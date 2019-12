Der Jahresrückblick

Jahresrückblick

Oder: Was es zu erlernen galt

Jahr um Jahr

verbringen wir unsere Zeit

mit wichtigen Dingen:

Wir sehen hin und sehen weg

sehen zu

und häufig fern

sehen oft auch

einfach nichts

obwohl es etwas gäbe

oder weil es etwas zu sehen gibt

weil wir nicht wollen oder können

oder uns zu können oder wollen trauen

oder nicht gesehen werden wollen

wie wir sehen

was wir nicht sehen sollen

So sitzen wir da

Tag für Tag, Jahr für Jahr

und resümieren die Welt

wie sie beobachtet war:

Auch dieses Jahr gab es

Liebe und Sieg

– von uns: die Freiheit

von anderen: Krieg

Brücken und Schulen

wurden wegbombardiert

Schaffner, Lehrer und Kinder

mittels Urankugeln und Clusterbomben

einfach seziert

Denn für die Menschenrechte!

das wissen wir längst

muss man manchmal

eben leider auch: töten

morden, meucheln, niedermetzeln, massakrieren, ausrotten, abschlachten

um zu befreien

befreien zu können

Freiheit zu bringen

oder zumindest:

von ihr zu singen

Man kann aber auch

– wer weiß das besser als wir –

während das Publikum singende Superstars im Fernsehen beschaut

viel souveränere und menschlichere Freiheit verschenken

indem man

auf dass sie später ihrer Freunde gedenken

über Jahre hinweg

Offiziere bedrohter Souveräne

in Guerilla-Taktiken unterweist

und ihrem freien Souverän

Chemiewaffenlabors verkauft

noch bevor er vergreist

Man kann immer

und immer wieder

etwas tun

das den meisten Schlechtes tut

und behaupten

es müsste getan werden

weil es getan werden muss

und das Beste für alle wäre

weil es das Beste für alle ist

sein muss

und zu sein hat

wenn es allen ein wenig

weniger gut ginge

als jetzt gerade

und im Moment

und dies nur gut sein kann

weil es anderen

noch schlechter ergeht

behaupten

die Leidenden wären an ihren Leiden

wie die Hungernden an ihrem Hunger

und die Armen an ihrer Armut

selbst schuld

Konflikte schüren und am Eskalieren halten

die die Jungen gegen die Alten

die Alten gegen die Jungen

die Gesunden gegen die Kranken

die Kranken gegen die Gesunden

die Kindergärten gegen die Universitäten

und umgekehrt

sowie die Arbeitenden gegen die Arbeitslosen

wie diese auch gegen sich selbst

und: die Sozialhilfeempfänger

aufbringen

während man einen Konflikt nie benennt

und benennen will

und genau weiß, warum:

den von Arm gegen Reich

und Reich gegen Arm

und mit allen anderen Konflikten

doch nur ausweicht und verbirgt

ablenkt, vertuscht, verschweigt, verheimlicht, unterschlägt, belügt und betrügt

was kaum noch zu verbergen ist:

Dass uns nicht gut tut

gut tun kann

und nie gut tun wird

was uns nicht gut tun soll

Dass Hunger nicht sein müsste

oder muss

selbstverständlich oder selbstverschuldet ist

oder sein kann

wenn kaum mehr

oder gar nicht

zu wählen ist

was man verschuldet

verschulden kann

oder ob und wie

man sich verschulden darf

Dass Freiheit nicht herrscht

herrschen kann, wird oder siegt

wie Krieg niemals

von, für oder durch Menschen gewonnen wird

und Geschichte stets

von Siegern geschrieben ist

Dass Reform Gegenreform

Verteidigung Krieg

Pflicht Unterwerfung

Tugend Gehorsam

und Sünde Ungehorsam meint

und meinen soll

Und so vieles mehr

was es

– auch in diesem Jahr wieder –

erneut

zu erlernen galt

(29. Dezember 2003)