmen müssen, und untersagte die Durchführung von COVID-Tests für die Aufnahme. Einrichtungen wie Newfane mussten blind fliegen, da sie nicht wussten, welche der ankommenden Patienten infiziert waren.

Die American Health Care Association nannte dies ein ‚Rezept für eine Katastrophe’. Das Komitee zur Reduzierung der Infektionstodesfälle drängte Cuomo zu einem Kurswechsel [...] Fazit: 11.000 bis 12.000 Bewohner von Pflegeheimen und betreuten Wohnungen sind an COVID-19 gestorben, die Hälfte aller Virustodesfälle landesweit [...] Diese schreckliche Zahl von Todesfällen hätte nicht passieren müssen. Es sind sechsmal so viele Todesfälle in Pflegeheimen wie in Florida oder Kalifornien, beides bevölkerungsreichere Bundesstaaten.“

Wenn Ihr Gouverneur versucht, Ihnen zu sagen, dass ihre destruktive Entscheidung, jeden einzusperren, Sie davor bewahrt hat, New York zu sein, denken Sie an Florida und Schweden. Oh, und vergessen Sie nicht das Land, über das die Leute nicht einmal über den Jüngsten Tag diskutieren wollen: Japan:

„Japan erklärte gestern [am 25. Mai] zumindest einen vorläufigen Sieg in seinem Kampf gegen COVID-19, und es triumphierte, indem es seinem eigenen Manuskript folgte. Es hat die Zahl der täglichen neuen Fälle auf die Zielmarke von nahezu 0,5 pro 100.000 Menschen mit freiwilliger und nicht sehr restriktiver sozialer Distanzierung und ohne groß angelegte Tests gesenkt [...] Die schwindende Zahl neuer Fälle veranlasste die Regierung dazu, am 14. Mai mit der Aufhebung des Ausnahmezustands für weite Teile Japans zu beginnen, noch vor dem geplanten Termin am 31. Mai. Die gestrige Ankündigung schloss die Aufhebung ab und entlastete Tokio sowie vier weitere Präfekturen.“

Fakt Nr. 13: Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und Epidemiologen berücksichtigen nicht die anderen negativen gesellschaftlichen Folgen der Abriegelungen

Wenn Sie mich nach einem Vorschlag fragen würden, wie man ein paar Pfunde verlieren kann, und ich sagen würde: „Hören Sie auf, etwas zu essen oder zu trinken“, würden Sie meinen Rat befolgen? Es würde funktionieren, um Ihre Ziele zu erreichen, aber vielleicht gefallen Ihnen die Nebenwirkungen nicht. Das ist im Grunde das, was hier passiert ist. Statt eines einzigen Beitrags zur Politik wurden den Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens die Schlüssel zum Cabrio ohne Führerschein ausgehändigt, und los ging's! Sehen Sie sich an, was Dr. Anthony Fauci Anfang des Monats im Kongress sagte:

„Ich bin Wissenschaftler, Arzt und Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens. Ich gebe Ratschläge, die auf den besten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Es gibt eine Reihe anderer Leute, die hinzu kommen und Ratschläge geben, die mehr mit den Dingen zu tun haben, über die Sie gesprochen haben, mit der Notwendigkeit, das Land wieder zu öffnen, und mit der Wirtschaft. Ich gebe keine Ratschläge zu wirtschaftlichen Dingen. Ich gebe keine Ratschläge über etwas anderes als die öffentliche Gesundheit.“

Das Wall Street Journal kritisierte aktiv dieses eindimensionale Denken amerikanischer Gesundheitspolitiker und bemerkte:

„Dr. Fauci ist sich darüber im Klaren, dass die Amerikaner sich bei der Kosten-Nutzen-Analyse der von ihm empfohlenen Politik nicht auf ihn verlassen sollten.“

Diese ausgezeichnete Kritik am Modell des Imperial College bringt einen ähnlichen Punkt zum Ausdruck:

„Das Papier des Imperial College ist eine einseitige Analyse. Es untersucht die Vorteile eines Lockdown, ohne auf die Kosten einzugehen.“

