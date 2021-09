Der Impfdruck

Der Druck auf die Ungeimpften steigt stetig. Schon lange ist es nicht mehr „nur“ die Teilnahme an Freizeitangeboten, die den Ungeimpften entzogen wird. Nun geht es ans Eingemachte. Kündigungen drohen nicht selten, wenn Mitarbeiter sich weigern, sich einer Impfung zu unterziehen. Immer häufiger beugen sich die Menschen dem Druck und lassen sich die Injektion mit Notfallzulassung in die Blutbahn spritzen.

Beate Bahner klärt darüber auf, dass eine solche Praxis in ihrer ganzen Ungeheuerlichkeit nicht rechtens ist. Entsprechend können impfenden Ärzten auch juristische Konsequenzen erwachsen. All dies beschreibt Bahner in ihrem neuen Buch „Corona-Impfungen: Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“. Es ist auch als kostenloses e-Book erhältlich, damit diese wichtigen Informationen allen zugänglich sind.

Zum Erscheinungstag sprach Jens Lehrich mit der Medizinrechtlerin über ihr neues Buch.