Warten Sie also ab, all diese Modelle, die das Unheil von COVID-19 vorhersagten, berück-sichtigten nicht die Todesfälle, die durch den Lockdown verursacht wurden, durch Selbstmord, ausgelassene Arzttermine und Arbeitslosigkeit? Wer sollte also diese komplexen politischen Entscheidungen treffen? Zumindest in den Vereinigten Staaten mache ich 51 Personen verantwortlich: den Präsidenten und 50 Gouverneure der Bundesstaaten. Und wenn Sie erwarten, dass irgendeiner von ihnen ein mea culpa für eine schreckliche Entscheidung aussprechen wird, dann halten Sie nicht den Atem an wegen der Issues & Insights-Redaktion:

„Erwarten Sie nicht, dass jemand zugibt, dass er sich geirrt hat. Die Gemeinschaft des öffentlichen Gesundheitswesens — die mit wahnsinnig übertriebenen Todesvorhersagen hausieren gegangen ist — wird dies niemals tun. Ebenso wenig wie die Demokraten und die Presse — die sich der Erzählung verschrieben haben, dass jeder Tod in den USA die Schuld von Präsident Donald Trump ist. Trump wird es wahrscheinlich auch nicht tun, da er der Schließung der Wirtschaft zustimmte, nachdem er anfing, sich an den Schwarzmalern im Gesundheitswesen zu orientieren.

Stellungnahme #3: Yoram Lass, ehemaliger Direktor des israelischen Gesundheitsministeriums:

Im Gegensatz zu amerikanischen Gesundheitsbehörden, die anscheinend mit der Idee ver-heiratet sind, COVID-19 unabhängig von den Kosten zu verhindern, war es für mich ermu-tigend zu sehen, dass die Gesundheitsbehörden in anderen Ländern ein viel umfassenderes Verständnis der gesellschaftlichen Gesamtkosten haben, die jede Entscheidung im Bereich der öffentlichen Gesundheit verursacht. Und von all den internationalen Gesundheits-behörden, die offen darüber sprechen, bringt es niemand direkter zum Ausdruck als mein Favorit: Yoram Lass aus Israel. In diesem ausgezeichneten Interview mit Spiked Online — das Sie wirklich ganz lesen sollten — bietet Dr. Lass den folgenden Goldklumpen an:

„Es ist die erste Epidemie in der Geschichte, die von einer anderen Epidemie begleitet wird — dem Virus der sozialen Netzwerke. Diese neuen Medien haben ganze Bevölkerungen einer Gehirnwäsche unterzogen. Was man bekommt, ist Angst und Furcht und die Unfähigkeit, sich echte Daten anzusehen. Und damit hat man alle Zutaten für eine monströse Hysterie [...] Verglichen mit diesem Anstieg haben die drakonischen Maßnahmen biblische Ausmaße.

Hunderte von Millionen Menschen leiden. In den Entwicklungsländern werden viele verhungern. In den entwickelten Ländern werden viele an Arbeitslosigkeit sterben. Arbeitslosigkeit ist Sterblichkeit. Durch die Maßnahmen werden mehr Menschen sterben als durch das Virus. Und die Menschen, die an den Maßnahmen sterben, sind die Ernährer. Sie sind jünger. Das Durchschnittsalter der Menschen, die am Coronavirus sterben, ist oft höher als die Lebenserwartung der Bevölkerung. Was getan wurde, ist nicht verhältnismäßig. Aber die Menschen haben Angst. Die Menschen werden einer Gehirnwäsche unterzogen. Sie hören nicht auf die Daten. Und dazu gehören auch Regierungen.“

Fakt Nr. 14: Es gibt ein Vorhersagemodell für den viralen Bogen von COVID-19, das sogenannte Farr'sche Gesetz, und es wurde vor über 100 Jahren entdeckt

Dr. Lass wies in seinem oben erwähnten Interview auch darauf hin, dass wir bereits lange vor den Sperrungen wussten, wie sich COVID-19 wahrscheinlich verhalten würde, da wir es seit Anbeginn der Menschheit mit neuen Viren zu tun haben:

„Wenn Sie sich die Coronavirus-Welle auf einer Grafik anschauen, sehen Sie, dass sie wie ein Spike aussieht. Das Coronavirus kommt sehr schnell, aber es geht auch sehr schnell wieder weg. Die Grippewelle ist flach, da sie drei Monate dauert, aber das Coronavirus braucht einen Monat.“

Dass alle Viren einer natürlichen Glockenkurve folgen, mit ungefähr gleichen Steigungen auf dem Weg nach oben und unten, wurde von Dr. William Farr vor mehr als 100 Jahren entdeckt, und das ist als Farr'sches Gesetz bekannt. Kürzlich haben chinesische und amerikanische Wissenschaftler eine Studie veröffentlicht, um herauszufinden, ob sich COVID-19 gemäß dem Farr'schen Gesetz verhalten würde, und hier ist die Grafik aus ihrer jüngsten Arbeit:

Wie Sie sehen können, stimmen der vorhergesagte Verlauf des Virus in China (orange gepunktete Linie) und der tatsächliche Verlauf des Virus (blau gepunktete Linie) überein. Dieses Papier, das bereits am 8. Februar erstellt wurde, hätte den politischen Entscheidungsträgern viel Kummer ersparen können. Ein renommierter israelischer Wissenschaftler erstellte vor mehr als einem Monat, mitten in der israelischen Abriegelung, denselben natürlichen Bogen des Virus:

„Ein prominenter israelischer Mathematiker, Analytiker und ehemaliger General behauptet, eine einfache statistische Analyse zeige, dass die Ausbreitung von COVID-19 nach etwa 40 Tagen ihren Höhepunkt erreicht und nach 70 Tagen auf fast Null zurückgeht — ganz gleich, wo sie zuschlägt und welche Maßnahmen die Regierungen ergreifen, um sie zu vereiteln.

Prof. Isaac Ben-Israel, Leiter des Programms für Sicherheitsstudien an der Universität Tel Aviv und Vorsitzender des Nationalen Rates für Forschung und Entwicklung, sagte am Montagabend vor dem israelischen Channel 12 (hebräisch), dass eine Untersuchung, die er zusammen mit einem anderen Professor durchführte und in der er das Wachstum und den Rückgang neuer Fälle in Ländern auf der ganzen Welt analysierte, wiederholt zeigte, dass ‚es ein festes Muster gibt’ und ‚die Zahlen für sich selbst sprechen’.

Er sagte zwar, er befürworte soziale Distanzierung, doch die weit verbreitete Abschot-tung der Volkswirtschaften weltweit stellt angesichts dieser Statistiken einen nachweis-baren Fehler dar. Im Fall Israels, so stellte er fest, sterben normalerweise täglich etwa 140 Menschen. Die Tatsache, dass ein Großteil der Wirtschaft aufgrund eines Virus, der täglich ein oder zwei Menschen tötet, abgeschottet wurde, ist ein radikaler Fehler, der Israel unnötigerweise 20 Prozent seines BIP kostet, so seine Anklage.“

(Dr. Ben-Israell, FYI, ist wohl Israels berühmtester Wissenschaftler, lesen Sie selbst seinen Lebenslauf). Ich habe die Idee des Farr'schen Gesetzes mit den lokalen Daten, die ich hier in Oregon habe, auf die Probe gestellt, und wie Sie deutlich sehen können, folgte COVID-19 bereits einem natürlichen, erwarteten viralen Bogen, bevor unsere Gouverneurin Kate Brown einen Lockdown verhängte. (Anmerkung: Der am 23. März erlassene Lockdown würde zwei Wochen dauern, um eine positive Auswirkung auf die Zahl der Krankenhausaufenthalte zu sehen, aber das Virus war bereits im Rückgang begriffen, wie sowohl Dr. Lass als auch Dr. Ben-Israel vorhersagten).

Anm. d. Übers.: Diese Daten gelten für die USA, wo der Lockdown mitten in der Epidemie be-schlossen wurde. In Deutschland kam der Lockdown erst, nachdem die Epidemie abgeklungen war. Beide Fälle zeigen aber, dass das Lockdown völlig nutzlos war.

Diese Erklärung des Farr'schen Gesetzes durch Michael Fumento hat mir wirklich gefallen:

„Das einzige ‚Modell‘ mit irgendeinem Erfolg ist tatsächlich recht gelungen und erschien 1840, als ein ‚Computer’ ein Abakus war. Es wird als Farr'sches Gesetz bezeichnet und ist eigentlich eher eine Beobachtung, dass Epidemien zunächst am schnellsten wachsen und sich dann auf einen Höhepunkt hin verlangsamen und danach in einem mehr oder weniger symmetrischen Muster zurückgehen. Wie Sie anhand des Datums vermuten können, geht das dem öffentlichen Gesundheitswesen voraus und erfordert weder Sperren noch wirklich irgendwelche Interventionen. Vielmehr ergreift die Krankheit die tief hängenden Früchte (bei COVID-19 sind das ältere Menschen mit komorbiden Erkrankungen) und findet es zunehmend schwieriger, mehr Früchte zu ernten.“

Fakt Nr. 15: Die Lockdowns werden mehr Tod und Zerstörung verursachen, als es COVID-19 je tat

Meine letzte Tatsache ist die deprimierendste. Natürlich ist es heute unmöglich, alle Daten zu finden, die zeigen, wie destruktiv unnötige Abriegelungen gewesen sind, aber viele Leute versuchen es bereits. Wirtschaftlich gesehen werden sich die Kosten für die Vereinigten Staaten in Multi-Billionenhöhe bewegen. Es hätte nicht so sein müssen, Schweden hat gerade berichtet, dass das BIP in seinem ersten Quartal gewachsen ist!

Ich werde eine Reihe verschiedener Aufnahmen hervorheben, damit Sie ein grundlegendes Bild bekommen, und das ist wirklich hässlich. Letzte Woche verfasste eine Gruppe von Professoren aus Stanford, Duke, der Universität von Chicago und der Hebräischen Universität in The Hill einen ernüchternden Artikel mit dem Titel „Die Abrieglung des COVID-19 wird die Amerikaner Millionen von Lebensjahren kosten“, in dem sie erklärten, dass die Abrieglung des COVID-19 die Amerikaner Millionen von Lebensjahren kosten wird:

„Obwohl die Abrieglung gut gemeint war, wurde sie ohne Berücksichtigung ihrer Folgen, die über die direkten Folgen der Pandemie hinausgehen, verhängt [...] Die Politik hat die größte globale wirtschaftliche Störung in der Geschichte verursacht, mit einem Verlust von Billionen von Dollar an Wirtschaftsleistung. Diese finanziellen Verluste wurden fälschlicherweise als rein wirtschaftliche Verluste dargestellt.

Im Gegenteil, anhand zahlreicher Veröffentlichungen der National Institutes of Health Public Access, des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und Daten des Bureau of Labor Statistics sowie anhand verschiedener versicherungsmathematischer Tabellen berechnen wir, dass diese Politik verheerende nicht-ökonomische Folgen haben wird, die insgesamt Millionen von kumulierten Lebensjahren, die in den Vereinigten Staaten verloren gehen, nach sich ziehen werden, weit über das hinaus, was das Virus selbst verursacht hat [...]

Betrachtet man nur die Verluste an Menschenleben durch versäumte medizinische Versorgung und Arbeitslosigkeit allein aufgrund der Abriegelungspolitik, schätzen wir konservativ, dass die nationale Abriegelung für mindestens 700.000 verlorene Lebensjahre pro Monat verantwortlich ist oder etwa 1,5 Millionen — und damit bereits weit mehr als die COVID-19-Gesamtzahl.

Einer der Hauptautoren der Studie, der bereits erwähnte Dr. Scott Atlas, wandte sich an Fox News, um die Ergebnisse ihrer Analyse näher zu erläutern:

„Ich denke, eine Sache, die irgendwie keine Aufmerksamkeit erregt, ist, dass die CDC gerade mit ihren Sterblichkeitsraten herauskam“, sagte Atlas. „Und siehe da, sie überprüfen, was die Leute seit über einem Monat sagen, einschließlich meiner Kollegen aus der Epidemiologie in Stanford und allen anderen in der Welt, die diese Analyse gemacht haben — und das ist, dass die Todesrate aufgrund der Infektion weniger als ein Zehntel der ursprünglichen Schätzung beträgt.

Die Politik selbst tötet Menschen. Ich meine, ich denke, jeder hat von 650.000 Menschen gehört, die an Krebs erkrankt sind oder Chemo erhielten, von denen die Hälfte nicht gekommen ist. Zwei Drittel der Krebsvorsorgeuntersuchungen fanden nicht statt. 40 Prozent der Schlaganfallpatienten, die dringend versorgt werden mussten, kamen nicht“, sagte Atlas.

Erinnern Sie sich noch, wie der Lockdown die Krankenhäuser offen halten sollte, um einen Ansturm von Patienten bewältigen zu können? Nun, jetzt steht das Gesundheitssystem vor einer Katastrophe: Die Ärzte sehen sich mit Gehaltskürzungen, Urlaub und Versorgungsengpässen konfrontiert, da das Coronavirus die Primärversorgung an den Rand drängt, wie CNBC berichtet:

„Es sind nicht nur die Arztpraxen in New York, dem Epizentrum der Coronavirus-Epidemie in den USA, die in finanzielle Not geraten sind. Etwa 51 Prozent der Primärversorger sind sich über ihre finanzielle Zukunft in den nächsten vier Wochen unsicher, und 42 Prozent haben Mitarbeiter entweder entlassen oder beurlaubt, wie eine Umfrage des gemeinnützigen Primary Care Collaborative und Larry A. Green Center unter 2.700 Praxen in den USA ergab. Darüber hinaus rechnen 13 Prozent mit einer Schließung innerhalb des nächsten Monats.“

Dr. John Ioannidis aus Stanford verfasste einen ausgezeichneten Artikel für den Boston Review, in dem er die katastrophalen Auswirkungen der Schließung auf das Gesundheitswesen darlegt:

„Gleichzeitig sollten wir nicht von den wirklichen Schäden der drastischsten unserer Interventionen absehen, von denen auch die Benachteiligten unverhältnismäßig stark betroffen sind. Wir wissen, dass die anhaltende Abriegelung der gesamten Bevölkerung die Krebsbehandlung verzögert und Menschen mit schweren Krankheiten wie Herzinfarkt den Gang ins Krankenhaus vermieden haben.

Sie führt dazu, dass die Krankenhaussysteme Urlaub nehmen und Personal entlassen, sie ist verheerend für die psychische Gesundheit, sie verstärkt häusliche Gewalt und Kindesmissbrauch, und sie hat allein in den Vereinigten Staaten zu mindestens 36,5 Millionen neuen Arbeitslosen geführt. Viele dieser Menschen werden ihre Krankenversicherung verlieren, was sie einem weiteren Risiko der Verschlechterung ihres Gesundheitszustands und wirtschaft-licher Not aussetzt.

Es wird geschätzt, dass die anhaltende Arbeitslosigkeit im kommenden Jahrzehnt allein in den Vereinigten Staaten zu zusätzlichen 75.000 verzweifelten Todesfällen führen wird. Auf globaler Ebene haben die Beeinträchtigungen die Zahl der vom Hungertod bedrohten Menschen auf mehr als eine Milliarde erhöht, die Aussetzung von Massenimpfkampagnen birgt die Gefahr des Wiederauflebens von Infektionskrankheiten, an denen Kinder sterben, Modellrechnungen gehen von zusätzlichen 1,4 Millionen Tuberkulosetoten bis 2025 aus, und für 2020 wird eine Verdoppelung der Todesfälle durch Malaria im Vergleich zu 2018 erwartet.

Ich hoffe, diese Modellvorhersagen erweisen sich als ebenso falsch wie mehrere COVID-19-Modell-vorhersagen, aber vielleicht sind sie es nicht. All diese Auswirkungen sind ebenfalls von Bedeutung. Politische Entscheidungsträger müssen den Schaden einer restriktiven Politik in Betracht ziehen, nicht nur ihren Nutzen.“

Verdammt, mehr als 600 Ärzte haben laut Forbes kürzlich an Präsident Trump appelliert, die Sperren aufzuheben:

Mehr als 600 Ärzte des Landes schickten diese Woche einen Brief an Präsident Trump, in dem sie die Coronavirus-Sperren als ‚Massenunfall’ mit ‚exponentiell wachsenden negativen gesundheitlichen Folgen’ für Millionen von Nicht-COVID-Patienten bezeichneten.

„Die nachgeschalteten gesundheitlichen Auswirkungen [...] werden massiv unterschätzt und darüber wird zu wenig berichtet. Dies ist ein Fehler mit Größenordnung“, heißt es in dem von Dr. Simone Gold, einer Notfallmedizinerin in Los Angeles, initiierten Schreiben.

Es ist keine Überraschung, dass die Zahl der Selbstmorde in den gesperrten Ortschaften zunimmt und dass die Verschreibungen von Schlaf- und Angstmedikamenten in die Höhe geschossen sind. Und soeben wurde berichtet:

„Soziale Isolation kann das Risiko eines Menschen, früh zu sterben, um bis zu 50 Prozent erhöhen, so eine neue Studie.“

Sogar Dr. Fauci, der wohl enthusiastischste Befürworter des Lockdown, hat sich in letzter Zeit der Religion zugewandt, wie CNBC berichtete:

„Hausarrestanordnungen, die die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen sollen, könnten, wenn sie zu lange verhängt werden, ‚irreparablen Schaden’ anrichten“, sagte der Gesundheitsberater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, am Freitag gegenüber CNBC.

„Ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass irgendeiner von uns das Gefühl hat, dass es der richtige Weg ist, über einen längeren Zeitraum eingesperrt zu bleiben“, sagte Fauci in einem Interview mit CNBCs Meg Tirrell in der Sendung „Halftime Report“.

Dr. Fauci, Sie kommen sehr, sehr spät zur Party. Tatsächlich ist eines meiner größten Probleme bei diesem ganzen Schlamassel, wie Dr. Fauci und andere wie er fast nichts getan haben, um die amerikanische Öffentlichkeit über die neue Wissenschaft und die Informationen, die wir jetzt über COVID-19 haben, aufzuklären, was nicht nur die Panik sinnvoll reduziert hätte, sondern vielleicht auch den Gouverneuren mehr Unterstützung gegeben hätte, um schneller wieder zu öffnen...

Fakt Nr. 16: All diese phasenweisen Wiedereröffnungen sind völliger Unsinn, und es gibt keine Wissenschaft, die sie unterstützt, aber sie werden alle zum Erfolg erklärt werden.

Besonders aufschlussreich fand ich diesen Artikel im Wall Street Journal über Washingtons Gouverneur Jay Inslee:

„Das ‚Covid-19-Dashboard’ von Herrn Inslee, das einen wissenschaftlich fundierten Weg für Washingtons Erholung bieten soll, ist eine ähnliche Geschichte. Das Online-Dashboard enthält ‚Wählscheiben’ für fünf Variablen der öffentlichen Sicherheit, gibt aber keinen Hinweis darauf, wie jede einzelne berechnet wird oder wo die Wählscheiben stehen müssen, um die verschiedenen Phasen der Wiedereröffnung zu beginnen. Wann dürfen Bauherren mit dem Bau neuer Gebäude beginnen? Wann können kleine Geschäfte eröffnen, so wie Home Depot geöffnet ist? Das Armaturenbrett ist so konzipiert, dass es Wissenschaft impliziert, aber es fehlen aussagekräftige Daten.“

Ja, warten Sie immer noch auf die Phase-1- oder Phase-2-Wiedereröffnung? Glauben Sie mir, wer auch immer den Plan Ihres Staates heraufbeschworen hat, er denkt sich die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes aus. Und angesichts der extremen Bandbreite von Plänen, die selbst in benachbarten Bezirken stattfinden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendetwas mit dem Bogen des Virus zu tun haben, genau Null, aber das wussten Sie bereits, wenn Sie bis hierher lesen. Die gute Nachricht ist, dass sie alle erfolgreich sein werden, denn wir mussten noch nie einen Lockdown durchführen — Mission kompliziert.

(Es ist interessant, auf die Schlagzeilen von Anfang Mai zurückzublicken, als Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens eine Katastrophe für den Florida-Miami Herald vorhersagten: Wie sicher ist Floridas Wiedereröffnungsplan? Experten für öffentliche Gesundheit äußern eine offene Kritik — werden andere Gouverneure jemals so denken wie Ron DeSantis?)

Wie zum Teufel sind wir hierher gekommen?

Diese Woche hat mich diese Schlagzeile der Foundation for Economic Education wirklich beeindruckt:

„Wie Schwedens führender Experte für Infektionskrankheiten kürzlich erklärte, ist Schwedens Herangehensweise an die Pandemie orthodoxer als der gegenwärtige Lockdown-Ansatz, zumindest im Vergleich zu historischen Standards.“

„Sind die Menschen, die die Gesellschaft vollständig abschotten, was wirklich noch nie zuvor geschehen ist, mehr oder weniger orthodox als Schweden?“ fragte Anders Tegnell kürzlich. „[Schweden tut] das, was wir normalerweise im Gesundheitswesen tun: der Bevölkerung viel Verantwortung übertragen, versuchen, einen guten Dialog mit der Bevölkerung zu erreichen und damit gute Ergebnisse zu erzielen.“

Tegnells Punkt verdient Aufmerksamkeit. Während die Nationen heute offenbar bequem Massenabsperrungen einführen, um die Ausbreitung eines tödlichen Atemwegsvirus zu verhindern, scheint die Praxis beispiellos zu sein.

Stanfords Dr. Scott Atlas, IMO, ist einer der wahren Helden dieses Sumpfes, und ich finde, sein Aufsatz über die mangelnde Führung der amerikanischen Gesundheitsbehörden während dieser Krise ist einer seiner besten. Während die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens eine großartige Arbeit geleistet haben, um die Amerikaner in Angst und Schrecken zu versetzen, haben sie sehr wenig getan, um die Amerikaner über die aufkommende Wissenschaft auf den neuesten Stand zu bringen, die bewiesen hat, dass viele unserer anfänglichen Befürchtungen von der Wissenschaft nicht unterstützt werden.

Wir haben immer noch mehrere Millionen Amerikaner, die Angst haben, ihre Heimat zu verlassen, und ich vermute, dass viele denken, dass die IFR von COVID-19 näher an den Pocken (30 Prozent) liegt als an der saisonalen Grippe. Wie Dr. Atlas am 3. Mai in The Hill schrieb:

„Die Grundlage für die Beruhigung der Öffentlichkeit in Bezug auf die Wiedereinreise ist die Wiederholung der Fakten über die Bedrohung und darüber, auf wen sie abzielt. Inzwischen deuten Studien aus Europa und den USA darauf hin, dass die Gesamtsterblichkeitsrate weit unter den ersten Schätzungen liegt. Und wir wissen, wen wir schützen müssen, denn diese Krankheit ist — nach den vorliegenden Erkenntnissen — in der gesamten Bevölkerung nicht gleich gefährlich.

In Michigan‘s Oakland County waren 75 Prozent der Todesfälle bei den über 70-Jährigen zu verzeichnen; 91 Prozent waren bei den über 60-Jährigen zu verzeichnen, ähnlich wie in New York. Und jüngere, gesündere Menschen haben praktisch kein Sterberisiko und ein geringes Risiko für schwere Krankheiten; wie ich bereits früher festgestellt habe, waren unter einem Prozent der Krankenhausaufenthalte in New York City Patienten unter 18 Jahren, und weniger als ein Prozent der Todesfälle in jedem Alter sind auf das Fehlen von Grunderkrankungen zurückzuführen.“

Ich kann mir immer noch nicht erklären, wie zum Teufel wir hierher gekommen sind. Ich glaube, einer der besten Aufsätze, die Sie jemals zu diesem Thema lesen werden, ist eine zweiteilige Serie, die von der Bioingenieurin Yinon Weiss geschrieben wurde:

Teil 1: Wie Furcht und Gruppendenken zu unnötigen globalen Abriegelungen führten. Auszug:

„Angesichts einer neuartigen Virusbedrohung ging China hart gegen seine Bürger vor. Akademiker nutzten fehlerhafte Informationen, um fehlerhafte Modelle zu bauen. Führende Politiker verließen sich auf diese fehlerhaften Modelle. Andersdenkende Meinungen wurden unterdrückt. Die Medien schürten die Ängste, und die Welt geriet in Panik. Das ist die Geschichte dessen, was man letztendlich als einen der größten medizinischen und wirtschaftlichen Fehler aller Zeiten bezeichnen könnte. Das kollektive Versagen jeder westlichen Nation, bis auf eine Ausnahme, das Gruppendenken in Frage zu stellen, wird sicherlich noch Jahrzehnte lang von Ökonomen, Ärzten und Psychologen untersucht werden.“

Teil 2: Wie Medien-Sensationsmache, Big-Tech-Bias die Sperrzeiten verlängerten. Auszug:

„Epidemiologen erstellten fehlerhafte Lockdown-Modelle. Die Medien förderten die Angst. Politiker gingen von Worst-Case-Szenarien aus, und Big Tech unterdrückte abweichende Ansichten. Auf diese Weise wuchsen die Ängste der Menschen überproportional zur Realität und scheinbar kurzfristige Lockdowns dehnten sich über Monate aus.“

Ich schließe diese Gedanken mit einem Schlusszitat von Yoram Lass aus Israel, der das, was gerade geschehen ist — und an vielen Orten immer noch geschieht, ordentlich zusammen-fasste:

„Es ist das, was in der Wissenschaft als positives Feedback oder Schneeballeffekt be-kannt ist. Die Regierung fürchtet sich vor ihren Wählern. Deshalb ergreift sie drakonische Maßnahmen. Die Wähler sehen sich die drakonischen Maßnahmen an und werden noch hysterischer. Sie füttern sich gegenseitig, und der Schneeball wird immer größer und größer, bis man irrationales Territorium erreicht. Das ist nichts anderes als eine Grippeepidemie, wenn man sich die Zahlen und Daten anschaut, aber Menschen, die sich in einem Angstzustand befinden, sind blind. Wenn ich die Entscheidungen treffen würde, würde ich versuchen, den Menschen die wirklichen Zahlen zu nennen. Und ich würde mein Land niemals zerstören.“

Und was jetzt?

Was getan werden sollte, ist so einfach, IMO, aber es wird nie getan werden, weil zu viele Menschen zugeben müssten, dass sie sich geirrt haben. Aber ich werde es trotzdem sagen. Meine politische Empfehlung: Entfernen Sie 100 Prozent der neu geschaffenen Sperrregeln, sichern Sie Pflegeheime nach Floridas Ansatz, sagen Sie allen, die eine aktive COVID-19-Infektion haben, dass sie zu Hause bleiben oder eine Maske tragen sollen, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen müssen, bis die Symptome abklinge, und ermutigen Sie alle anderen, sich die Hände zu waschen. Abgemacht.

Ich habe für den Schluss eines meiner Lieblingszitate aus einem Aufsatz von Johan Giesecke vom Karolinska-Institut (keine Überraschung, dass er Schwede ist) aufgehoben, der Anfang Mai in The Lancet erschien:

„Diese Fakten haben mich zu den folgenden Schlussfolgerungen geführt. Jeder wird dem schweren akuten respiratorischen Syndrom Coronavirus 2 ausgesetzt sein, und die meisten Menschen werden sich infizieren. COVID-19 breitet sich in allen Ländern wie ein Lauffeuer aus, aber wir sehen es nicht — es breitet sich fast immer von jüngeren Menschen mit keinen oder schwachen Symptomen auf andere Menschen aus, die ebenfalls leichte Symptome haben werden. Dies ist die eigentliche Pandemie, aber sie geht unter der Oberfläche weiter und ist wahrscheinlich in vielen europäischen Ländern auf ihrem Höhepunkt angelangt.

Wir können nur sehr wenig tun, um diese Ausbreitung zu verhindern: Eine Abriegelung könnte schwere Fälle für eine Weile hinauszögern, aber sobald die Beschränkungen gelockert werden, werden die Fälle wieder auftreten. Ich gehe davon aus, dass, wenn wir die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 in jedem Land in einem Jahr zählen, die Zahlen ähnlich sein werden, unabhängig von den ergriffenen Maßnahmen.

Maßnahmen zur Abflachung der Kurve könnten einen Effekt haben, aber ein Lockdown verschiebt die schweren Fälle nur in die Zukunft — er wird sie nicht verhindern. Zugegeben, die Länder haben es geschafft, die Ausbreitung zu verlangsamen, um die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten, und ja, wirksame Medikamente, die Leben retten, könnten bald entwickelt werden, aber diese Pandemie ist schnell, und diese Medikamente müssen schnell entwickelt, getestet und vermarktet werden. Es wird viel Hoffnung in Impfstoffe gesetzt, aber sie werden Zeit brauchen, und angesichts der unklaren schützenden immunologischen Reaktion auf die Infektion ist es nicht sicher, dass Impfstoffe sehr wirksam sein werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass COVID-19 eine Krankheit ist, die hochinfektiös ist und sich rasch in der Gesellschaft verbreitet. Sie ist oft recht symptomlos und könnte unbemerkt verlaufen, aber sie verursacht auch schwere Krankheiten und führt bei einem Teil der Bevölkerung sogar zum Tod, und unsere wichtigste Aufgabe besteht nicht darin, die Ausbreitung zu stoppen, was alles andere als sinnlos ist, sondern uns darauf zu konzentrieren, die unglücklichen Opfer optimal zu versorgen.“

Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, vielen Dank. Sie teilen jetzt meine Last, da Sie die Fakten über den Lockdown-Wahnsinn kennen. Und ich danke den vielen mutigen Medizinern und Wissenschaftlern, die ihre Karrieren ernsthaft riskieren, um öffentlich die Wahrheit zu sagen.

J. B. Handley ist der Bestsellerautor von „How to End the Autism Epidemic“. Er schloss sein Studium an der Universität Stanford mit Auszeichnung ab und ist derzeit geschäftsführendes Mitglied einer privaten Investmentfirma.

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Text erschien unter dem Titel „Lockdown Lunacy: The Thinking Person’s Guide“ zuerst in Children’s Health Defense. Er wurde vom ehrenamtlichen Rubikon-Übersetzungsteam übersetzt und vom ehrenamtlichen Rubikon-Korrektoratsteam lektoriert.